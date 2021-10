Course de dragsters du Canada : Stephanie Prince sur les messages « déchirants » des fans

Stephanie dit que son soutien des fans a été « incroyable » (Photo : WOW Presents Plus)

Stephanie Prince, la dernière reine à avoir été éliminée de la saison 2 de Drag Race au Canada, est revenue sur sa sortie de l’émission, s’ouvrant sur les messages “ réconfortants et déchirants » qu’elle a reçus de fans aux Philippines.

Dans le troisième épisode de la nouvelle saison, qui met en vedette l’icône de Drag Race Brooke Lynn Hytes dans le panel des juges, les candidats ont été chargés de filmer un film d’horreur dramatique intitulé Screech.

Ensuite, ils ont présenté leurs meilleurs looks Good Girl Gone Bad sur la piste, avec Stephanie – qui s’est retrouvée dans les deux derniers avec Synthia Kiss – optant pour une version effrontée de Dorothy du Magicien d’Oz, avec ses talons rouges étincelants et Toto dans un panier.

En parlant à Metro.co.uk, Stephanie a déclaré que l’amour qu’elle recevait des fans était « incroyable », ajoutant qu’elle avait reçu de nombreux messages de fans aux Philippines qui se rapportent à son histoire.

Stephanie, de son vrai nom Stephen Pasay, est née aux Philippines avant de déménager à Calgary, en Alberta, en 2011 à l’âge de 15 ans.

« C’était incroyable, l’amour que je reçois des fans est incroyable », a déclaré l’interprète.

Stephanie a affronté Synthia Kiss dans la synchronisation labiale tendue (Photo: WOW Presents Plus)

« Beaucoup de fans, en particulier les fans philippins, m’envoient un message à propos de leur histoire aux Philippines et c’est très, oh mon dieu, totalement, vous pouvez m’identifier et je peux vous comprendre. Et je l’aime tellement. J’ai l’impression que c’est ce que je veux faire – je veux juste être accessible et j’ai l’impression d’être en relation avec beaucoup de gens.

Stéphanie a rappelé les messages qu’elle a reçus en particulier après la diffusion du deuxième épisode de la saison, les gens la remerciant d’avoir partagé sa « vulnérabilité ».

« J’en ai eu quelques-uns, pas mal en fait, du genre » Je voulais faire du drag mais c’est tellement difficile aux Philippines à cause de l’endroit où je vis. » C’est très réconfortant mais en même temps déchirant, car vivre aux Philippines est si différent », a expliqué la reine.

Les fans de Drag Race du Canada ont été dévastés de la voir quitter le spectacle (Photo: WOW Presents Plus)

Stephanie a expliqué comment, selon l’endroit où les gens vivent aux Philippines, il peut être plus facile de poursuivre une carrière dans la drague dans certains endroits, comme Manille, par rapport à d’autres régions où il n’y a peut-être pas de bars gays.

L’élimination de la reine de la course de dragsters du Canada signifie qu’elle a raté de peu sa participation à Snatch Game, car elle a révélé qu’elle avait trois options pour ses imitations : Cardi B, Patti LaBelle ou Jessica de Love Is Blind.

Cependant, elle a promis qu’elle partagerait les looks qu’elle avait prévus pour la compétition sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que l’émission progressait – et nous avons hâte de voir ce qu’elle a en réserve.

Après son élimination, plusieurs fans de Stéphanie ont exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, estimant qu’elle avait été « volée ».

« Vous avez été volé ! Je suis tombée amoureuse de votre personnalité et de votre métier ! J’ai hâte de voir ce que vous faites », a écrit une personne sur Instagram.

Plus: Course de dragsters de RuPaul



‘Tellement volé !! Tu as été clairement le vainqueur de toute la saison pour moi », a déclaré quelqu’un d’autre, à côté d’une série d’emojis sanglotants.

Le temps de Stéphanie à Canada’s Drag Race a peut-être été bref, mais il a certainement été mémorable.

La course de dragsters du Canada est disponible pour regarder sur WOW Presents Plus.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.



PLUS : La juge canadienne des courses de dragsters Brooke Lynn Hytes s’ouvre sur la sortie de dernière minute « choquante » de Stacey McKenzie après le départ de Jeffrey Bowyer-Chapman



PLUS : ‘C’était vraiment si grave ?!’ Les stars de RuPaul’s Drag Race UK Choriza May et River Medway révèlent le choc de la double élimination

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();