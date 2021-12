course contre la montre pour un accord le 17 décembre

03/12/2021 à 18:24 CET

Rafa Bernardo

Les syndicats, les hommes d’affaires et le gouvernement ont déjà un nouvel objectif volant pour tenter de parvenir à un éventuel accord sur la réforme du travail : l’exécutif veut l’avoir prêt dans deux semainesMême si le délai semble court au vu du fait qu’à la table, toutes les questions importantes restent ouvertes. Le calendrier n’aide pas non plus : la première semaine du trimestre, avec deux jours fériés (6 et 8) ne laisse place que pour deux réunions : le mardi 7 (qui sera télématique, afin que les négociateurs puissent participer depuis leur lieu de repos, s’il est précise) et le vendredi 10, déjà dans la salle habituelle du ministère du Travail. Pour la semaine suivante, un programme intense de réunions est prévu, dans le but que le vendredi 17 un pacte peut être annoncé.

Pour y arriver, il faudra avancer à pas de géant car, selon des sources en négociation, le seul accord – provisoire – auquel les parties sont parvenues porte sur les contrats de formation, ce qui n’est en aucun cas un des enjeux décisifs. En revanche, la réunion de ce vendredi a confirmé différences importantes entre syndicats et employeurs sur deux questions de champ d’application : la réglementation des sous-traitants et les règles de prévalence des accords.

Secteur ou entreprise

La question des accords est l’une des plus délicates, car l’UGT et la CCOO ont notifié activement et passivement qu’une de leurs lignes rouges est défaire la prévalence du pacte d’entreprise sur le secteur consacré par la réforme du travail du gouvernement Rajoy; Les entrepreneurs, pour leur part, hésitent à rendre la priorité d’application à l’accord de branche, comme c’était le cas avant 2012. Selon ces sources, bien que les deux parties s’accordent largement sur les aspects de la vie professionnelle qui devraient être négociés de préférence dans la branche ou dans la sphère des affaires, ni les employeurs ni les centrales ne veulent céder dans la mesure où leur type d’accord préféré apparaît dans la norme comme celui qui prévaut.

Concernant le reste des sujets en discussion, il n’y a pas d’approches substantielles : concernant la temporalité, dans laquelle des divergences fondamentales ont été constatées lors de la réunion de mercredi dernier, les parties sont en attente d’un nouveau document synthétisant les positions que le gouvernement leur avait promises il y a quelques jours mais qu’il n’a pas encore livrées. Les employeurs, qui sont les plus belliqueux avec les propositions de réforme car cela réduit leur pouvoir par rapport à la législation actuelle, refusent d’accepter des limitations aux formules d’intérim et refusent également d’augmenter les pénalités économiques dans les prix des contrats très courts.

ERTE et attractivité

En ce qui concerne le futur erte (le mécanisme RED), le dernier projet de l’exécutif n’a pas encore été abordé à la table, et quelque chose de similaire se produit avec la modification substantielle des conditions de travail, qui doit encore être revue. Dans ce dernier domaine, en tout cas, le conflit est également anticipé car là encore les employeurs rejettent une partie des projets qui sont traités à table : ils refusent que les changements collectifs des conditions de travail des petites entreprises soient parrainés par les commissions des syndicats les plus représentatifs. dans le secteur, et s’opposent également à d’éventuelles modifications des règles permettant aux entreprises de décrocher (c’est-à-dire d’y renoncer) facilement lorsque les situations économiques sont défavorables.

Une autre question qui est en cours de négociation et qui sera également controversée est l’ultraactivité, c’est-à-dire la validité des accords une fois arrivés à expiration. La réforme du travail l’a limité à un an, sauf accord contraire des négociateurs, et les syndicats veulent récupérer la validité indéfinie jusqu’à ce que l’alliance expirée soit remplacée par une nouvelle. Bien que de nombreuses difficultés ne soient pas attendues pour que la position syndicale triomphe à la fin, étant donné que l’extraction ajoute des tensions dans la négociation collective également pour les employeurs, on s’attend à ce que l’employeur se batte pour essayer d’échanger son assentiment contre une concession sur un autre des aspects à débat.