Cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le 28 décembre 2021 : l’or s’échangera latéralement à la hausse ; voici comment l’or MCX, l’argent susceptible de s’échanger

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde mardi, alors même que les taux mondiaux sont restés stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février se négociaient à Rs 104 ou 0,22 % en hausse à Rs 48 170 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 066. Les contrats à terme sur l’argent de mars régnaient à 62 415 Rs par kg, en hausse de 114 Rs ou 0,18 % par rapport au MCX. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 62 301 roupies le kg. À l’échelle mondiale, les prix des métaux jaunes sont restés stables à près d’un sommet d’une semaine lors de la session précédente, car le dollar américain et les rendements du Trésor, influences clés sur les prix des lingots, étaient en grande partie stables, selon .. L’or au comptant était principalement stable à 1 810,76 $ l’once, tandis que les contrats à terme sur l’or américain étaient en hausse de 0,2% à 1 811,70 $.

Bhavik Patel, analyste en matières premières/devises, Tradebulls Securities

Les prix de l’or se sont échangés des deux côtés lors d’une session plus calme. Il y a un manque de participation en raison de la période des fêtes et nous pourrions voir l’or et l’argent se négocier à plat cette semaine. Il y a encore des soucis de coronavirus, mais il y a aussi des vaccins et des médicaments en ligne pour lutter contre le virus qui est neutre pour l’or. L’or est toujours capable de maintenir sa tête au-dessus de 1800 $ et nous conseillons aux traders de négocier en intrajournalier et de ne pas détenir de positions au jour le jour en raison d’un volume plus faible. L’impact le plus important pour l’or reste la montée des pressions inflationnistes et les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. Les facteurs qui pourraient faire baisser les prix de l’or ont déjà été pris en compte par les marchés comme la Fed américaine qui a relevé les taux d’intérêt dès le mois de mars. L’or a un bon support autour de 47900-47860 car depuis le début du mois de décembre, l’or a réussi à rebondir sur ces niveaux tandis que le pic atteint à la mi-décembre sera sa résistance autour de 48700.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or sont restés stables à près de 1809 $ l’once mardi matin sur des indices mondiaux mitigés. Les inquiétudes liées au virus omicron ont maintenu la prime de risque élevée dans les prix de l’or. Le contrat MCX Gold de février a ouvert une marge marginale près de Rs. 48130 par 10 grammes en ligne avec une certaine reprise des prix de l’or COMEX. Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ et la résistance à 1820 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs 47900 et la résistance à Rs 48400 par 10 grammes.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities

Avec l’augmentation des cas d’Omicron de jour en jour, la crainte du ralentissement des économies au cours de la nouvelle année s’empare des sentiments du marché. Les prix de l’or sont en mode consolidation et les traders surveillent de près les développements. Tout nouveau déclencheur peut faire grimper les prix de l’or.

Acheter Zone Près – 48100 pour la cible de 48350

Vendre la zone ci-dessous – 48000 pour l’objectif de 47800

Abhishek Chauhan, responsable des matières premières et des devises, Swastika Investmart

Les prix de l’or et de l’argent semblent fermes face à ce mouvement et devraient bientôt sortir de la fourchette. Cependant, le dollar, qui évolue généralement à l’opposé des prix de l’or, montre de la force, mais les rendements des obligations américaines ont chuté d’environ 1% au cours de la session précédente, ce qui pourrait soutenir les prix de l’or et de l’argent. D’un autre côté, les prix de l’argent sont soutenus par les métaux industriels et une force supplémentaire est attendue au-dessus des niveaux 63000. L’or a un support à 47900 et une résistance à 48300.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

