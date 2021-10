Course la plus difficile jamais due à la maladie et à la course sans eau

Sergio Perez est peut-être passé inaperçu au GP des États-Unis, mais sa P3 du jour était un exploit incroyable étant donné qu’il était malade et sans eau.

Le pilote Red Bull s’est qualifié troisième sur le Circuit des Amériques, a conservé sa position hors de la ligne et, après 56 tours, a ramené sa voiture à la maison à la troisième place.

Alors que c’était un podium pour le pilote mexicain, ce n’était en aucun cas une conduite accrocheuse – jusqu’à ce que l’on connaisse les détails.

Perez est arrivé sur la grille en disant à Red Bull que sa bouteille d’eau fuyait et qu’au bout d’un tour, il était sans eau sur un circuit où la température de la piste était de près de 40 °C.

A cela s’ajoute le chauffeur malade, souffrant d’un mal d’estomac toute la matinée.

« Je pense que c’était ma course la plus difficile de ma vie physiquement », a déclaré Perez alors qu’il célébrait son podium.

«C’était horrible. Je souffrais de diarrhée tôt le matin pour une raison quelconque, je ne sais pas alors je me suis très bien hydraté.

« Mais ensuite, depuis le premier tour, j’ai manqué d’alcool et déjà, dès le premier relais, j’avais vraiment beaucoup de mal à faire les choses correctement.

«Je perdais vraiment de la force et c’était vraiment difficile. Je pense que les 30 ou 40 derniers tours ont été vraiment difficiles.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà ressenti cela après une course, il a répondu lors de la conférence de presse d’après-course : « Non, c’est la première fois. Et j’espère que le dernier.

SERGIO : « J’ai manqué d’eau ! Je ne pouvais pas boire du tout, c’est devenu assez difficile ! Je perdais de la force vers la fin » #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/dJA9onfmkv – Formule 1 (@F1) 24 octobre 2021

Perez a également été défait en devant prendre un jeu de pneus médium usagés pour son relais intermédiaire, le pilote a utilisé un jeu de pneus supplémentaire en qualifications lorsqu’il a perdu un temps au tour pour avoir dépassé les limites de la piste.

« Je pense qu’il y a beaucoup de points positifs à tirer du week-end », a-t-il ajouté.

« Ma course a été, je pense, d’abord compromise par les pneus que j’avais et le fait d’être sur le médium frotté, je pense que c’était assez désavantageux compte tenu de l’importance de la dégradation aujourd’hui.

« Et puis, j’ai énormément lutté, physiquement, à partir du 20e tour, donc ce n’était pas une course idéale. Mais je pense que nous avons réussi à rester dans la zone de dégagement des leaders et cela a vraiment déclenché le dégagement, d’abord avec Max sur Lewis.

« Nous avons essayé de faire la même chose avec Lewis et il n’avait pas d’autre choix que de se rendre au stand, donc nous l’évitons de faire sa course optimale, donc je pense que dans ce sens cela a bien fonctionné – mais depuis le 20e tour, j’avais à peu près terminé. «

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a été impressionné par le courage de son pilote.

« Checo a mené une autre course solide aujourd’hui. … Ce n’était pas génial pour lui car il a eu un problème d’estomac pendant la majeure partie du week-end », a déclaré Horner. « Pas génial de perdre du liquide un jour comme celui-ci aujourd’hui. »