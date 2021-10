“Course contre la montre” pour terminer la piste de Djeddah – rapport

in

Les travaux sur le Jeddah Street Circuit auraient lieu 24 heures sur 24 pour garantir la tenue du Grand Prix d’Arabie saoudite 2021.



Le Grand Prix d’Arabie saoudite devrait faire ses débuts en Formule 1 lors de la 21e manche de la saison, qui se déroulera du 3 au 5 décembre.

Et bien qu’il reste à parler de l’évolution de l’événement sur une piste construite à cet effet à l’avenir, pour l’instant la Formule 1 courra autour d’un circuit urbain construit à Djeddah le long de la côte de la mer Rouge, commercialisé comme le circuit urbain le plus rapide de Formule 1, tandis que seul Spa- Francorchamps sera un tour plus long.

Cependant, le temps semble bien être l’ennemi, La Gazzetta dello Sport faisant référence à un rapport de l’agence de presse . qui montre l’ampleur du défi.

Des images de l’agence de presse auraient démontré que de grandes parties du site ont encore besoin de travaux pour être achevées.

Premier aperçu du Jeddah Street Circuit – Toujours en construction 66 jours jusqu’à FP1. Un peu inquiet de savoir si ce sera fait à temps 😬 #F1 pic.twitter.com/754Bkj41u4 – Formula 2 Insider (@Formula2Insider) 28 septembre 2021

« Nous faisons des heures supplémentaires, 24 heures sur 24. Mais il reste encore beaucoup à faire”, a déclaré à l’. l’un des organisateurs.

« C’est une course contre la montre, nous travaillons 24 heures sur 24. »

Le prince Khalid bin Sultan Al-Faisal, président de la Fédération automobile saoudienne, n’a pas commenté la construction de la piste, prédisant seulement une forte demande de billets.

« Nous attendons un grand nombre de visiteurs, en particulier d’Europe et des États-Unis », a-t-il déclaré.

«Nous investissons beaucoup dans le projet et nous espérons récupérer nos dépenses grâce à la vente de billets et à la publicité.»

L’Arabie saoudite n’est pas le seul pays du Moyen-Orient à faire ses débuts en Formule 1 en 2021, avec un Grand Prix du Qatar désormais confirmé pour précéder le Grand Prix d’Arabie saoudite.

Le Grand Prix du Qatar se déroulera cependant sur une piste déjà construite, à savoir le circuit international de Losail, bien connu dans le monde du MotoGP.

Le pays a également signé un accord de 10 ans à partir de 2023 pour accueillir la Formule 1, avec des informations selon lesquelles le Grand Prix du Qatar pourrait se déplacer dans les rues de la capitale Doha à ce moment-là.