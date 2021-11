Course au gouverneur du Texas : la candidature de longue haleine de Beto O’Rourke

Beto O’Rourke, l’ancien membre du Congrès démocrate d’El Paso et candidat à la présidentielle de 2020, est officiellement candidat au poste de gouverneur du Texas. Mais alors que sa performance à l’échelle de l’État a été stupéfaite lors de sa campagne au Sénat de 2018, lorsqu’il a failli renverser le républicain Ted Cruz, son bilan et le climat politique actuel du Texas en font un candidat de longue haleine.

O’Rourke est peut-être le démocrate du Texas le plus connu, s’étant forgé un profil local et national au cours de deux campagnes en trois ans. Mais le Texas est difficile à craquer pour tout démocrate. Il y a eu trois décennies d’hégémonie républicaine dans l’État, et même le candidat démocrate le plus idéal serait considéré comme un outsider.

La solide performance d’O’Rourke contre Cruz est la preuve de son talent en tant que politicien, mais il fait face à une course encore plus difficile qu’en 2018, lorsqu’il était un membre du Congrès peu connu se présentant aux électeurs en conduisant dans les 254 comtés du Texas. Cette fois, les positions passées d’O’Rourke, en particulier sa position sur les armes à feu, peuvent s’avérer un fardeau alors qu’il essaie de persuader les électeurs en marge qu’il est une bonne alternative au gouverneur sortant Greg Abbott.

Et Abbott pourrait s’avérer être un adversaire plus redoutable que celui auquel O’Rourke a été confronté par le passé. Abbott n’est pas irréprochable compte tenu de sa réponse conflictuelle à plusieurs crises à l’échelle de l’État, y compris la pandémie et une tempête hivernale catastrophique qui a fait des millions dans le froid et des centaines de morts. Mais Abbott est le favori à remporter dans les sondages récents, dispose d’une machine de collecte de fonds robuste et a un nombre d’approbations plus élevé que Cruz en 2018.

De plus, il n’y a pas de vague bleue pour O’Rourke cette fois-ci. Les républicains ont fait des gains au Texas depuis 2018, le président Joe Biden est historiquement impopulaire et les démocrates semblent faire face à une saison électorale de mi-mandat difficile à l’échelle nationale.

O’Rourke pourrait être le challenger le plus fort que les démocrates du Texas aient présenté depuis des décennies. Mais pour gagner, il devra surmonter de longues chances, en raison de sa réputation et des avantages d’Abbott parmi les électeurs qui ont le plus besoin de convaincre.

O’Rourke a le soutien des démocrates mais devra gagner les électeurs en marge

La course au gouverneur ne consistera pas à convaincre des partisans déjà bien ancrés dans leurs opinions de changer de camp. Il s’agira de former la base de chaque parti tout en courtisant les modérés et les indépendants, a déclaré James Henson, directeur du Texas Politics Project à l’Université du Texas à Austin.

Sans surprise, Beto semble avoir un verrou sur les démocrates, bien que leurs sentiments positifs à son égard ne soient pas aussi fervents que les opinions négatives des républicains à son égard. Parmi les 78 % de démocrates qui le considèrent favorablement, 47 % le considèrent très favorablement et 31 % plutôt favorablement, selon le Texas Politics Project. Ces chiffres, cependant, devraient s’améliorer pour O’Rourke alors que les démocrates recommencent à le considérer comme un candidat et leur porte-drapeau, a déclaré Henson.

Notamment, O’Rourke n’a pas eu de mal à inspirer les électeurs à se présenter pour lui ; il a contribué à alimenter une augmentation de 18% du taux de participation en 2018. Cette fois, il a l’opportunité de mobiliser environ 7 millions de Texans qui n’ont pas voté en 2020.

L’inscription et la formation de nouveaux électeurs peuvent être plus difficiles que par le passé ; Le Texas a désormais l’une des lois électorales les plus restrictives du pays adoptée par les républicains des États plus tôt cette année. Le projet de loi impose une série de nouvelles restrictions sur les bureaux de vote 24 heures sur 24, le vote au volant, le vote par correspondance et l’envoi des demandes de vote par correspondance aux électeurs. Les opposants à la loi ont fait valoir qu’elle aurait un impact disproportionné sur les électeurs de couleur, qui ont contribué à alimenter la campagne d’O’Rourke en 2018 et dont il aurait à nouveau besoin pour gagner la course du gouverneur.

Le gouverneur du Texas Greg Abbott et le sénateur de l’État Bryan Hughes se serrent la main après qu’Abbott a signé le projet de loi 1 du Sénat, également connu sous le nom de projet de loi sur l’intégrité des élections, à Tyler, Texas, le 7 septembre. Le projet de loi a encore renforcé les lois de vote strictes du Texas.LM Otero/AP

Un sondage de l’Université du Texas-Texas Tribune a révélé que, lors d’un face-à-face, les électeurs préféraient Abbott à O’Rourke de 46% à 37%. Aucun des deux candidats n’est particulièrement populaire auprès des indépendants, qui représentent environ 11% de l’électorat, mais Abbott a un avantage de 5 points de pourcentage avec eux et 27% le soutiennent.

Le bilan d’O’Rourke peut s’avérer être une arme à double tranchant pour persuader les électeurs en marge : il a également déjà rebuté les gens.

« Je pense que la campagne présidentielle a finalement été un net négatif, principalement à cause de la façon dont elle a aiguisé ses négatifs parmi les républicains et les indépendants au Texas », a déclaré Henson. « Cela a donné à ses adversaires idéologiques plus de munitions pour le définir. »

Un problème qui est apparu comme un point d’éclair précoce est les commentaires d’O’Rourke sur les armes à feu lors d’un débat présidentiel démocrate en 2019. « Bon sang, oui, nous allons prendre votre AR-15, votre AK-47 », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé à propos de sa position sur les rachats obligatoires d’armes de type assaut à la suite d’une fusillade meurtrière à El Paso.

C’est une déclaration qu’Abbott, qui a signé un projet de loi plus tôt cette année autorisant la plupart des Texans à porter une arme de poing sans permis, a déjà cherché à l’utiliser contre lui pour courtiser les nombreux propriétaires d’armes à feu du Texas.

O’Rourke a déclaré au Texas Tribune qu’il ne reculait pas devant sa position, arguant que les propriétaires d’armes à feu responsables peuvent « protéger vigoureusement ce droit du deuxième amendement et également protéger la vie de ceux qui nous entourent ».

Cela semble être conforme à l’opinion publique: un sondage UT Tyler de 2019 a révélé que plus de Texans – environ 49% – soutenaient les rachats obligatoires d’armes d’assaut de style militaire que les environ 29% qui s’y opposaient. Mais ce qui est troublant pour O’Rourke, c’est le fait que les indépendants étaient moins favorables aux rachats, avec seulement 39% de leur soutien et environ un tiers s’y opposant.

Ce n’est qu’une des façons dont il pourrait être contraint de remettre en cause ses positions afin de persuader les électeurs du milieu. Les indépendants du Texas ont largement désapprouvé la gestion par Biden de l’économie et de la frontière, et pourraient considérer qu’O’Rourke partage l’approche du président.

Pourtant, il y a des domaines sur lesquels O’Rourke pourrait capitaliser. Par exemple, la réponse d’Abbott à Covid-19 et à la tempête hivernale de l’année dernière a été particulièrement polarisante : en mars, les Texans étaient presque également divisés sur la question de savoir s’ils faisaient confiance à Abbott pour protéger leur communauté de la pandémie et s’il a bien réagi à la pannes d’électricité et d’eau pendant la tempête.

O’Rourke commence déjà à mettre l’accent sur ces problèmes dans sa campagne, affirmant que les Texans ont été « abandonnés par ceux qui ont été élus pour les servir ». Mais il n’est pas encore clair si ces attaques mobiliseront les électeurs au milieu.

Des partisans brandissent des pancartes lors d’un rassemblement électoral pour Beto O’Rourke le 16 novembre à San Antonio, au Texas. O’Rourke a attiré une foule nombreuse lors de son premier événement de campagne depuis l’annonce de sa candidature lundi. Jordan Vonderhaar/.

Abbott est armé de fonds de campagne et d’une base fidèle

Dans l’ensemble, cependant, Abbott est un adversaire plus fort que tout autre O’Rourke n’a été confronté auparavant dans l’État.

En particulier dans un État aussi grand que le Texas, l’argent compte, et Abbott avait amassé 55,1 millions de dollars dans son trésor de guerre de campagne en juin. Ce nombre aura probablement considérablement augmenté au moment où ses prochains rapports sur le financement de la campagne seront publiés. En comparaison, O’Rourke, également un collecteur de fonds qualifié, a fini par lever 80 millions de dollars pour sa candidature au Sénat 2018, dépassant Cruz de près de 35 millions de dollars (et perdant finalement la course de 2 points de pourcentage). Au cours de ses 24 premières heures après l’annonce de sa candidature au poste de gouverneur, O’Rourke avait levé plus de 2 millions de dollars, mais Abbott a une longueur d’avance considérable.

Abbott a également une base passionnée. Il a embrassé les politiques et la rhétorique de l’ancien président Donald Trump, devenant une figure nationale de droite éminente qui s’est lancée dans des batailles avec l’administration Biden sur des questions allant de l’immigration aux mandats de vaccination. Ce sont des problèmes auxquels de nombreux républicains du Texas accordent la priorité.

Par exemple, Abbott s’est lancé dans une quête trompeuse pour construire lui-même un mur frontalier (les fonds des contribuables qu’il utilisera pour l’effort ne suffisent que pour quelques kilomètres de mur, tout au plus) et a faussement prétendu que les migrants étaient derrière. Le Covid-19 explose. Lundi, il est allé devant le tribunal pour contester l’exigence de l’administration Biden selon laquelle toutes les entreprises d’au moins 100 employés veillent à ce que leurs employés soient vaccinés ou subissent des tests hebdomadaires.

Ce genre de politiques a fidélisé les républicains, mais il y a aussi des fissures qui commencent à apparaître dans la candidature d’Abbott. Un sondage Quinnipiac du 28 septembre a révélé que son taux d’approbation de l’emploi était tombé à 44%, son plus bas depuis 2018, et 51% ont déclaré qu’il ne méritait pas d’être réélu, contre 48% en juin. Cela est largement dû aux perceptions extrêmement négatives parmi les démocrates et aux divisions parmi les indépendants, avec 43% d’approbation et 47% de désapprobation. Pourtant, Abbott reste plus populaire que Cruz lors de sa course contre O’Rourke – en 2018, le sénateur avait une cote d’approbation de 39%.

Ces chiffres, cependant, peuvent signifier qu’Abbott aura une primaire plus difficile que O’Rourke. Il est déjà confronté à des défis de la part de candidats de haut niveau, dont l’ancien président du Parti républicain du Texas, Allen West, ses challengers les plus importants venant de sa droite. S’il remporte l’investiture républicaine – comme on s’y attend – il serait un adversaire redoutable mais pas inattaquable.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, s’exprime aux côtés de l’ancien président Donald Trump lors d’une visite d’une section inachevée du mur frontalier le 30 juin à Pharr, Texas.Brandon Bell/.

Le climat politique à l’échelle nationale et au Texas n’est pas favorable aux démocrates

Le contexte politique actuel est très différent de la dernière fois où O’Rourke a couru dans tout l’État du Texas. En 2018, il a pu capitaliser sur ce qui s’est avéré être une vague bleue à l’échelle nationale, les démocrates exploitant à leur avantage l’indignation du public contre la présidence Trump. Rien qu’au Texas, les démocrates ont remporté 12 sièges à la State House, renversé deux sièges au Congrès et réduit les marges dans les districts difficiles.

En 2021, il n’y a pas de Trump contre lequel rallier les démocrates. Il n’y a pas non plus de président populaire: les cotes d’approbation de Biden sont sous-marines depuis des mois, glissant à 41% en octobre. Les inquiétudes croissantes concernant l’inflation et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement surviennent à un moment où les démocrates sont au pouvoir n’aident pas la position du parti. Et les sondages ont montré qu’une légère majorité d’électeurs envisagent de voter pour les candidats républicains à mi-parcours.

Le Parti républicain du Texas est également sorti des élections de 2020 encore plus fort qu’il ne l’était auparavant. Les démocrates n’ont pas pris la maison de l’État comme ils l’avaient espéré, donnant aux républicains la possibilité de redessiner les cartes électorales de l’État en leur faveur pour la prochaine décennie. Trump a fait des percées importantes dans les districts frontaliers fortement latinos, jetant le doute sur la théorie des démocrates selon laquelle l’évolution démographique de l’État entraînera une vague bleue inévitable. Et les républicains ont estimé que les résultats leur ont donné un mandat clair, marquant le retour des problèmes de type guerre culturelle qui dynamisent le plus leur base dans la législature du Texas.

Le plan des démocrates du Texas pour lutter contre ces forces comprend la mise en évidence des principales initiatives législatives de Biden: le projet de loi bipartite sur les infrastructures de 550 milliards de dollars signé plus tôt cette semaine et le prochain projet de loi sur la réconciliation qui est toujours en cours de négociation.

« Cela va changer et affecter tant de vies au Texas », a déclaré Angelica Luna Kaufman, directrice principale des communications du Texas Democratic Party. « C’est quelque chose qui résonne chez les familles de travailleurs au Texas. C’est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à nos candidats.

Mais ils prévoient également de souligner les façons dont ils pensent qu’Abbott a échoué aux Texans, y compris ses efforts pour lutter contre les mesures de santé et de sécurité au milieu de la pandémie.

Pourtant, O’Rourke et son parti sont confrontés à des vents contraires importants.

« Ils vont avoir besoin de quelque chose pour secouer cette course des fondamentaux et de l’environnement structurel national, qui est évidemment, pour l’instant, fortement favorable aux républicains », a déclaré Henson. « Cela va être difficile pour lui de surmonter cela, malgré les talents et les avantages relatifs qu’il apporte à la table. »