Cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le 25 juin 2021 : l’or reste stable sur des indices mondiaux stables ; peut se rallier s’il dépasse Rs 47 400 – Prévisions du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

Les prix de l’or se négocient stables et les prix se sont stabilisés cette semaine après la vente massive observée la semaine dernière en raison de la politique belliciste de la Fed américaine, a déclaré un analyste. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à plat en Inde vendredi, les taux des métaux jaunes étant restés stables avant les données d’inflation aux États-Unis. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or d’août s’échangeaient à 41 Rs, soit 0,09 %, à 46 911 Rs par 10 grammes, par rapport à la clôture précédente de 46870 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de juillet régnaient à 67 894 Rs par kg, en hausse de 161 Rs ou 0,24 pour cent. Les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à Rs 67 733 par kg lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, l’or au comptant était stable à 1 773,52 $ l’once ; les prix ont augmenté de 0,6 pour cent jusqu’à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,2% à 1 773,60 $ l’once, selon .

Bhavik Patel, analyste de recherche technique principal chez Tradebulls Securities

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives des prix de l’or, prévisions des prix de l’or : les prix de l’or se négocient stables et les prix se sont stabilisés cette semaine après la vente massive observée la semaine dernière en raison de la politique belliciste de la Fed américaine. Beaucoup d’argent à court terme est sorti du marché de l’or, mais la situation à long terme n’a pas changé. Ces creux motivés par la peur devraient être achetés. Le président américain a approuvé des plans d’infrastructure de 1,2 billion de dollars et les dépenses gouvernementales vont créer un environnement inflationniste unique. On craint également que les économies américaine et mondiale ne commencent à ralentir d’ici la fin de l’année, car la croissance est forte depuis le début de l’année en raison de la demande refoulée des consommateurs causée par la restriction COVID-19. À l’heure actuelle, les prix de l’or ont du mal à attirer l’élan et à pousser le marché au-dessus du nombre psychologique de 1800 $. Rs. 46600 dans MCX s’avère être un support solide et les taureaux d’or peuvent se réconforter jusqu’à ce que ce niveau se maintienne. Tout mouvement de prix supérieur à Rs. 47400 attirera les acheteurs. L’image technique de l’or peut changer une fois qu’il dépasse Rs.46000 à la baisse et la tendance passerait de neutre à négative.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement à la hausse près de 1779 $/oz après une baisse de 0,4% hier. L’or est limité au milieu des données économiques américaines mitigées et des commentaires mitigés de la Fed, ce qui a provoqué une incertitude quant à la position de la politique monétaire de la Fed. Les sorties d’ETF montrent un intérêt plus faible des investisseurs tandis que le soutien des prix augmente les inquiétudes en matière d’inflation. L’or peut rester instable avec le dollar américain, mais le biais général reste faible en raison des perspectives de resserrement monétaire de la Fed.

Sriram Iyer, analyste de recherche principal chez Reliance Securities

Les prix internationaux au comptant de l’or et de l’argent ont commencé à stagner ce vendredi matin dans le commerce asiatique alors que les marchés publient les données de l’indice PCE, qui sont étroitement suivies par la Fed. Sur le front domestique, l’or MCX août détient un support proche de 100-DMA qui est placé à 46 900 niveaux au-dessus de ce qui pourrait voir un mouvement haussier de 47 200 à 47 350 niveaux. Le support est de 46 800 à 46 600 niveaux. MCX silver July détient un support proche de 67 000 à 65 900 niveaux. La résistance est à 68 200-68 200 niveaux.

