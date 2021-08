Cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le 20 août 2021 : hausse de l’or MCX ; les taureaux attendent des nouvelles positives pour se rallier ; facteurs clés limitant la hausse – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Nous pourrions ne pas voir une forte reprise de l’or en raison des vents contraires sous la forme d’un dollar américain fort, de la hausse des rendements américains et des discussions sur la réduction des actifs

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or MCX ont légèrement augmenté vendredi, alors même que les taux mondiaux étaient stables sur un dollar plus ferme. Sur le Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’octobre se négociaient à 102 Rs ou 0,22 % en hausse à 47 271 Rs pour 10 grammes, contre 47 169 Rs à la dernière clôture. Les contrats à terme sur l’argent de septembre régnaient à 62 180 Rs par kg, en hausse de 47 Rs. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 62 133 Rs. À l’échelle mondiale, un dollar plus fort a été soutenu par l’anxiété croissante suscitée par l’augmentation des cas de variante Delta du coronavirus qui pourrait retarder la reprise économique. L’or au comptant est resté stable à 1 780,43 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain ont peu changé à 1 782,40 $.

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal, Tradebulls Securities

Les prix de l’or résistent malgré la force du dollar américain. Les minutes du FOMC ont montré que la plupart des membres de la Fed pensent que les achats d’actifs devraient être réduits et que les programmes d’achat d’actifs pourraient prendre fin d’ici la fin de cette année. L’or a réagi négativement à cette nouvelle mais a de nouveau remonté près de 1780 $. L’une des raisons pour lesquelles l’or n’a pas été vendu est à cause de la longue liquidation sur les marchés boursiers. Les inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis se sont également renforcées, ce qui devrait être négatif pour l’or, mais les prix restent stables. Nous pourrions ne pas voir de forte reprise de l’or en raison des vents contraires sous la forme d’un dollar américain fort, de la hausse des rendements américains et des discussions sur la réduction des actifs. Mais en regardant la résistance, nous supposons que les haussiers de l’or écartent toutes les mauvaises nouvelles et attendent des nouvelles positives pour un rallye. Aujourd’hui également, nous recommandons d’acheter sur les creux avec un stoploss de 47000 et un objectif attendu de 47400.

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Comex Gold fait face à une pression de vente de la zone d’approvisionnement de 1790-1800 USD en raison d’une hausse de l’indice du dollar après les minutes de la Fed, mais il se négocie toujours latéralement avec un support immédiat à 1775 USD. Tout mouvement décisif de la bande 1775-1800 dictera la direction future de celle-ci. Si nous parlons de MCX Gold, il y a alors deux forces dans des directions opposées, car une hausse de l’indice du dollar provoque une pression sur l’or du Comex, mais en même temps, la faiblesse de la roupie soutiendra les prix de l’or sur le marché MCX. Techniquement, 47500-47000 est une plage bien définie et tout mouvement décisif de cette bande dictera une nouvelle direction.

Sandeep Matta, Fondateur TRADEIT, Conseiller en investissement

Le prix de l’or de ces derniers jours clôture pratiquement sans changement et s’est maintenu dans une fourchette de 1770 $ à 1790 $/oz. Les participants au marché lorgneront sur le prochain symposium économique qui pourrait devenir le nouveau catalyseur de la montée en flèche de l’or. L’or sur MCX trouve également son support majeur sur 47000 et se négocie avec un avantage technique haussier à court terme. Les perspectives sont positives pour les métaux précieux, en particulier en raison de fortes ventes sur le marché boursier mondial et de l’augmentation des cas de variante delta à l’échelle mondiale. Les traders sont invités à suivre les niveaux clés des deux côtés et les investisseurs peuvent accumuler de l’or à chaque baisse.

Niveau clé pour le contrat GOLD AUG – 47364

Acheter la zone ci-dessus – 47365 pour la cible de 47500-47800

Zone de vente ci-dessous – 47350 pour la cible de 47000-46800

