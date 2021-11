Course à la mairie de Boston : la ville ne ressemble plus à ce qu’elle était il y a 20 ans. Son maire non plus.

La course à la mairie de Boston a été historique. Pour la première fois, la ville a élu une femme et une personne de couleur comme maire, en partie grâce à son électorat de plus en plus diversifié.

Les électeurs ont élu mardi la conseillère municipale et la fervente progressiste Michelle Wu comme nouvelle maire. Wu, la fille d’immigrants taïwanais, a couru sur une plate-forme pour apporter des services de garde d’enfants universels et de pré-maternelle à la ville, ainsi que des billets de métro gratuits et un contrôle des loyers.

Le résultat des élections reflète l’évolution démographique de la ville. Au cours des dernières décennies, Boston a connu une croissance démographique importante et une vague de nouveaux immigrants. Entre 1990 et 2017, les résidents de couleur sont passés de 40 % de la population de la ville à 53 %, tandis que les résidents blancs ont connu des baisses correspondantes, selon un rapport de Boston Indicators, de la Boston Foundation, de l’UMass Boston et de l’UMass Donahue Institute. La région – qui a longtemps lutté contre des problèmes de racisme, y compris des manifestations violentes ciblant les efforts de déségrégation scolaire dans les années 1970 et un écart de richesse persistant entre les résidents blancs et noirs – est l’une des nombreuses à avoir connu de tels changements de population.

Dans l’ensemble, la population de Boston a augmenté d’environ 19% au cours de cette période. Une grande partie de cette croissance est venue des Latinos et des Américains d’origine asiatique, qui ont vu leur part respective de la population approximativement doubler en moins de trois décennies. La composition des résidents blancs a également changé : alors que de plus en plus de personnes s’installent à Boston pour des emplois dans des industries en plein essor comme la biotechnologie, la population blanche est devenue plus aisée et progressive par rapport aux années précédentes.

Les changements démographiques de Boston reflètent les tendances nationales. Dans le recensement de 2020, la proportion de la population américaine qui s’identifie comme blanche a diminué d’environ 9% par rapport à 2010, et 27 des 100 plus grandes régions métropolitaines du pays – dont Los Angeles, New York, Miami et Atlanta – ont été trouvées. être une minorité blanche. D’ici 2045, les États-Unis devraient être une minorité blanche.

À Boston, les déplacements de population ont entraîné des changements notables à la fois dans l’électorat et les fonctionnaires qui représentent la ville. À mesure que la démographie de Boston a changé, de plus en plus de candidats de couleur ont également poursuivi – et remporté – des fonctions politiques.

En 2009, la représentante actuelle des États-Unis, Ayanna Pressley, est devenue la première femme de couleur à être élue au conseil municipal de Boston ; depuis lors, au moins six autres femmes de couleur ont également remporté des sièges. En 2019, le conseil municipal de 13 personnes était pour la première fois composé de femmes. Cela a conduit le maire par intérim Kim Janey, qui a également été président du conseil municipal, à devenir le premier leader noir de Boston. Et cette année, les quatre favorites de la course préliminaire à la mairie de la ville étaient des femmes de couleur.

La victoire de Wu est un moment historique pour Boston, qui était auparavant à la traîne des autres grandes villes en matière de diversité dans la représentation politique, faisant écho aux disparités raciales et de genre au sein du gouvernement du Massachusetts.

L’élection à Boston est révélatrice de tendances nationales plus larges, y compris l’évolution démographique à travers le pays et un nombre croissant de femmes de couleur qui se présentent et remportent les élections au Congrès et à la mairie. Leurs victoires mettent en évidence le pouvoir politique en plein essor d’une base électorale diversifiée désireuse de voir plus de représentation au pouvoir.

« Nous voyons le début du relais passer à une nouvelle génération », a déclaré Tatishe Nteta, professeur agrégé de sciences politiques à l’UMass Amherst. « Cette décennie sera consacrée à ces transitions. »

L’élection de Boston met en lumière le rôle du changement démographique

Au cours des deux dernières décennies, Boston est devenue une minorité majoritaire, un changement fortement entraîné par l’immigration. Entre 1990 et 2017, la population noire de la ville a connu une baisse, passant de 23,8% à 23,1%, tandis que la population latino-américaine est passée de 10,8% à 20,4% et la population américaine d’origine asiatique est passée de 5,2% à 9,4%.

L’immigration en provenance de pays comme la Chine, le Brésil, l’Inde et la République dominicaine – alimentée par les opportunités d’emploi dans des secteurs allant de la technologie aux soins de santé – a été au cœur de la croissance de Boston ces dernières années.

« S’il n’y avait pas eu les nouveaux immigrants dans la ville, nous n’aurions pas vu n’importe où près du rebond démographique que nous avons vu au cours des 30 dernières années », a déclaré Luc Schuster, directeur principal de Boston Indicators. Entre 2010 et 2020, on estime que la ville a connu une croissance globale de plus de 9 %, une inversion des baisses de population qu’elle a connues dans le passé.

Des professionnels plus blancs et aisés qui penchent vers le progressisme se sont également de plus en plus installés dans la ville ces dernières années, alors que les résidents blancs de la classe ouvrière ont déménagé ou ont été déplacés. Le rapport de la Boston Foundation a révélé que la grande région de Boston a perdu près de 350 000 résidents blancs entre 1990 et 2017 alors que les gens se sont éloignés de la région et que le nombre de Blancs les décès ont dépassé le nombre de naissances.

La présence de ces nouveaux résidents a joué un rôle dans la dilution du pouvoir des électeurs blancs plus conservateurs, y compris certains membres des communautés irlandaise américaine et italo-américaine, qui ont longtemps dominé la politique de la ville.

La participation électorale est probablement encore en train de rattraper ces deux tendances, selon les experts de Vox.

Selon Rich Parr, directeur de recherche au MassINC Polling Group, l’électorat est probablement encore majoritairement blanc, bien que probablement seulement par une petite marge. Parr a estimé que 62 % des électeurs probables étaient blancs dans l’échantillon d’enquête qu’il a utilisé en 2013, contre 51 % pour le sondage des élections générales de 2021. Jusqu’à ce que plus d’immigrants – et leurs enfants – puissent voter, les changements de population de la ville ne se traduiront pas complètement dans les urnes.

Alors que la participation parmi les nouveaux électeurs blancs progressistes a également été plus faible lors des élections précédentes, elle augmente régulièrement, écrit Yawu Miller de Bay State Banner pour GBH. Et le pouvoir croissant des électeurs noirs, américains d’origine asiatique et latinos dans la ville, combiné à la mobilisation des progressistes blancs, est considéré comme essentiel pour renforcer la liste des maires historiques de cette année et une victoire de Wu, explique Miller.

Ces changements démographiques ont à la fois contribué et coïncidé avec la montée des femmes de couleur dans la politique de Boston. Au cours de la dernière décennie, davantage de femmes de couleur se sont présentées aux élections et ont réussi. En 2009, la victoire de Pressley au conseil municipal a marqué un tournant : cette année-là, elle a battu un large bassin de candidats divers pour devenir la première femme noire élue à ce poste.

Erin O’Brien, politologue d’UMass Boston, attribue la victoire de Pressley en 2009 à l’ouverture de la porte à d’autres candidates de couleur, dont Wu et Essaibi George. « Pendant longtemps, les gens ont trouvé problématique que le conseil municipal ressemble à ce qu’il était. Mais une fois que quelqu’un gagne, cela engendre d’autres succès », a déclaré O’Brien.

La conseillère municipale de l’époque, Ayanna Pressley, prend la parole lors d’une réunion à l’hôtel de ville de Boston en 2016.Elise Amendola / AP

La présence croissante de femmes et de personnes de couleur au conseil municipal – et dans d’autres bureaux locaux – a été essentielle pour renforcer un vivier de talents pour d’autres postes. Parce que Wu et Essaibi George s’étaient déjà établis au conseil et avaient fait leurs preuves en matière de politique, leurs mandats à la mairie avaient respectivement des bases solides sur lesquelles s’appuyer. La victoire de Pressley au Congrès en 2018 contre le représentant de longue date Mike Capuano a également créé un précédent pour une campagne réussie axée sur l’identité et confrontée à un titulaire populaire.

« Nous avons assisté à une transformation rapide de la politique de Boston », a précédemment déclaré Wu à l’Associated Press. « Ce n’est pas seulement que de plus en plus de candidats lèvent la main pour se présenter aux élections. C’est aussi que l’écosystème politique a complètement changé.

Les femmes de couleur ont remporté une vague de courses ces dernières années

La course à la mairie de Boston fait partie d’une tendance plus large à travers le pays : dans de nombreux districts et villes, de plus en plus de femmes de couleur occupent des postes politiques et les bases électorales se diversifient.

En 2020, un nombre record de femmes de couleur, dont des femmes noires, latino-américaines, américaines d’origine asiatique et amérindiennes, se sont présentées à des postes au Congrès. Et cette même année, un nombre record de femmes de couleur ont été élues à ces postes, y compris des membres des deux partis. Au cours des cinq dernières années également, plusieurs grandes villes – dont San Francisco, Chicago et Atlanta – ont élu des femmes de couleur comme maires. Et de nombreuses courses à la mairie de cette année comprenaient également des femmes de couleur comme candidates, notamment aux élections de Seattle, Buffalo et Atlanta.

Sur les deux fronts, il existe encore des disparités importantes. Les femmes représentent 51 pour cent de la population américaine, mais seulement 27 pour cent du Congrès. Seulement 9 % environ des législateurs du Congrès sont des femmes de couleur. Parmi les maires des 100 plus grandes villes, 31 % sont des femmes et 14 % sont des femmes de couleur.

Les femmes de couleur sont souvent confrontées à des défis spécifiques lorsqu’elles font campagne, notamment des difficultés à collecter des fonds et des questions codées sur l’éligibilité. La liste diversifiée de candidats à Boston a contribué à normaliser les femmes de couleur en lice pour ce poste et à neutraliser les revendications d’éligibilité.

Dans le même temps, la représentation s’est avérée significative pour les électeurs et a un effet multiplicateur : lorsque les femmes sont élues à des postes à l’échelle de l’État, davantage de femmes poursuivent des rôles au sein de la législature de l’État quatre ans plus tard, selon une étude d’Amelia Showalter, le directeur de l’analyse numérique pour la campagne de réélection du président Barack Obama en 2012.

Cela semble certainement avoir été le cas à Boston. Et l’élection historique de la ville, ainsi que d’autres gains de représentation réalisés au cours des dernières années, préparent le terrain pour qu’encore plus de candidats envisagent de se présenter à l’avenir, tout en décrivant comment la ville elle-même évolue.

« Les candidats à la mairie, d’une certaine manière, racontent l’histoire de Boston », a déclaré Nteta.