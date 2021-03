Course: Hamilton en fait juste assez pour battre Max

Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont entretenus sur la piste car, une fois que les équipes ont joué leurs jeux de stratégie, les deux se sont affrontés dans les 10 derniers tours du Grand Prix de Bahreïn.

Hamilton est sorti vainqueur!

Verstappen et Hamilton ont donné aux fans la bataille qu’ils aspiraient depuis des années, se disputant du 1er au 13e tour sur la piste, après quoi le jeu de stratégie est entré en jeu.

Mercedes a choisi de placer Hamilton avant Verstappen avec Red Bull prenant le pari de ne pas répondre, au lieu de courir sa propre course.

À tour de rôle pour mener la course en fonction des arrêts aux stands, le deuxième et dernier arrêt s’est joué avec Hamilton ayant une avance de neuf secondes, mais Verstappen était sur des pneus plus jeunes de 11 tours.

Verstappen a réduit l’écart avec le champion du monde à moins de deux secondes avec six tours à faire, le combat en piste reprenant.

Bien qu’il ait dépassé Hamilton pour la tête, il était hors de la piste avec le pilote Red Bull qui a immédiatement rendu la position. Et c’était ça.

Verstappen n’a pas été en mesure de lancer une autre attaque avec Hamilton remportant la victoire de Bahreïn par 0,7 seconde devant le pilote Red Bull.

Valtteri Bottas était un troisième solitaire, privé de toute chance d’un combat potentiel avec les deux devant par un arrêt au stand bâclé.

Red Bull est entré dans le week-end de Bahreïn dans l’espoir de jouer une stratégie à deux pilotes. Cela s’est terminé sur le tour de formation. Sergio Perez, malgré un nouvel ECU et une nouvelle batterie, s’est immobilisé et a garé sa RB16B sur le côté de la piste. Il a réussi à faire démarrer la voiture et a dû partir de la voie des stands.

Le conduit à un deuxième tour de formation, avec une course réduite de 57 à 56 tours.

Comme prévu pour la course d’ouverture de la saison, il y avait un peu de chaos dans le mélange alors que Verstappen tenait Hamilton, Nikita Mazepin, quatre fois spinner dans la préparation de la course, est parti au virage 3 et a sorti le Safety Car, Verstappen a de nouveau résisté à Hamilton, Bottas a perdu la troisième place face à Charles Leclerc puis l’a récupérée, Pierre Gasly a perdu son aileron avant, Mick Schumacher a tourné et Carlos Sainz et Lance Stroll ont échangé de la peinture avec la sortie du VSC.

Le 10e tour et Verstappen ont mené Hamilton, Bottas, Lando Norris, Daniel Ricciardo et Leclerc. Inquiétant pour Verstappen, le pilote Red Bull a informé son équipe d’un problème avec son différentiel.

Verstappen a mené la course de près de deux secondes sur Hamilton lorsque Mercedes a joué la carte de la stratégie, amenant Hamilton pour un nouvel ensemble de pneus durs au 14e tour. Red Bull, au lieu de répondre immédiatement, a arrêté Verstappen quelques trois tours plus tard pour de nouveaux médiums. Il est sorti sept secondes derrière Hamilton.

Pendant ce temps, il y avait une explosion du passé alors que Fernando Alonso et Sebastian Vettel, qui ne s’étaient pas encore arrêtés, se disputaient un poste avec Sainz impliqué dans le mélange. Vettel n’a pas gagné la bataille et s’est opposé peu de temps après.

Tour 28 sur 56: Hamilton, Verstappen +2, Bottas +6, Norris, Leclerc, Ricciardo, Perez, Stroll, Raikkonen, Tsunoda, Alonso, Ocon, Giovinazzi, Russell, Latifi, Vettel, Gasly, Schumacher.

Mercedes a de nouveau été le premier à s’arrêter pour le deuxième tour, Hamilton entrant au 29e tour pour un nouvel ensemble de pneus durs – Mercedes n’avait pas de médium en jeu. Bottas a opéré deux tours plus tard, s’arrêtant pendant 10,9 secondes après un problème avec son avant droit alors que ses mécaniciens avaient du mal à enlever le pneu. Il est sorti derrière Leclerc mais avait une voiture de moins à craindre avec Alonso garant son Alpine au 34e tour avec des problèmes de freins.

Les murs de la fosse se sont impliqués dans la bataille avec Verstappen, invité par Red Bull à prendre plus de libertés avec l’écoulement du virage 4 au fur et à mesure que les pilotes Mercedes l’utilisaient. «Comment est-ce légal», a-t-il répondu, avant de se plier à la demande de l’équipe. Peu de temps après, Mercedes a dit à ses conducteurs de ne pas prendre de libertés avec le virage 4 car les commissaires le surveillaient.

Verstappen s’est arrêté au 40e tour, redonnant l’avantage à Hamilton qui avait 8,8 secondes d’avance. Les deux pilotes étaient sur pneus durs avec les 11 tours de Verstappen plus frais. À 15 tours de la fin, Hamilton a appris que Verstappen le rattraperait en 10 tours.

Et toujours Bottas a couru troisième, pas impliqué dans la bataille à venir et pas dans le mélange de celui derrière qui comprenait Norris, Leclerc, Ricciardo, le récupérateur Perez, Stroll et Sainz. Yuki Tsunoda courait P10 à ses débuts.

Les chances de Vettel et Ocon de se frayer un chemin dans le top dix se sont terminées au 44e tour quand Ocon s’est déplacé dans la zone de freinage et que l’arrière de Vettel l’a terminé au virage 1. L’Aston Martin a subi des dommages et a filé – et s’est vu infliger une pénalité de 10 secondes.

Verstappen a réduit l’écart avec Hamilton 2,3s avec sept tours à faire. Bono: « Donc Verstappen est la voiture derrière. » Hamilton: « Laissez-moi faire Bono. » 1.6s avec six à faire. 0,9s avec cinq à faire après que Hamilton a commis une erreur, a couru large et a permis au pilote Red Bull de se rapprocher encore plus.

L’espoir du championnat a fait son mouvement au 53e tour avec Hamilton défendant durement et Verstappen le dépassant mais hors de la piste. Il a immédiatement ralenti pour rendre la position, le combat a repris. Les petites erreurs de Verstappen lui ont coûté une chance de se battre, et c’était tout.

Hamilton a retardé le Néerlandais pour remporter la victoire par 0,7 s, Verstappen étant laissé pour dénoncer son erreur. Bottas, qui a fait un arrêt au stand tardif pour des pneus neufs, a terminé troisième et a empoché le point le plus rapide au tour.

Norris a terminé quatrième devant Leclerc, Perez, Ricciardo et Sainz avec Stroll et Tsunoda complétant les points.

Résultat

1 Lewis Hamilton 1 Mercedes

2 Max Verstappen1 Red Bull 0.745s

3 Valtteri Bottas Mercedes 37.383s

4 Lando Norris3 McLaren 46.466s

5 Sergio Perez6 Red Bull 52.047s

6 Charles Leclerc2 Ferrari 59.090s

7 Daniel Ricciardo1 McLaren 65.099s

8 Carlos Sainz Ferrari 67.100s

9 Yuki Tsunoda4 AlphaTauri 85.692s

10 Lance Stroll Aston Martin 86.713s

11 Kimi Raikkonen3 Alfa Romeo Racing 88.864s

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 94.643s

13 Esteban Ocon3 Alpine 1 tour

14 George Russell1 Williams 1 tour

15 Sebastian Vettel Aston Martin 1 tour

16 Mick Schumacher Haas 1 tour

17 Pierre Gasly 12 AlphaTauri 1 tour

18 Nicholas Latifi1 Williams 4 tour

N’a pas fini

Fernando Alonso Alonso freine le 34e tour

Nikita Mazepin Haas s’écrase au premier tour

