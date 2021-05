Course: les sacs de Hamilton remportent le n ° 97 du GP du Portugal

Lewis Hamilton a dû dépasser Max Verstappen et Valtteri Bottas pour mener le GP du Portugal et remporter sa deuxième victoire de cette saison.

Même si c’est Valtteri Bottas qui est parti en pole position, c’est son coéquipier Hamilton qui a eu le meilleur rythme sur le circuit de l’Algarve dimanche après-midi.

Le Britannique a été obligé de travailler pour la victoire numéro 97, perdant P2 contre Verstappen après un redémarrage de Safety Car avant de reprendre la position avec une passe de balayage dans le virage 1.

Le coin qui a vu le plus d’action dimanche, Hamilton a également utilisé le virage 1 et son DRS pour prendre l’avantage sur Bottas et n’a jamais regardé en arrière. Il a remporté la victoire avec Verstappen deuxième et Bottas troisième.

QUOI 👏 UN 👏 ENTRAÎNEMENT! 👏 @LewisHamilton GAGNE le #PortugueseGP !! 🔥🔥 pic.twitter.com/IurYpUubQ0 – Équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 (@ MercedesAMGF1) 2 mai 2021

C’était comme si vous étiez pour les trois premiers au départ avec le poleman Bottas en tête. Verstappen a essayé de l’amener à le tirer uniquement pour que Hamilton s’insère dans l’écart, empêchant une attaque du Red Bull pour la deuxième place. Sergio Perez n’a pas eu un bon départ, perdant une position face à Carlos Sainz avec le volant Lando Norris de la septième à la sixième place alors qu’il dépassait Esteban Ocon. Charles Leclerc, Pierre Gasly et Sebastian Vettel se sont classés parmi les dix premiers à la fin du premier tour.

Il ne fallut pas longtemps avant que la Safety Car prenne le contrôle de la course, Kimi Raikkonen sort avec son aileron avant logé sous ses roues avant. Il a pénétré à l’arrière d’Antonio Giovinazzi, a coupé son pneu arrière gauche et s’est cassé sa propre aile. Les pilotes ont été conduits à travers les stands alors que les commissaires ont dégagé les débris sur la ligne droite principale.

Les rediffusions montrent que Raikkonen a coupé le dos de son coéquipier Giovinazzi dans la ligne droite principale, provoquant la perte de son aile avant #PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/XbasxEuGYe – Formule 1 (@ F1) 2 mai 2021

Se préparant pour le redémarrage au 7e tour, Hamilton et Verstappen étaient presque côte à côte avant que Bottas ne se retire avec Verstappen faisant la passe sur Hamilton pour la deuxième. Perez était un autre Red Bull en mouvement, jusqu’à la quatrième place mais seulement brièvement lorsque Norris l’a enlevé. Sainz passe de la quatrième à la sixième place.

Cinq tours plus tard, Hamilton a pris sa revanche, utilisant le DRS pour traîner sa Mercedes jusqu’au Red Bull et passer au virage 1. Le champion du monde en titre s’éloignait immédiatement de la seconde nécessaire pour briser le DRS, pourchassant Bottas. «Je ne suis qu’un canard assis dans les lignes droites, incroyable», s’est plaint Verstappen.

🚨 Hamilton Verstappen’i geçiyor! # F1 #PortugaisGP pic.twitter.com/uohdAF3oXT – Krampon F1 #TurkishGP (@ F1Krampon) 2 mai 2021

Il y a eu de l’action sur et en dehors de la piste, Perez remettant en question la façon dont Norris l’a doublé plus tôt dans la course. Selon le pilote mexicain, la McLaren a fait le déplacement avec les quatre roues hors piste. Peu de temps après, Norris laissa Perez passer et se classer quatrième. Daniel Ricciardo a fait sortir Vettel des points, dépassant l’Aston Martin pour la P10 au 18e tour – encore une autre passe du DRS au virage 1.

Le début du 20e tour a vu un changement pour la tête alors que Hamilton, avec le DRS à sa disposition, a balayé l’extérieur dans une grêle d’étincelles pour mener le Grand Prix du Portugal. Bottas jusqu’au deuxième et Verstappen juste là, attendant de bondir. Hamilton a déclaré à Mercedes que ses pneus avaient été «abattus» uniquement pour réaliser le meilleur tour après le meilleur tour.

TOUR 20/66 Hamilton balaie l’extérieur de Bottas pour prendre la tête! Verstappen attend toujours dans les coulisses derrière # PortugueseGP 🇵🇹 # F1 pic.twitter.com/E1UwSO2NyG – Formule 1 (@ F1) 2 mai 2021

Sainz, qui a commencé avec les pneus tendres, a donné le coup d’envoi des arrêts aux stands, en entrant au 22e tour. – Hamilton, Bottas, Verstappen, Perez, Ricciardo, Fernando Alonso – ont continué sur leurs médiums. Bottas a appris qu’il serait le premier des pilotes Mercedes à s’installer, l’équipe disposant d’un ensemble de softs pour les deux pilotes. On a dit à Perez qu’il courrait longtemps, Red Bull n’ayant que de nouveaux pneus durs disponibles.

Red Bull a été le premier à cligner des yeux, arrêtant Verstappen pour des pneus durs frais au 36e tour. Bottas a été invité à «accélérer le rythme». Il est venu dans un tour plus tard, optant également pour des pneus durs, revenant sur la piste devant le Néerlandais – l’écart minimal avec Verstappen effectuant la passe au virage 5 après que Bottas ait éclairé ses arrières et fait un léger vacillement. Hamilton était dans le tour suivant, 38e tour. Il était confortablement en tête après son arrêt, six secondes de plus.

Perez, le seul pilote encore à s’arrêter, menait avec 20 à faire mais Hamilton rattrapait près d’une seconde par tour. Nikita Mazepin n’a pas aidé la cause du Mexicain, Perez le qualifiant de «putain d’idiot» car il l’a non seulement retenu, mais a forcé le Red Bull à freiner pour éviter le contact. Les commissaires ont sanctionné le pilote Haas de cinq secondes.

«Oh, ce putain d’idiot», dit Perez à la radio, alors qu’il est bloqué par Mazepin dans le virage 3. On lui a montré cinq drapeaux bleus. # F1 #PortugaisGP – Thomas Maher (@ thomasmaheronf1) 2 mai 2021

Hamilton a pris la tête de Perez au 51e tour, le Red Bull ne s’arrêtant toujours pas, tandis que Bottas rattrapait à son tour Verstappen, “traquez-le Valtteri, vous êtes la voiture la plus rapide”, a déclaré Wolff. Perez s’est finalement arrêté un tour plus tard, sortant P4 et 23 secondes sur Bottas. La charge de Bottas a pris fin au 55e tour quand il a signalé qu’il «perdait de la puissance» et immédiatement quatre secondes à Verstappen. C’était un «capteur de température d’échappement» avec Mercedes qui réglait rapidement le problème et Bottas était de nouveau à la hauteur.

Hamilton a couru vers la victoire, sa 97e, pour prendre une avance de sept points au championnat des pilotes sur Verstappen, deuxième. Le pilote Red Bull a rejoint Bottas pour effectuer un arrêt au stand tardif pour tenter de décrocher le point le plus rapide. Verstappen a remporté cette bataille et a terminé P2 ce jour-là, Bottas complétant le podium. Perez était P4.

Norris a connu un autre bon dimanche, le meilleur du reste à la cinquième place, devant Leclerc, Ocon et Alonso. Ricciardo a couru de P16 sur la grille dans les points avec Gasly P10.

Résultat

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Max Verstappen Red Bull 29.148s

3 Valtteri Bottas Mercedes 33.530s

4 Sergio Perez Red Bull 39.735s

5 Lando Norris McLaren 51.369s

6 Charles Leclerc Ferrari 55.781

7 Esteban Ocon Alpine 63.749s

8 Fernando Alonso Alpine 64.808s

9 Daniel Ricciardo McLaren 75.461s

10 Pierre Gasly AlphaTauri 76.559s

11 Ferrari 79.060 de Carlos Sainz

12 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 tour

13 Sebastian Vettel Aston Martin 1 tour

14 Lance Stroll Aston Martin 1 tour

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 tour

16 George Russell Williams 1 tour

17 Mick Schumacher Haas 1 tour

18 Nicholas Latifi Williams 2 tours

19 Nikita Mazepin Haas 2 tours

N’a pas fini

Accident de Kimi Raikkonen Alfa Romeo

