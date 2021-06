Course : Max Verstappen domine le Grand Prix de Styrie pour une troisième victoire consécutive

in

Max Verstappen a mené des feux au drapeau au Grand Prix de Styrie, remportant sa troisième victoire consécutive en 2021 – devant son rival pour le titre Lewis Hamilton derrière.

Le pilote Red Bull a maintenant creusé un écart de 19 points sur le champion du monde en titre au classement des pilotes, puisqu’il a remporté la victoire confortablement sur le Red Bull Ring.

Valtteri Bottas a presque réussi à repousser une charge tardive de Sergio Perez pour conserver la P3, après s’être remis d’une pénalité sur la grille pour se hisser sur le podium – avec Lando Norris de McLaren complétant le top cinq.

La pluie prévue pour dimanche était apparemment inexistante avant le départ du Red Bull Ring, les deux protagonistes du titre s’alignant à nouveau l’un à côté de l’autre alors que les cinq feux s’allumaient.

Ce fut ensuite une escapade propre pour les deux pilotes de la première ligne, Norris et Perez échangeant leurs places derrière alors qu’ils couraient côte à côte pendant la majeure partie du premier tour.

Daniel Ricciardo, après une mauvaise séance de qualification, a été le plus grand progresseur au tour 1 en gagnant quatre places, mais Pierre Gasly a été touché par l’aileron avant de Charles Leclerc en direction du virage 3, laissant le pilote AlphaTauri avec une crevaison arrière gauche, les dommages de suspension et une retraite anticipée.

Les deux premiers se sont éloignés du peloton des poursuivants, alors que Verstappen a creusé l’écart à une seconde par tour de Norris en P3, mais Hamilton a gardé le Néerlandais dans son viseur.

Après son fantastique départ, Ricciardo est vite revenu à la case départ après avoir perdu les quatre places gagnées en l’espace d’un tour, avec une perte temporaire de puissance. McLaren a pu récupérer sa puissance assez rapidement, pour permettre à l’Australien de reprendre la route.

Dans la sœur McLaren, Norris a été dépassé lors de tours consécutifs du Red Bull Ring, Perez et Bottas devançant la McLaren aux 10e et 11e tours respectivement, ramenant le Britannique à la 5e place alors qu’il cherchait à prolonger son premier relais dans la course.

Après avoir commencé P10, George Russell vaquait tranquillement à ses affaires et courait bien en P8 dans sa Williams, gardant Yuki Tsunoda et Carlos Sainz derrière lui.

Russell était le premier d’une file d’attente importante derrière Fernando Alonso en P7, avec chaque voiture jusqu’à Ricciardo en P13 courant avec leurs ailes arrière ouvertes dans chacune des trois zones DRS à Spielberg.

Tout était calme en tête du peloton, mais Verstappen a rapidement commencé à prendre l’avantage sur Hamilton jusqu’à un écart de cinq secondes alors qu’il réalisait plusieurs tours les plus rapides d’affilée alors que le leader du championnat du monde commençait à pousser.

La Ferrari de Leclerc revenait lentement dans le peloton après s’être arrêtée dans le premier tour, effectuant un mouvement courageux à l’extérieur d’Esteban Ocon alors qu’il remontait vers les positions payantes.

Russell s’est arrêté pour un jeu de pneus durs au tour 26, mais le pilote Williams a été à l’agonie alors que ses mécaniciens semblaient sortir un morceau de débris de sa voiture, ce qui l’a laissé dans son stand pendant 18,3 secondes et l’a obligé revenir deux tours plus tard avec son problème non résolu – écartant ses ambitions de points alors qu’il tombait atrocement à l’arrière du peloton – avant d’abandonner au 38e tour.

La voie des stands est devenue le centre d’attention lorsque les pilotes sont entrés. Sergio Perez a d’abord appuyé sur la gâchette en entrant, mais un changement lent à l’arrière gauche l’a rendu vulnérable à Bottas derrière.

Le pilote Mercedes est arrivé dans le tour suivant et, après un arrêt beaucoup plus fluide, il a réussi à devancer le deuxième Red Bull sur la route et à monter sur le podium.

Hamilton est ensuite arrivé dans le tour avant Verstappen, sans trop prendre l’avantage du Néerlandais dans la première partie de son relais – mais la paire avait presque un avantage de temps d’arrêt au stand sur Bottas au moment où la mi-course est arrivée. .

La stratégie de Ferrari d’aller longtemps avec Sainz a porté ses fruits, l’Espagnol s’arrêtant dernier dans le peloton et sortant un net P7 après son départ P12, contournant rapidement Lance Stroll quelques tours plus tard pour se placer dans le top six dans une voiture qui avait eu du mal pendant la majeure partie du week-end.

Telle était la domination des deux premiers, Verstappen a poursuivi Norris, courant en P5, avec 23 tours à faire au Red Bull Ring. Hamilton n’a pas pu suivre le rythme non plus, car l’homme Red Bull s’est éloigné de son rival pour le titre – malgré le fait que Verstappen ait été invité à rester en dehors des trottoirs pour préserver sa voiture.

Il y a bientôt eu un écart de 7,5 secondes pour Mercedes, car l’équipe a prédit qu’elle perdrait deux dixièmes et demi par tour uniquement en ligne droite par rapport à ses rivaux.

Hamilton a posé des questions sur la possibilité de passer à une stratégie à deux arrêts, mais Pete Bonnington n’a pas tardé à dire que l’homme Mercedes avait juste besoin de se concentrer sur le retour de la voiture à la fin de la course.

Pour le podium final, Perez a changé sa stratégie en passant à un nouveau train de pneus, le Mexicain réalisant bientôt les meilleurs tours de la course alors qu’il cherchait à regagner un écart de 21 secondes pour dépasser le Finlandais à la fin. .

Sachant que sa quête de la victoire était définitivement terminée, Hamilton s’est arrêté à deux tours de l’arrivée pour se donner l’opportunité de gagner le point supplémentaire pour le tour le plus rapide de la course – le faisant dûment pour limiter les dégâts au classement du Championnat du monde.

Perez n’était que juste derrière Bottas sur la ligne et, s’il y avait un tour de plus, il aurait peut-être devancé son rival Mercedes.

Classement Grand Prix de Styrie

1 Max Verstappen Red Bull 1 arrêt

2 Lewis Hamilton Mercedes +35.743s 2 arrêts

3 Valtteri Bottas Mercedes +46.907s 1 arrêt

4 Sergio Perez Red Bull +48,984s 2 arrêts

5 Lando Norris McLaren 1 TOUR 1 arrêt

6 Carlos Sainz Ferrari 1 TOUR 1 arrêt

7 arrêts Charles Leclerc Ferrari 1 TOUR 2

8 Lance Balade Aston Martin 1 TOUR 1 arrêt

9 Fernando Alonso Alpine 1 TOUR 1 arrêt

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 TOUR 1 arrêt

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 TOUR 1 arrêt

12 Sebastian Vettel Aston Martin 1 TOUR 1 arrêt

13 Esteban Ocon Alpine 1 TOUR 1 arrêt

14 Daniel Ricciardo McLaren 1 TOUR 1 arrêt

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 TOUR 1 arrêt

16 Mick Schumacher Haas 2 tours 1 arrêt

17 Nicholas Latifi Williams 3 TOURS 2 arrêts

18 Nikita Mazepin Haas 3 tours 1 arrêt

R George Russell Williams

R Pierre Gasly Alpha Tauri

