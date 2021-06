Course : Max Verstappen remporte brillamment le passionnant Grand Prix de France

Max Verstappen a remporté la victoire de manière époustouflante après avoir dépassé Lewis Hamilton dans l’avant-dernier tour du Grand Prix de France.

Hamilton avait dépassé son rival du Championnat du monde au début de la course, mais Verstappen a réussi à faire à Hamilton ce que Mercedes a infligé à Red Bull en Espagne – faire un arrêt supplémentaire pour revenir à la fin de la course.

Sergio Perez a réussi à revenir de l’arrière dans la course pour dépasser Valtteri Bottas et prendre la dernière marche du podium lors d’une après-midi captivante au Paul Ricard dimanche après-midi.

Après une escapade uniforme lorsque les lumières se sont éteintes, Verstappen est allé trop loin dans la chicane d’ouverture avec un survirage sous une pression minimale et a offert à Hamilton la tête dès le départ, le champion du monde en titre pouvant s’emparer d’une avance de 1,5 seconde par le fin du premier tour.

“Je ne pouvais pas garder la voiture sous contrôle donc je ne pouvais pas tourner à droite” a ensuite été l’évaluation du Néerlandais sur la radio de l’équipe, mais il n’a pas perdu trop de terrain et a gardé Hamilton à portée de vue dès les premiers coups de la course. .

En fond de peloton, les deux pilotes Haas étaient à nouveau au combat après leur dangereuse bagarre à Bakou. Nikita Mazepin a envoyé sa voiture à l’intérieur de Mick Schumacher mais n’a pas voulu laisser la porte ouverte – ce qui a laissé l’Allemand supporter la douleur en devant dévier autour d’une borne de pénalité.

Le peloton a commencé à s’aligner dans les positions payantes, avec Daniel Ricciardo, qui a dépassé son coéquipier Lando Norris au départ, faisant des progrès sur le terrain.

Ricciardo a réussi à se frayer un chemin à l’intérieur de Fernando Alonso à la chicane qui rompt la ligne droite du Mistral, avant que son coéquipier Norris ne puisse profiter de la faiblesse d’Alonso pour franchir deux virages, ramenant l’Alpine à la 10e place.

Cela deviendrait bientôt P11 pour l’Espagnol alors que Sebastian Vettel dans son Aston Martin passait dans les points.

Ricciardo a continué à chercher le combat alors qu’il poursuivait et dépassait rapidement Charles Leclerc, l’Australien s’exclamant rapidement “allons-y ******” sur sa radio alors que le pilote McLaren avait l’air confiant.

Il a ensuite plongé dans les stands et a réussi à regagner deux autres places sur du caoutchouc frais, sautant Pierre Gasly et Carlos Sainz pour se mettre un net P6 une fois les arrêts secoués. Le plus grand bénéficiaire de la fenêtre des stands, quant à lui, était Leclerc – qui est arrivé trois tours avant l’Australien et a devancé les trois pilotes.

Mais en tête du peloton, Verstappen a appuyé sur la gâchette en arrivant dans un tour avant Hamilton. Il y avait eu un écart de deux secondes entre les pilotes avant les arrêts et, malgré un arrêt rapide de Mercedes, son rival pour le titre a pu prendre l’avantage dans le virage 1 au 20e tour à un moment clé du Grand Prix de France.

Hamilton était naturellement frustré par la radio de l’équipe et les deux voitures Mercedes étaient à portée du DRS pour maintenir la pression sur le Red Bull devant avec moins de deux secondes couvrant les trois premiers de la course à mi-parcours.

“Nous ne pouvons pas continuer jusqu’à la fin de la course”, était le message radio agité de Verstappen alors qu’il cherchait à garder les challengers Mercedes derrière, avec une dégradation des pneus plus élevée que prévu en France.

Hamilton a accepté lorsque Pete Bonnington a alimenté cette nouvelle, en répondant: “Assurons-nous de les saper cette fois”, dans ce qui devenait une rencontre absorbante en tête du peloton.

Mais Red Bull a appuyé sur la gâchette en premier et Verstappen est arrivé au 32e tour pour un train de pneus médium, déclenchant une bousculade chez Mercedes pour déterminer leurs prochaines étapes alors que les deux pilotes restaient à l’avant.

Le Néerlandais récupérait deux secondes au tour dès ses premiers tours avec ses pneus neufs, revenant rapidement à moins de 10 secondes de son rival pour le titre.

Hamilton et Verstappen ont également souffert de problèmes de radio, leurs communications étant limitées alors que Hamilton tentait de remporter une victoire en course sur des pneus qui semblaient bien au-delà de leur meilleur.

Le rythme de progression du pilote Red Bull a ralenti à mesure que ses pneus moyens commençaient à vieillir, mais il tournait toujours les deux Mercedes et la course était bien placée avant les 10 derniers tours.

Après être allé trop loin à la fin de la zone DRS, Bottas a cédé sa position à Verstappen au 44e tour alors qu’il se frayait un chemin dans le virage à fond de Signes.

Un Bottas grossier, qui voulait passer à une stratégie à deux arrêts, est venu à la radio et a demandé assez crûment pourquoi son équipe ne l’avait pas écouté quand il a offert ses commentaires, mais son problème n’était pas terminé car Perez poursuivait lui pour le podium final.

Verstappen a été laissé cinq secondes derrière Hamilton, avec neuf tours pour poursuivre la victoire – mais les pneus du Britannique étaient à peu près capables de fournir les performances dont il avait besoin, réussissant d’une manière ou d’une autre à empêcher le Red Bull de réduire l’écart de manière plus significative.

Mais une rare erreur au virage 12 a vu Hamilton heurter sa voiture contre un trottoir alors qu’il revenait sur la piste, ce qui a permis à Verstappen de réduire l’écart à environ trois secondes avec seulement cinq tours à faire.

Pour la place finale sur le podium, un mouvement audacieux de Perez à l’extérieur à Signes a vu Perez dépasser Bottas pour prendre la P3 dans un autre mouvement clé pour Red Bull dans le contexte du championnat des constructeurs.

Avec deux tours à faire, Verstappen s’est retrouvé à portée du DRS de Hamilton. Au moment où le Mistral Straight est arrivé, il a pu se jeter à l’intérieur de la chicane et prendre la tête à la mort.

Une superbe course n’était pas prévue par beaucoup avant le week-end, mais Paul Ricard a livré un excellent après-midi de courses de Grand Prix en 2021.

Classement des courses

1 Max Verstappen Red Bull 1:37.143

2 Mercedes 2.904 Lewis Hamilton

3 Sergio Perez Red Bull 8.811s

4 Valtteri Bottas Mercedes 14.618s

5 Lando Norris McLaren 64.032s

6 Daniel Ricciardo McLaren 75.857s

7 Pierre Gasly AlphaTauri 76.596s

8 Fernando Alonso Alpine 77.695s

9 Sebastian Vettel Aston Martin 79.666s

10 Lance Stroll Aston Martin 91.946s

11 Ferrari 99.337 de Carlos Sainz

12 George Russell Williams 1 TOUR

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 TOUR

14 Esteban Ocon Alpine 1 TOUR

15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 TOUR

16 Charles Leclerc Ferrari 1 TOUR

17 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 TOUR

18 Nicholas Latifi Williams 1 TOUR

19 Mick Schumacher Haas 1 TOUR

20 Nikita Mazepin Haas 1 TOUR

