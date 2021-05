Course: Hamilton poursuit Max pour une victoire au GP d’Espagne

Lewis Hamilton a perdu la première bataille contre Max Verstappen, dépassé au virage 1, mais s’est battu pour gagner la guerre, prenant la victoire du Grand Prix d’Espagne devant son rival au titre.

Verstappen a dû sourire au début de la course de Barcelone, prenant la tête au premier tour au virage 1 après avoir fait une passe agressive sur Hamilton – les deux se touchant presque.

Le grand prix s’est transformé en un jeu de chat et de souris, alors que Mercedes opposait la stratégie à deux arrêts de Hamilton à celle de Red Bull pour Verstappen.

À la poursuite du Red Bull dans les derniers tours, Hamilton a pris la tête au 60e tour, Verstappen étant incapable de se défendre et Red Bull répondant en le plaçant pour le point le plus rapide au tour.

Le champion du monde en titre a remporté la victoire, sa troisième de sa saison, pour prolonger de 14 points dans la course au titre avec Verstappen deuxième ce jour-là. Valtteri Bottas termine troisième.

Malgré le départ de la P2, Verstappen a de nouveau remporté le premier virage, poussant Hamilton dans le virage 1 pour mener le GP d’Espagne. Charles Leclerc a obtenu le saut sur Bottas à l’extérieur au virage 3, avec Daniel Ricciardo en cinquième position devant Sergio Perez. Esteban Ocon et Carlos Sainz ont tous deux perdu deux places, devançant Lando Norris et Fernando Alonso.

Les commissaires ont annoncé quatre tours dans la mesure où Pierre Gasly faisait l’objet d’une enquête pour être «hors de position au départ». Courant P13, il a écopé d’une pénalité de cinq secondes.

Le deuxième AlphaTauri était également en difficulté avec Yuki Tsunoda qui s’est arrêté à l’extérieur du virage 10. «Moteur arrêté, moteur arrêté», était sa plainte. La Safety Car était déployée, bonne nouvelle pour Leclerc et Bottas qui avaient perdu environ huit secondes de course pour la tête.

Antonio Giovinazzi a profité de ce moment pour faire un arrêt uniquement pour Alfa Romeo pour se rendre compte que son tout nouveau pneu moyen avant gauche avait une crevaison. Les mécaniciens ont dû aller chercher un autre train de pneus, Giovinazzi stationnaire pendant 35,1s et tombant tout au fond du terrain.

La course a repris au 11e tour avec Verstappen rompant le remorquage de Hamilton pour conserver la tête. Leclerc est resté troisième devant Bottas avec le seul changement dans le top dix étant le passage de Lance Stroll sur Alonso pour P10.

Avec un pneu arrière droit cloquant, Hamilton a commencé ses plaintes traditionnelles de pneus – tout en réduisant l’écart sur Verstappen dans la bataille pour la tête. Le Britannique a informé Mercedes qu’il voulait un peu moins d’aileron avant lors de son arrêt au stand.

Bottas, à 10 secondes de retard, a été le premier des quatre premiers à s’arrêter, entrant au 24e tour. Avec Hamilton à une demi-seconde de lui, Verstappen s’est emparé du 25e tour pour de nouveaux pneus moyens. Un moment à l’arrière gauche signifiait qu’il était stationnaire pendant 4,2 secondes, une énorme erreur de Red Bull.

Mais avec Nikita Mazepin obtenant des drapeaux bleus et ne sautant pas exactement pour Hamilton – Toto Wolff, patron de l’équipe “Mikey, drapeaux bleus”, a déclaré au directeur de course de la FIA Michael Masi, Mercedes a choisi de garder le Britannique pour un premier relais plus long.

Hamilton s’est arrêté au 28e tour, avec 16,8 d’écart sur Verstappen. À l’arrêt pendant 2,7 secondes, il est sorti cinq secondes derrière Verstappen mais avec des pneus cinq tours plus frais. Leclerc a opposé et est sorti P4, perdant une position face à Bottas. Hamilton s’est immédiatement mis à réduire l’écart avec Verstappen, le réduisant à moins de trois secondes en cinq tours.

Deux tours plus tard, au 35e tour, Hamilton était une seconde derrière mais comme tout le monde le sait, passer sur le circuit de Barcelone est plus facile à dire qu’à faire. À la poursuite du pilote Red Bull, il a rebondi dans et hors de portée du DRS.

La plainte de Verstappen à Red Bull est “incroyable comme ils ont plus d’adhérence” que Mercedes a appelé Hamilton dans les stands pour des médiums frais. Red Bull a laissé Verstappen dehors, son écart avec le champion du monde en titre à 23 secondes avec 23 tours.

Pendant ce temps, Ricciardo a été averti “pas de tissage dans la ligne droite” alors qu’il tentait de briser la remorque de Perez dans leur lutte pour la cinquième place. Sainz était juste derrière eux, attendant de bondir. Avec Ricciardo et Sainz au stand pour la deuxième fois, Perez, Ocon et Norris ont tous avancé avant que Ricciardo et Sainz ne passent tous les deux Norris, le Britannique a montré le drapeau noir et blanc pour sa tentative robuste – voire dangereuse – de bloquer Sainz.

Prenant une seconde de Verstappen à chaque tour, Hamilton s’est fait dire qu ‘«à ce rythme, vous rattraperez votre retard dans le dernier tour». Avec les pneus plus frais, Hamilton a poursuivi et dépassé Bottas pour la deuxième place, Mercedes disant au Finlandais de ne pas retenir son coéquipier, mais il semblait que Bottas l’avait fait travailler pour cela. L’écart avec Verstappen 11s avec 13 à faire. Bottas a dénoyauté immédiatement après, des pneus neufs dans la course pour le point au tour le plus rapide.

Hamilton a rattrapé et dépassé Verstappen au 60e tour, le Red Bull incapable de se défendre sur ses vieux pneus. Verstappen a répondu en boxant, en sortant P2 et en faisant un effort pour le point le plus rapide. Il l’a eu. Hamilton a remporté la victoire, sa troisième de cette saison, avec Verstappen P2 pour la troisième fois cette saison. Bottas était troisième.

Leclerc termine quatrième devant Perez, Ricciardo, Sainz, Norris, Ocon et Gasly complètent le top dix.

Résultat

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Max Verstappen Red Bull 15.841s

3 Valtteri Bottas Mercedes 26.610s

4 Charles Leclerc Ferrari 54.616s

5 Sergio Perez Red Bull 63.671s

6 Daniel Ricciardo McLaren 73.768

7 Carlos Sainz Ferrari 74.670s

8 Lando Norris McLaren 1 tour

9 Esteban Ocon Alpine 1 tour

10 Pierre Gasly AlphaTauri 1 tour

11 Lance Stroll Aston Martin 1 tour

12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 tour

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1 tour

14 George Russell Williams 1 tour

15 Antonio Giovinazzi1 Alfa Romeo Racing 1 tour

16 Nicholas Latifi Williams 1 tour

17 Fernando Alonso Alpine 1 tour

18 Mick Schumacher Haas 1 tour

19 Nikita Mazepin Haas 2 tours

N’a pas fini

Moteur Yuki Tsunoda AlphaTauri

