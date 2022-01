Cours en ligne tendance dans un monde en évolution numérique

On peut en apprendre davantage sur la création d’applications mobiles de réalité augmentée pour diverses industries et sur l’externalisation efficace du développement de ces applications. Ces nouveaux domaines promettent un bel avenir dans les années à venir et des opportunités d’affaires.

Par Reya Mehrotra

Le travail à domicile a donné amplement l’occasion d’améliorer ses compétences et d’expérimenter de nouvelles choses et de nouveaux passe-temps. Le temps libre à disposition signifiait l’apprentissage d’une nouvelle compétence et un certain nombre de professionnels en activité ont suivi des cours en ligne depuis que la pandémie a commencé à développer de nouvelles compétences et à se familiariser avec le monde en évolution numérique. Nous vous apportons une liste de cours en ligne populaires qui ont été populaires au cours de la dernière année.

Entreprise AR et VR Metaverse

Ce cours enseigne la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour faire comprendre aux gens ce qu’ils représentent et où ils se dirigent en tant qu’entreprise. C’est la base et l’introduction au monde AR et VR. On peut en apprendre davantage sur la création d’applications mobiles de réalité augmentée pour diverses industries et sur l’externalisation efficace du développement de ces applications. Ces nouveaux domaines promettent un bel avenir dans les années à venir et des opportunités d’affaires.

Apprentissage automatique

La spécialisation est une introduction au domaine dynamique et très demandé de l’apprentissage automatique. Grâce à un ensemble d’études de cas pratiques, les principaux domaines de l’apprentissage automatique tels que la prédiction, la classification, le clustering et la recherche d’informations sont couverts. L’analyse d’ensembles de données complexes et volumineux, la création de systèmes qui s’adaptent et s’améliorent au fil du temps et la création d’applications intelligentes capables de faire des prédictions à partir des données font partie de

cette spécialisation.

Python

Les cours Python présentent les concepts de programmation fondamentaux, notamment les structures de données, les interfaces de programme d’application en réseau et les bases de données, à l’aide du langage de programmation Python.

Analyse commerciale

Ce cours peut être choisi par les nouveaux diplômés, les gestionnaires, les ingénieurs, les professionnels du logiciel et de l’informatique, les professionnels du marketing et de la vente, etc.

Il couvre généralement les statistiques et l’optimisation, la modélisation prédictive, la résolution de problèmes commerciaux, etc. Après avoir suivi le programme, on est éligible pour des emplois comme analyste d’affaires, analyste de données et dans des rôles de gestion.

Modélisation financière et évaluation

Ce cours aide à maîtriser les outils de modélisation financière, les techniques de décision d’investissement, l’analyse des états financiers, l’évaluation de l’entreprise, etc. La formation peut inclure le visionnage de vidéos pour apprendre divers concepts, passer des tests, s’exercer à travers des projets et un examen final pour obtenir une certification en modélisation et évaluation financières. Le programme comprend la compréhension d’Excel, les techniques de décision d’investissement, l’application des techniques de décision, l’analyse et l’évaluation des états financiers.

Science des données

On peut explorer les idées et les tendances des données avec ce cours. La science des données n’est pas seulement une étude moderne, mais une technique ancienne utilisée pour prédire les catastrophes et augmenter l’efficacité. Le cours présente les praticiens de la science des données pour avoir un aperçu de ce qu’est la science des données aujourd’hui.

Spécialisation réalité virtuelle

Si vous êtes enthousiaste à l’idée de créer votre propre jeu ou projet VR, ce cours peut vous aider. Les cours de spécialisation en réalité virtuelle de Coursera aident à découvrir les principes fondamentaux de la réalité virtuelle, le matériel et l’histoire, les différentes applications, ainsi que la psychologie et les défis du support. On peut apprendre les bases des graphiques 3D, comment les objets sont créés et disposés pour créer un environnement. On peut explorer l’interaction avec un monde VR, y compris les concepts et les technologies d’interaction VR.

Le marketing numérique

Il s’agit d’un guide étape par étape pour commercialiser une entreprise en ligne à partir de zéro sur tous les principaux canaux de commercialisation et couvre les principaux sujets de marketing en ligne, des conférences et des activités pratiques. Des sujets tels que les études de marché, WordPress, le marketing par e-mail, la rédaction, le référencement (optimisation des moteurs de recherche), le marketing YouTube, le marketing des médias sociaux, le marketing Linkedin, le marketing des applications, etc. sont généralement couverts.

