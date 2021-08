Course : Ocon gagne, Vettel deuxième… merci Valtteri

Esteban Ocon a remporté une victoire surprise lors d’un GP de Hongrie captivant, Sebastian Vettel deuxième après que les pitreries du virage 1 de Valtteri Bottas aient causé un carnage et planté le décor.

L’erreur de Bottas sur une piste mouillée dans le virage 1 a semblé permettre à Lewis Hamilton de remporter la victoire uniquement pour que le Britannique reste sur la bonne voie pour prendre la grille de redémarrage tandis que le reste du peloton était aux stands pour les slicks.

avec son rival pour le titre Max Verstappen en dehors des points après que sa RB16B ait été endommagée par les aventures du virage 1 de Bottas, la course pour les protagonistes du titre consiste à savoir qui pourrait récupérer le plus de positions et de points.

Hamilton a récupéré de sa pole position dans la deuxième partie pour terminer troisième, Verstappen était P9, le pilote Mercedes reprenant la tête du championnat des pilotes.

Avec les vainqueurs de neuf des 10 courses de cette année hors de course pour la victoire hongroise, la Formule 1 a couronné un tout nouveau vainqueur de course avec Ocon tenant Vettel pour remporter sa première victoire en course. C’était la première victoire d’Alpine depuis

BREAKING : @OconEsteban est pour la première fois vainqueur d’une course de Formule 1 ! Il termine devant Sebastian Vettel (P2) et Lewis Hamilton (P3) après une course palpitante et dramatique en Hongrie 🏆#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/AGT2s3mWCO – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

La loi de Murphy, avant un grand prix dans lequel les protagonistes du titre seraient sur des stratégies différentes après s’être qualifiés avec des pneus différents, la pluie est arrivée pour annuler cela.

Au lieu de cela, les 20 pilotes ont commencé sur les intermédiaires, Hamilton de la pole position devant Bottas et Verstappen, le RB16B de ce dernier équipé d’un nouveau PU après que Honda ait trouvé une fissure dans la transition du moteur à la boîte de vitesses. Antonio Giovinazzi était le seul pilote du tour de formation à rentrer au stand pour des slicks moyens.

Hamilton prenait un excellent départ devant Verstappen tandis que Bottas s’enlisait. Norris a essayé de tirer le meilleur parti de cela et de dépasser la Mercedes, Bottas a freiné Norris à l’arrière et Norris a frappé Verstappen, poussant le Red Bull hors de la piste. Bottas a ensuite frappé Sergio Perez avec Lance Stroll et Charles Leclerc a également rattrapé son retard. La Safety Car a été déployée.

Hamilton menait devant Ocon et Vettel tandis que Perez, Stroll, Leclerc et Bottas ont tous abandonné. Verstappen en P13. La course a été signalée par un drapeau rouge, une chance pour Red Bull de réparer la barge de Verstappen, l’équipe disant que le côté droit était parti. La McLaren de Norris a pris sa retraite, mettant fin à sa séquence de 15 courses avec des points marqués.

Hors contexte F1 #HungarianGP pic.twitter.com/k0pSC8zKzp – Veloce (@VeloceEsports) 1er août 2021

La course a repris sur circuit sec avec George Russell disant à Williams qu’« à ce rythme tout le monde va boxer ». Mais non, tous ne l’ont pas fait, Hamilton étant le seul pilote restant à l’extérieur pour prendre le départ des inters.

Russell et Ocon ont été les plus rapides dans les stands et ont mené le reste des stands en slicks. Hamilton a dépassé le virage 1 avant que les autres ne rejoignent la course avec Ocon en tête alors que Russell a reçu l’ordre des commissaires sportifs de rendre les positions qu’il a gagnées dans la voie des stands.

Hamilton s’est arrêté après 1 tour pour les slicks, sortant P14, trois places derrière Verstappen, et dernier des 14 coureurs encore en course alors que Nikita Mazepin a ajouté son nom à la liste toujours croissante des DNF. Son Haas a subi des dommages, touché par Kimi Raikkonen dans les stands.

À l’avant de la course, Ocon menait Vettel de 1,5 seconde avec Nicholas Latifi à neuf secondes mais gardait la troisième place tandis qu’à l’arrière, Mick Schumacher a retenu Verstappen et Hamilton a dépassé Giovinazzi pour la 13e, ce dernier a ensuite infligé un stop-go de 10 secondes. pour excès de vitesse dans la voie des stands. La journée d’Alfa Romeo est allée de mal en pis avec Raikkonen frappé d’une pénalité pour ses pitreries dans la voie des stands, 10 secondes.

Verstappen a finalement dépassé Schumacher au 14e tour, prenant la 10e place après une bataille intense où le Haas n’était pas prêt à abandonner son point. Schumacher a été un peu pénalisé pour ses efforts. Hamilton n’a fait qu’une bouchée du Haas quand c’était à son tour de passer.

📻 : “Pas mal avec seulement la moitié d’une voiture.” #GP Hongrois 🇭🇺 pic.twitter.com/WAXxcYdw3f – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 1er août 2021

Avec des arrêts aux stands en jeu, Hamilton s’est arrêté au 20e tour, échangeant ses médiums contre des pneus durs neufs. P11 pour durer encore. Verstappen s’est arrêté un tour plus tard, partant également avec le dur Pirellis. Il est venu derrière Hamilton qui était même devant Daniel Ricciardo tant était la puissance de l’undercut.

De retour en tête, Carlos Sainz a terminé troisième après l’arrêt au stand de Latifi et a refusé l’appel de Ferrari. À deux secondes par tour plus rapide qu’Ocon et Vettel, il a commencé à ronger leur avance. Fernando Alonso collé à la Ferrari.

Sainz a été le premier des quatre à s’arrêter, sortant P4. Vettel a arrêté le tour 37 depuis la deuxième, à 3,3 secondes avec un petit problème à l’arrière gauche, il est sorti P3, six secondes devant Sainz et Hamilton, le Britannique jusqu’à P5 après avoir dépassé Yuki Tsunoda. Ocon était dans le tour après Vettel, 2.3s, pour le devancer de Vettel.

Alonso menait mais brièvement alors qu’il rentrait ensuite dans les stands. Tour 40 sur 70 et c’était à nouveau Ocon en tête devant Vettel et Sainz mais Hamilton avait devancé Alonso pour la quatrième place. Verstappen, en dehors des points, s’est arrêté pour de nouveaux pneus médium. Les pneus d’Hamilton ont eu un « second souffle » – et il a passé trois tours aux stands pour de nouveaux médiums. Il est sorti P5 derrière Alonso.

Vettel a fait sa première véritable tentative pour dépasser Ocon au 49e tour, jetant un coup d’œil au marqueur qui était Raikkonen. Ocon a bien fait de conserver la tête, Sainz en troisième et Alonso en quatrième, mais avec Hamilton sur ses pneus neufs qui se rapprochent rapidement.

Il a rattrapé Alonso au tour 54, les deux se rebondissant alors que Hamilton tentait de faire le mouvement au virage 4 mais a dû reculer. Trois tours plus tard, Alonso s’est à nouveau imposé en tête de la bataille, tout en aidant Ocon en gardant Hamilton derrière lui. Alonso a fait les mêmes six tours plus tard alors qu’à nouveau Hamilton a attaqué, l’Espagnol a défendu. Et puis un verrouillage d’Alonso a remis Hamilton P4. Un tour plus tard, il a pris la troisième place devant Sainz, mais la bataille avec Alonso a signifié qu’il n’a pas eu le temps de chasser les deux premiers.

TOUR 65/70 Deux des plus grands de tous les temps, roue contre roue, tour après tour Hamilton dépasse ENFIN Alonso pour la P4!#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/v7roMkI0je – Formule 1 (@F1) 1er août 2021

Ocon a couru vers la victoire, résistant à la pression de Vettel, pour remporter sa première victoire en Grand Prix avec un peu moins de deux secondes. C’était le deuxième podium de Vettel avec Aston Martin, Hamilton une seconde derrière l’Allemand.

Sainz est quatrième devant Alonso, Pierre Gasly, qui a arraché le point le plus rapide à Hamilton dans le dernier tour, et Tsunoda. Verstappen a marqué un point avec son P10. Il a terminé derrière les coéquipiers Williams de Latifi et Russell. Oui, Williams a marqué des points !

Résultat

1 Esteban Ocon Alpin

2 Sebastian Vettel Aston Martin 1.918s

3 Lewis Hamilton Mercedes 2.540

4 Carlos Sainz Ferrari 15.018s

5 Fernando Alonso Alpine 15.651s

6 Pierre Gasly AlphaTauri 63.614s

7 Yuki Tsunoda Alpha Tauri 75.803s

8 Nicholas Latifi Williams 77.910s

9 George Russell Williams 79.094

10 Max Verstappen Red Bull 80.244s

11 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 tour

12 Daniel Ricciardo McLaren 1 tour

13 Mick Schumacher Haas 1 tour

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 tour

N’a pas fini

Nikita Mazepin Haas – crash dans la voie des stands avec Kimi Raikkonen au 5e tour

Lando Norris McLaren – Dommages causés par l’accident au 3e tour

Sergio Perez Red Bull – 1er tour de crash

Lance Stroll Aston Martin – 1er tour de crash

Charles Leclerc Ferrari – 1er tour de crash

Valtteri Bottas Mercedes – 1er tour