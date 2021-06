Cours de l’or aujourd’hui, cours de l’or le 4 juin 2021 : le métal jaune tombe sur des tendances internationales faibles ; Baisse des taux de l’argent MCX – Prévision du prix de l’or, Perspectives du prix de l’or

L’or MCX a chuté et la dynamique à court terme semble être négative, a déclaré un analyste. Image : .

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or et de l’argent se négociaient en territoire négatif vendredi alors que le métal jaune sur les marchés internationaux est tombé à son plus bas niveau depuis près de deux semaines sur la base de données économiques américaines optimistes. Sur MCX, les contrats à terme sur l’or d’août se négociaient en baisse de 55 Rs à 48 622 Rs pour 10 grammes, contre la dernière clôture de 48 677 Rs. Les contrats à terme sur l’argent de juillet ont également chuté de Rs 162 ou 0,23 pour cent à Rs 70 648 par kg. Il s’est terminé à Rs 70 810 le kg lors de la session précédente. À l’échelle mondiale, l’or au comptant a baissé de 0,1% à 1 869,56 $ l’once, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 20 mai 2021 lors de la session précédente. Les prix ont baissé de 1,7% jusqu’à présent cette semaine. Les contrats à terme sur l’or américain ont baissé de 0,1% à 1 872,10 $ l’once, selon .. L’argent a chuté de 0,2% à 27,39 $ l’once, le palladium a chuté de 0,2% à 2 832,33 $ et le platine a glissé de 0,4% à 1 152,21 $.

Rahul Gupta, responsable de la recherche-devises chez Emkay Global Financial Services

La spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait avancer le calendrier de réduction des achats d’obligations, en particulier après que les données économiques américaines optimistes ont exercé une pression à la baisse sur l’or. L’or MCX a chuté et la dynamique à court terme semble être négative. L’emploi solide de l’ADP suggère que la masse salariale non agricole de ce soir peut également offrir des surprises positives. Donc, si le NFP vient mieux que prévu, nous pouvons nous attendre à ce que la chute se poursuive vers 48000-47500, cependant un retournement pourrait pousser les prix vers 49400-49800. L’augmentation du dollar américain exerce également une pression sur les prix de l’argent, et l’argent suivra le mouvement de l’or. Cependant, l’argent étant à la fois un métal précieux et industriel, la positivité des métaux de base limitera la forte baisse de l’argent. Le support crucial du MCX Silver se situe autour de 69800-68500, tandis que la résistance se situe autour de 71475-72000.

Jigar Trivedi, analyste en recherche fondamentale, Anand Rathi Shares and Stock Brokers

L’or du Comex a baissé de 2,03 % ou 38,7 $ et a clôturé à 1 869,3 $ l’once après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 20 mai. L’or a atteint des creux de près de deux semaines et semblait prêt pour sa pire semaine en trois mois après que les données économiques robustes des États-Unis ont stimulé le dollar et les rendements obligataires. Une douleur supplémentaire est survenue lorsque le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré qu’il était peut-être temps pour les décideurs de la Réserve fédérale de commencer à réfléchir à la meilleure façon de ralentir le rythme de ses achats d’actifs. L’indice du dollar a atteint un sommet de trois semaines contre ses rivaux, en hausse d’env. 0,66% et a clôturé à 90,5 lors de la session précédente. Une mesure de l’activité du secteur des services aux États-Unis a atteint un niveau record en mai. Puisque l’or et l’argent ont si fortement chuté hier, nous ne nions pas la possibilité d’un rebond des prix. Aujourd’hui, les prix du pétrole brut pourraient avoir tendance à baisser en raison du sentiment de risque avant les principales données sur l’emploi aux États-Unis et le discours du président de la Fed, Powell. Les métaux de base peuvent également rebondir pendant la session de jour.

Ravindra Rao, CMT, EPAT, vice-président – Responsable de la recherche sur les matières premières chez Kotak Securities

L’or du COMEX se négocie légèrement en baisse à près de 1869 $/oz. L’or a fortement chuté alors que les données économiques américaines optimistes ont poussé l’indice du dollar américain et les rendements obligataires à la hausse tout en ajoutant au débat que la Fed pourrait resserrer sa politique monétaire. Les marchés boursiers américains se sont également stabilisés grâce à la proposition fiscale du président Biden. La forte hausse de l’or au cours des dernières semaines l’a rendu vulnérable aux prises de bénéfices qui pourraient s’étendre davantage si le dollar américain se renforce davantage.

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs des sociétés de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.