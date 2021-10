Course au temple, bains sacrés, chants religieux : l’opposition mise sur ‘Hindutva’ pour renverser la vapeur contre le BJP dans UP

Les partis d’opposition empruntent un chemin déjà emprunté par le BJP, qui a maintes fois remporté le succès du parti du safran.

Le décor est planté pour une bataille électorale à haute tension dans l’Uttar Pradesh et les principaux acteurs de la mêlée – le BJP, le Parti Samajwadi, le Parti Bahujan Samaj, le Congrès et l’AAP tentent un éventail de stratégies pour se surpasser. Le fil conducteur entre eux – un pinceau avec une douce Hindutva.

Alors que Priyanka Gandhi suit le même modèle défini par Rahul Gandhi dans les sondages du Gujarat et de l’UP de 2017, un changement surprenant dans le ton du sondage vient de la supremo du BSP Mayawati qui a récemment déclaré que les projets et programmes lancés par le gouvernement BJP dans des lieux religieux comme Ayodhya, Varanasi et Mathura continueront sans entrave si son parti arrive au pouvoir.

Priyanka Gandhi devient « hindoue dévote »

Priyanka Gandhi, qui mène la tâche herculéenne de renverser la vapeur pour le Grand Old Party, dernier au pouvoir dans l’UP entre 1985 et 1989, revisite le chemin parcouru par son frère.

L’approche de Rahul de l’Hindutva doux a été exposée lors des élections de l’UP et du Gujarat en 2017 lorsqu’il s’est habillé en dhoti et en kurta avec son front enduit de « tilak » alors qu’il visitait les villes-temples d’Ayodhya dans l’UP et de Dwarka au Gujarat. Alors que la stratégie de gestion du temple l’a aidé à améliorer le décompte du parti, cela ne lui a pas valu de victoire.

Cinq ans plus tard, Priyanka a revêtu l’avatar d’une « femme hindoue dévote » avec du tilak et de la pâte de bois de santal sur le front et un collier de perles Rudraksh, alors qu’elle s’adressait au rassemblement Kisan Nyay à Varanasi la semaine dernière. Elle a commencé son discours en récitant un vers de Durga Saptashati alors qu’elle disait qu’elle était rapide pendant le festival Navratri. Elle a même scandé « Jai Mata Di » avant de commencer son discours.

Alors que les observateurs politiques et l’opposition y voient une offre désespérée du Congrès dans l’espoir d’un revirement, le parti affirme qu’il n’y a rien d’inhabituel à cela car il croit fermement en l’harmonie de toutes les religions.

« Le Congrès n’a jamais été dans la politique de la religion. Nous ne contestons ni ne créons de division entre les gens au nom de la religion. Ce genre de politique est fait par le BJP, ils polarisent les gens au nom de la religion. Ce qu’ils font maintenant, c’est qu’ils confondent l’hindoutva avec l’hindouisme », a déclaré le porte-parole du parti Anshul Avijit à FinancialExpress.com

Le changement majeur de Mayawati

Dans sa quête pour devenir ministre en chef pour la cinquième fois, Mayawati est consciente que l’ingénierie sociale dalit-brahmane, qui lui a valu une victoire écrasante en 2007, pourrait ne pas être suffisante pour affronter le BJP cette fois. L’indication vient avec la mention de Mathura, Varanasi et Ayodhya dans son discours.

Cependant, le changement de BSP est devenu visible lorsque le secrétaire général du parti, Satish Mishra, s’est adressé à une série de Prabuddh Sammelans, et avant chacun de ses discours, il a offert des prières dans les temples tout en louant les dieux et déesses hindous. Notamment, il a également promis un grand temple de Lord Ram si BSP arrive au pouvoir.

Interrogé sur ce changement, le porte-parole national du BSP, Sudhindra Bhadoria, a déclaré à FinancialExpress.com : « Nous avons toujours suivi la devise de » sarva dharma sambhaav « (égalité de toutes les religions), nous avons travaillé sur la politique de « sabka sath sabka vikas ». ‘, à l’opposé de la perception répandue à notre sujet. Même lorsque nous sommes arrivés au pouvoir en 2007, nous avons travaillé dans des endroits comme Mathura et Ayodhya à l’époque et le travail de développement que nous avons accompli est toujours visible là-bas.

La course du temple d’Akhilesh Yadav

Avec pour cible le « baais mein vélo » (le vélo est le symbole du parti Samajwadi), Akhilesh Yadav saute également d’un temple à l’autre. Outre le lancement récent de son Vijay Yatra depuis les rives du Gange à Kanpur, il a visité le temple Kamadgiri à Chitrakoot, le temple Vimalnath à Farrukhabad et le temple Bouddha à Shravasti pour n’en nommer que quelques-uns au cours des derniers mois.

Le chef du SP a pris un bain sacré dans le Sangam pendant le Magh Mela. Il a installé une idole de 51 pieds de haut du Seigneur Krishna à Saifai à Etawah, et a également promis d’installer une idole du Seigneur Parshuram.

S’adressant à FinancialExpress.com, le porte-parole du parti, Naved Siddiqui, a déclaré que « c’est une bonne chose que les partis visitent les temples. C’est ce que nous faisons avant de commencer un bon travail.

Cependant, le secrétaire national et porte-parole du Parti Samajwadi, Rajeev Rai, a déclaré que tandis que le chef de son parti se battait contre les élections sur la base de problèmes, d’autres partis le faisaient pour gagner du terrain électoral.

« Chaque fois que quelque chose se passe, Priyanka Gandhi ji arrive en parachute, visite et s’en va. Que ce soit le Congrès ou le BJP, ils font tout cela parce qu’ils n’ont rien à montrer aux gens sur ce qu’ils ont fait au cours de ces cinq années. Nous luttons contre ces élections sur la base des problèmes de l’État », a déclaré Rai à FinancialExpress.com.

AAP essaie de toucher une corde sensible avec les masses

Fort de la victoire écrasante de l’AAP dans les sondages de 2020 à Delhi, Kejriwal veut maintenant renverser la vapeur dans l’Uttar Pradesh. Mais pour ce faire, il devra distancer le BJP dans son propre jeu. Pour se faire accepter par les masses de l’Uttar Pradesh, l’AAP a récemment sorti un Tiranga Yatra à Ayodhya, sonnant son clairon avec pour objectif de disputer les 403 sièges.

Lorsqu’on lui a demandé si Kejriwal suivait les traces du parti du safran, l’AAP a déclaré que l’objectif du Tiranga Yatra était de distinguer que l’interprétation du parti de l’identité et de la religion hindoues était très différente de ce qu’il a appelé la version « décisive » de l’Hindutva du BJP. .

S’adressant à FinancialExpress.com, le député AAP Madan Lal a déclaré qu’Hindutva n’appartient pas au BJP et que le Tiranga Yatra du parti était un « message au peuple que ce pays passe avant tout agenda politique ».

Élections à l’Assemblée 2022 : l’AAP peut-il battre le BJP à son propre jeu ?

‘Pas soft Hindtuva, c’est du bluff’

Le parti au pouvoir ne semble pas très préoccupé par le fait que l’opposition expérimente ses stratégies et flirte avec le doux Hindutva. Au lieu de cela, il dit que les gens peuvent voir comment ces dirigeants de l’opposition changent de couleur comme des caméléons après avoir vu le mandat du peuple.

S’adressant à FinancialExpress.com, le député du BJP de Meerut Rajendra Agrawal a déclaré: «Ce n’est pas un Hindutva doux, c’est du bluff. Ce qu’ils n’ont jamais approuvé eux-mêmes, ils le font maintenant sous la pression de la politique des banques de vote. »

«Maintenant, elle (Priyanka Gandhi) chantera Jai ​​Shri Ram, Jai Mata Di. C’est ainsi que fonctionne le Congrès… Ils ont toujours manqué de respect à la culture. S’ils avaient approché un peu judicieusement, le problème de Ram Mandir aurait été résolu sur-le-champ.

