Cours de l’or aujourd’hui, prix de l’or le 23 décembre : le métal jaune dépasse les 48 300 roupies alors que le dollar baisse ; susceptible de négocier haussier aujourd’hui

Prix ​​de l’or aujourd’hui, perspectives de prix de l’or, prévisions de prix de l’or : Les prix de l’or s’échangeaient à la hausse en Inde jeudi, alors même que les prix mondiaux sont restés stables. Sur Multi Commodity Exchange, les contrats à terme sur l’or de février régnaient sur Rs 112 ou 0,23 % en hausse à Rs 48 311 pour 10 grammes, contre la clôture précédente de Rs 48 199. Les contrats à terme Silver March se négociaient à Rs 62 463 par kg, en hausse de Rs 275 ou 0,44% sur MCX. Lors de la session précédente, les contrats à terme sur l’argent se sont terminés à 62 188 Rs le kg. À l’échelle internationale, les prix des métaux jaunes sont restés stables, car un dollar plus faible a compensé un regain d’appétit pour le risque alimenté par une étude Omicron encourageante et un optimisme accru quant aux perspectives économiques mondiales, selon .. L’or au comptant a peu changé à 1 806,85 $ l’once. Les contrats à terme sur l’or américain ont augmenté de 0,3% à 1 808,20 $.

Tapan Patel, analyste principal — Matières premières, HDFC Securities

Les prix de l’or se sont échangés à la hausse jeudi, les prix de l’or au comptant s’échangeant à près de 1806 $ l’once dans le commerce du matin. Le contrat MCX Gold de février a ouvert des échanges plus élevés près de Rs. 48305 par 10 grammes suivant les indices globaux. Les prix de l’or se sont redressés en raison d’un dollar plus faible et d’une baisse des rendements obligataires américains avant les vacances de Noël. Les inquiétudes croissantes concernant la propagation du virus omicron ont également maintenu des primes de risque élevées dans les prix de l’or.

Nous nous attendons à ce que les prix de l’or s’échangent latéralement pour augmenter pour la journée avec le support de l’or au comptant du COMEX à 1790 $ l’once et la résistance à 1833 $ l’once. Le support MCX Gold de février se situe à Rs. 47900 et résistance à Rs. 48500 par 10 grammes.

Bhavik Patel, analyste en matières premières/devises, Tradebulls Securities

L’or et l’argent ont tous deux enregistré des gains hier résultant d’une combinaison de faiblesse du dollar et de craintes persistantes concernant l’effet économique de la variante Covid-19 omicron. L’or a réussi à dépasser 1800 $ dans le COMEX, mais reste à voir s’il pourrait se maintenir au-dessus de ce niveau. Avec la saison des vacances en cours, nous nous attendons à voir un volume léger et un marché agité à mesure que nous nous rapprochons du début de la saison des vacances de Noël. Même l’amélioration de la confiance des consommateurs américains a eu peu d’impact sur les prix de l’or. Le marché de l’or a également connu peu de réactions après que l’estimation finale du PIB du troisième trimestre soit meilleure que prévu. Nous nous attendons à ce que l’or se négocie avec un biais haussier aujourd’hui avec une résistance autour de 48500 et un support de 47970.

Ravi Singh, vice-président et responsable de la recherche, ShareIndia Securities

Les prix de l’or se négocient de manière stable sur le dollar plus faible et les rendements du Trésor américain en raison de la crainte croissante d’une épidémie d’Omicron. La demande d’or au cours de cette saison a également alimenté le rallye. L’appel refuge contre la hausse de l’inflation et l’incertitude sur l’Omicron maintient l’or dans sa zone haussière.

Buy Zone Near – 48200 pour la cible de 48500

Vendre la zone ci-dessous – 48000 pour l’objectif de 47800

(Les opinions exprimées dans cette histoire sont exprimées par les experts respectifs de la société de recherche et de courtage. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

