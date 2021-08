Course à Spa retardée

29/08/2021 à 15h47 CEST

Le Grand Prix de Belgique Il a déjà plus d’une demi-heure de retard et il devient difficile de le contester compte tenu des heures de clarté qui restent. La Direction de Course a été contrainte de retarder plusieurs fois le départ de la course en raison des conditions terribles de l’asphalte, sous un rideau d’eau intense.

La voiture de sécurité a effectué un tour d’entraînement pour évaluer l’état de la piste. Avant cela, sur le chemin du gril, Sergio Perez Il avait perdu le contrôle de sa voiture aux Combes et Red Bull a dû le retirer, même si avec le retard, les mécaniciens de l’équipe réparent la voiture.

“Je ne vois rien”, a-t-il prévenu Hamilton par radio pendant le tour de formation, tandis que le poleman Verstappen, après ‘safety car’, coïncidait avec le manque de visibilité. Lorsque Michael Masi a décrété un drapeau rouge après ce premier tour d’essai, Daniel Ricciardo Il n’a pas hésité à assurer que c’était la bonne chose à faire : “Bonne décision”.

Pendant ce temps, dans les tribunes, les fans se tiennent stoïquement sous leurs parapluies en attendant que le temps s’améliore et que le spectacle commence, bien que le radar indique peu de changement dans les prochaines heures et qu’il semble donc difficile que la course puisse commencer sous peu. Le problème, c’est qu’il reste peu d’heures de jour dans les Ardennes.