Course de transfert pour Aston Villa, la star de Barcelone liée à Arsenal diminue avec un accord désormais imminent

La course aux transferts pour signer Philippe Coutinho serait passée de six clubs à seulement deux, au milieu de liens avec Aston Villa et Arsenal.

L’avenir de la star barcelonaise est rapidement devenu l’une des histoires majeures du mercato de janvier. Après des difficultés persistantes depuis son déménagement en Espagne depuis Liverpool, son transfert n’a pas complètement fonctionné.

Et bien qu’il ait bénéficié d’un prêt au Bayern lors de la saison 2019/20, il n’a pas encore réussi à convaincre pleinement à Barcelone. En tant que tel, il se rapproche d’un autre déménagement.

Des rapports ont affirmé que six clubs de Premier League voulaient prêter Coutinho jusqu’à la fin de la saison. De plus, Sky Sports News a précédemment révélé qu’il accepterait une décision d’ici ce week-end.

Aston Villa a eu des liens forts avec un mouvement pour Coutinho. En effet, le manager Steven Gerrard est un ancien coéquipier du Brésilien à Liverpool.

Pendant ce temps, Arsenal est censé être dans la course.

Selon une autre mise à jour de Sky Sports News, cependant, seuls deux clubs restent désormais dans la course pour Coutinho.

La source ne nomme pas le duo impliqué. Cependant, il ajoute que le calendrier d’un accord s’est accéléré et qu’il prendra désormais une décision d’ici vendredi après-midi.

Barcelone voudrait que sa sortie soit ratifiée rapidement alors qu’ils cherchent à se débarrasser de son salaire. Toujours, un rapport d’Espagne citant l’intérêt de Villa a prétendu révéler deux obstacles clés pour Gerrard.

Le Barça souhaite qu’un accord de prêt avec Villa comporte une obligation d’acheter Coutinho. Cependant, les représentants du joueur veulent attendre et voir quels autres clubs manifestent un vif intérêt.

Coutinho a demandé à son camp de lui trouver un club ambitieux où il pourra remettre sa carrière sur les rails avec un rôle de premier plan.

Gerrard a commenté vaguement la spéculation jeudi.

Revendication de Coutinho faite par Gerrard

L’ancien milieu de terrain de Liverpool dit de son ancien coéquipier: « C’est un footballeur formidable. Partager un vestiaire et un terrain avec Coutinho était un plaisir absolu.

«Il était à un niveau auquel très peu de footballeurs sont parvenus avec son imagination et sa créativité.

« Ses bobines phares sont là pour que tout le monde puisse les voir. Le nom parle de lui-même.

« J’apprécie que son nom soit là-bas et qu’il soit lié à Aston Villa.

« Mais il est également lié à cinq-six autres clubs de cette ligue et je suis sûr qu’il y aurait une longue liste de clubs étrangers qui sont également liés aux services de Philippe. »

Coutinho a disputé 106 matches avec Barcelone et compte 63 sélections pour le Brésil.