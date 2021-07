Course de sprint F1 : Quand, où et comment fonctionneront-ils ?

in

Les qualifications pour le sprint de Formule 1 seront testées trois fois en 2021, ce qui pourrait potentiellement ouvrir la voie à une course de sprint de F1 pour devenir un élément plus régulier du calendrier.

La FIA et la FOM ont décidé d’essayer d’ajouter une autre dimension au week-end du Grand Prix et d’améliorer finalement l’expérience des fans tout au long des trois jours d’action.

En modifiant le programme du week-end pour inclure des sessions significatives le vendredi, le samedi et le dimanche, le PDG de F1 Stefano Domenicali espère que cette décision maintiendra l’intérêt des fans pendant les trois jours d’un événement Grand Prix.

« Lorsque nous avons annoncé publiquement que nous voulions essayer une qualification de sprint comme celle-ci, les organisateurs éligibles pour le test ont immédiatement reçu beaucoup plus de demandes de billets. Et les diffuseurs de télévision étaient ravis », a déclaré Domenicali alors que l’idée était proposée.

« Ce format apporte de nombreux avantages : moins il y a de temps pour les séances d’essais libres, plus il y a d’action sur la piste.

« Si nous ne l’essayons pas, nous ne saurons jamais si c’est un atout ou non.

Ce n’est pas la première fois que la Formule 1 tente de revigorer un calendrier de Grand Prix, en essayant une course à double points au Grand Prix d’Abou Dhabi 2014 et en testant un format de qualification à élimination directe en 2016 – qui ont finalement échoué et le sport est revenu au formats actuels.

Avec trois épreuves tests prévues, les commentaires des fans seront un facteur important pour savoir si les courses de sprint se poursuivront ou non en 2022 et au-delà.

Qu’est-ce qu’une course de sprint de F1 et comment cela fonctionnera-t-il ?

Une course de sprint de F1 remplacera une séance de qualification standard un samedi et établira finalement la grille du Grand Prix de dimanche. Voici comment les expliquer au mieux :

Le format verra tous les pilotes se qualifier dans une session standard Q1, Q2 et Q3 un vendredi après-midi pour former la grille pour les qualifications de sprint, qui auront lieu un samedi.

Les courses se dérouleront sur une distance raccourcie de 100 km (par rapport à la distance de course standard de 300 km plus un tour pour un Grand Prix), ce qui devrait correspondre à une course d’environ 30 minutes. Les arrêts aux stands ne seront pas obligatoires pendant ces sessions, ce qui en fait un combat direct jusqu’à la ligne.

Les patrons de Formule 1 ont souligné tout au long du processus de conception de ce format que les grilles inversées ne pas être une option dans les qualifications de sprint.

Ce changement réduira le temps d’essais dont les équipes disposeront pour perfectionner leurs réglages pour un week-end de course, ce qui encouragera les équipes à courir autant que possible lors des séances d’essais libres.

Les trois meilleurs pilotes de la course de sprint de F1 recevront chacun des points de championnat du monde (trois pour le vainqueur, deux pour la deuxième place et un pour la troisième place), mais une cérémonie de podium n’aura pas lieu. Au cours d’une saison, ces points pourraient finalement faire une différence significative pour savoir qui deviendra champion du monde.

Au niveau des statistiques officielles, le vainqueur des qualifications sprint obtiendra officiellement la pole position pour la course de dimanche.

Avec la structure d’un week-end de course changeant pour s’adapter aux qualifications de sprint, voici comment le calendrier ressemblera à ces événements :

Vendredi

Essais libres 1 (60 minutes) Qualifications (format standard Q1, Q2, Q3 pour définir la grille de la course de sprint)

samedi

Essais libres 2 (60 minutes) Qualifications Sprint (course de 100 km pour former la grille du Grand Prix de dimanche)

dimanche

Grand Prix (contesté normalement)

Quand et où se déroulent les courses de sprint de F1 ?

Trois circuits accueilleront des épreuves tests de qualification pour le sprint en 2021. Bien que la liste complète n’ait pas été confirmée, le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone a été confirmé comme premier hôte, et le Grand Prix d’Italie à Monza (10-12 septembre) est largement attendu. être ajouté.

Il se murmure également que la troisième épreuve d’essai aurait lieu lors du Grand Prix du Brésil à Interlagos (5-7 novembre) mais, en raison de l’épidémie continue de Covid-19 au Brésil, la course est sérieusement mise en doute.

Une annonce officielle des emplacements des épreuves tests restantes aura lieu en temps voulu.

Programme du week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne (toutes les heures de session BST)

vendredi 16 juillet

FP1 : 14h30 – 15h30

Qualifications : 18h – 19h

samedi 17 juillet

FP2 : 12h – 13h

Qualifications Sprint : départ à 16h30

dimanche 18 juillet

Course : départ à 15h

Comment les courses de vitesse affectent-elles les conditions du Parc Fermé ?

Avec l’ajustement de l’horaire, les conditions du Parc Fermé seront modifiées en conséquence. Pour la séance de qualification révisée d’un vendredi, seuls les pneus tendres seront disponibles pour les équipes, ce qui signifie que les 10 meilleurs coureurs n’auront plus à prendre le départ de la course avec le train de pneus sur lequel ils ont franchi la Q2.

Les conditions du parc fermé sont actuellement telles que les principaux composants ne peuvent pas être modifiés sur les voitures afin d’éviter le fonctionnement de «voitures de qualification» spécialisées avant qu’une course n’ait lieu. Cela continuera de s’appliquer lors de la séance de qualification standard avant les qualifications de sprint.

Les voitures entreront en conditions de parc fermé après la FP1, mais la reconfiguration des voitures pourra avoir lieu avant la FP2 samedi pour permettre aux équipes de préparer leurs voitures pour le reste du week-end.

Dans le cas où le remplacement d’un aileron avant endommagé par une version antérieure de la pièce aurait entraîné une pénalité, cette stipulation sera supprimée si le dommage a lieu lors des qualifications de sprint.

Parallèlement à cela, les équipes pourront changer les matériaux de friction des freins, y compris les conduits de frein, pour un nouvel ensemble identique utilisé lors des qualifications ou des qualifications de sprint avant le Grand Prix, pour des raisons de sécurité.

En cas de variation de température ambiante de 10 °C ou plus entre les sessions, des allocations ont été prises pour que les équipes ajustent les configurations de refroidissement du groupe motopropulseur et de la boîte de vitesses dans les voitures, ainsi que la modification de la répartition du poids.

Une liste complète de ce qui sera et ne sera pas autorisé à changer sur les voitures n’a pas encore été publiée.

Quels sont les plans de la F1 pour les courses de sprint au-delà de 2021 ?

Aucun plan ferme n’a encore été établi pour le format de qualification de sprint quant à savoir s’il se poursuivra ou non au-delà de la saison 2021.

Les trois épreuves tests donneront à la FIA et à la FOM l’opportunité d’évaluer l’impact des sessions, mais le directeur général des sports mécaniques de F1, Ross Brawn, a confirmé qu’ils sont prêts à abandonner l’idée si elles ne fonctionnent pas.

Si le format s’avère efficace, cependant, Brawn espère ajouter plus de séances de qualification de sprint au calendrier à partir de 2022 – mais pas à chaque course.

“Je ne suis pas sûr que ce format aurait autant de succès à Monaco”, a-t-il déclaré. «Nous considérons ces week-ends comme des événements du Grand Chelem, répartis sur toute la saison, c’est donc quelque chose de différent.

«Je ne pense pas que cela ira à toute la saison. Je pense que ce sera un nombre limité de courses, mais cela reste à décider.

L’objectif global d’organiser une course de sprint lors d’événements sélectionnés sera d’ajouter à ce que les fans peuvent s’attendre à voir tout au long des trois jours d’un événement de Formule 1.

“Nous voulons donner aux fans un engagement tout au long du week-end”, a déclaré Brawn lorsque le format de qualification pour le sprint a été approuvé à l’unanimité par les équipes.

« Le Grand Prix de dimanche est fantastique, et nous ne voulons pas cannibaliser cela, mais nous voulons augmenter l’engagement un vendredi et un samedi.

« Vendredi, c’est vraiment pour les aficionados en ce moment. Regarder les séances d’entraînement le vendredi est amusant, mais il n’y a pas de conclusion à cela. Mais un vendredi maintenant [at these selected events], nous aurons l’excitation du format de qualification.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !