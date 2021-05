Course contre la montre alors que Mick Schumacher s’écrase

Haas fait face à son plus grand défi de 2021 à ce jour pour faire réparer la voiture de Mick Schumacher à temps pour la Q1 au Grand Prix de Monaco.

Avant le week-end de course, le patron de Haas, Guenther Steiner, avait appelé à un GP de Monaco propre, ce que Schumacher a exclu après avoir frôlé les barrières lors des essais de jeudi.

Cela a été rejeté par le champion en titre de F2 comme faisant simplement partie du jeu autour de Monte Carlo, mais il était à nouveau dans les guerres à venir FP3, et cette fois, cela a le potentiel d’être beaucoup plus coûteux.

Entrer dans Casino Square Schumacher perdrait brièvement l’arrière de son VF-21, et c’est tout ce qu’il lui a fallu pour percuter les barrières et faire un désordre complet de la voiture.

À quelques minutes de la fin, la séance a été signalée au rouge, et comme les qualifications sont à moins de deux heures, Haas est confronté à un énorme défi pour préparer Schumacher à participer à la Q1.

Peut-être que lors des tours précédents, cela n’aurait pas été un tel drame de rater la Q1, Haas après tout s’est retrouvé avec peu de chances d’échapper à cette séance d’ouverture jusqu’à présent cette saison.

Cependant, Schumacher et Nikita Mazepin ont montré le genre de performance en FP3 qui les a fait prétendre à faire la deuxième partie des qualifications pour la première fois.

Schumacher a terminé FP3 en P14, une position qui serait assez bonne pour Q2, tandis que Mazepin a terminé la séance en P16.

Haas fait maintenant face à une véritable course contre la montre pour faire le travail de réparation et donner à Schumacher une chance de répéter cette forme, dans ce qui est la qualification la plus importante de la saison.

Il y a aussi du travail à faire à Williams après l’écrasement de Nicholas Latifi dans la section Piscine.

Cela s’est avéré être la première période de drapeau rouge du FP3 alors que le Canadien a embrassé la barrière à l’entrée, s’est lancé par-dessus le trottoir jaune, puis s’est cogné contre le mur à la sortie dans une série d’erreurs rapides mais coûteuses.

De lourds dommages ont été subis sur le côté droit de la FW43B, nous risquons donc de perdre deux pilotes avant même le début de la Q1.

