Course : | PlanèteF1

Lewis Hamilton est revenu sur la voie de la victoire au GP de Grande-Bretagne, éliminant Max Verstappen, infligeant une pénalité pour cela, puis s’élançant vers la victoire.

Partis premier et deuxième sur la grille de Silverstone, Verstappen et Hamilton se sont enchevêtrés dans Copse, le pilote Red Bull a envoyé le circuit à grande vitesse.

Alors que Verstappen est allé à l’hôpital pour des contrôles, le Néerlandais a déclaré qu’il se sentait étourdi, Hamilton a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour l’accident.

Cela, cependant, ne l’a pas empêché de remporter une huitième victoire en Grand Prix de Grande-Bretagne.

P4 après sa pénalité, il est parti à la charge, prenant la tête de Charles Leclerc au 50e tour pour remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne devant son public.

Leclerc a terminé deuxième, son premier podium de la saison, avec Valtteri Bottas troisième.

| Lewis Hamilton REMPORTE le Grand Prix de Grande-Bretagne ! 🎉@LewisHamilton Félicitations ! Super drive💪🏾💜#LewisHamilton #F1 #TeamLH pic.twitter.com/naT8lYu1cT – Mises à jour de Sir Lewis Hamilton (@SirLewisUpdates) 18 juillet 2021

Après les qualifications de samedi soir pour le sprint, ce n’est pas une course, Max Verstappen a décroché la pole position, s’alignant sur la grille devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas.

Mais avec Sergio Perez partant de la voie des stands – Red Bull a mis un nouvel aileron arrière sur sa RB16B après son abandon de samedi soir – Mercedes est entrée dans le Grand Prix de Grande-Bretagne de 52 tours désireux de jouer le jeu de stratégie contre Verstappen.

Ils n’avaient pas à le faire, Verstappen sortait dans le premier tour.

Contrairement à samedi, c’est Hamilton qui a pris le meilleur départ, défiant Verstappen alors que les deux pilotes ont tenu leurs nerfs pour courir roue contre roue, effectuant deux fois des contacts mineurs.

Comme il semblait que Hamilton avait peut-être trouvé un écart à l’intérieur, les deux sont entrés en contact, l’avant gauche de Hamilton dans l’arrière droit de Verstappen, Verstappen s’envolant du circuit à Copse.

Ce fut un énorme crash – 51Gs selon Christian Horner – pour le pilote Red Bull qui était aidé de sa voiture, visiblement essoufflé. Le W12 de Hamilton a subi des dommages, la course signalée par les commissaires.

Les commissaires sportifs ont annoncé une enquête avec Red Bull qui a rapidement blâmé Hamilton, déclarant au directeur de course de la FIA que Hamilton n’était “jamais de toute façon aux côtés” de Verstappen et que c’était “100% le coin de Verstappen”. Mercedes est également passée à la radio, affirmant que Hamilton était « significativement à côté au virage 9 ».

Le moment de l’impact entre Hamilton et Verstappen 👀#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/kxbV5xPYPt – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Plus de 30 minutes plus tard, la course était relancée avec un départ arrêté, Charles Leclerc en pole position devant Hamilton, Valtteri Bottas et Lando Norris. Le pilote Ferrari a pris un excellent départ en tête tandis que Norris a pris la troisième place devant Bottas et plus loin Sebastian Vettel et Fernando Alonso ont couru côte à côte, Vettel filant à la sortie de Luffield et tombant à la 19e place. Perez est parti sur une tempête, jusqu’à P13.

Les commissaires sportifs ont annoncé une pénalité de 10 secondes pour Hamilton pour avoir causé une collision, une pénalité qu’il serait autorisé à prendre lors d’un arrêt au stand ultérieur. Hamilton n’a pas réagi lorsque Mercedes l’a informé : « Compris Bono. »

Leclerc menait de près de deux secondes au 15e tour lorsqu’il a signalé que son moteur était en panne, le pilote Mercedes réduisant son avantage. Ferrari a dit au pilote monégasque de faire quelques ajustements mais “encore, encore” était le cri de douleur de Leclerc. On lui a dit de faire un autre ajustement, également informé que les pneus de Hamilton commençaient à cloquer. Cela a fait l’affaire, le conducteur sortant de la portée du DRS.

Les arrêts aux stands ont commencé au 19e tour, Kimi Raikkonen, Perez, George Russell et Vettel les premiers à s’arrêter. Daniel Ricciardo a été le premier des dix premiers à s’arrêter, 21e tour pour le pilote McLaren, son coéquipier au tour suivant, mais ce fut un long arrêt de six secondes pour Lando Norris, son arrière droit un problème. Cela a coûté à Norris avec Bottas le dépassant alors qu’il sortait après son arrêt. Fernando Alonso et Carlos Sainz ont également eu des arrêts lents.

TOUR 21/52 Norris s’arrête de P3, mais c’est un arrêt lent – ​​6 secondes Il revient sur la piste en P6 derrière Alonso #BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/012AKEwGhK – Formule 1 (@F1) 18 juillet 2021

Menant de deux secondes, et pourtant aux stands avec Hamilton, Leclerc s’est fait dire “ne pas monter les vitesses”, un problème pour le pilote Ferrari. C’était son seul problème, cependant, le pilote a déclaré à Ferrari qu’il ne ressentait “aucune chute” sur son Pirellis. Hamilton – « l’avant gauche est un homme mort » – s’est arrêté au 28e tour. Ce fut un long arrêt car il a écopé de sa pénalité de 10 secondes, immobile pendant 14,2 secondes au total. Il est sorti derrière Norris.

Leclerc s’est arrêté un tour plus tard, aucun problème avec son arrêt. Il est sorti sept secondes devant Bottas avec Norris troisième devant Hamilton, Ricciardo, Sainz, Lance Stroll et Alonso. Faites que Hamilton troisième et Norris quatrième alors que le pilote Mercedes a facilement pris la position de la McLaren, à l’intérieur de Copse. Le Britannique avait 12 secondes de retard sur Leclerc.

Bottas n’a pas été en mesure de faire une brèche sur Leclerc et, avec 15 à faire, a dit à Mercedes qu’il doutait de pouvoir aller jusqu’au bout. Hamilton était toujours à trois secondes de son coéquipier mais se rapprochait. “Ordre d’équipe”, a-t-on dit à Bottas, “ne vous battez pas avec Lewis.” Tour 41 et Hamilton était P2.

Plus loin, Pierre Gasly, qui conserve la dernière position de pointage, compte 1,1 seconde d’avance sur Esteban Ocon. La course de Vettel s’est terminée au 42e tour, Aston Martin lui a fait savoir qu’il y avait un “problème, nous allons abandonner la voiture”. Il est rentré dans les stands, game over.

On dit à Seb qu’il doit retirer la voiture ☹️#BritishGP 🇬🇧 #Vettel pic.twitter.com/AL141PxIFd – Sebastian Vettel #5 (@sebvettelnews) 18 juillet 2021

Au sujet de Hamilton dépassant Bottas, Ferrari a déclaré que Leclerc pourrait “pousser jusqu’au bout”, mais que son avantage sur Hamilton était déjà de six secondes. Tour après tour, Hamilton s’est rapproché de la Ferrari jusqu’à ce que, à Copse bien sûr, il passe pour la tête. Le pilote Mercedes remporte sa huitième victoire en Grande-Bretagne avec Leclerc deuxième. Bottas les a rejoints sur le podium.

Norris a terminé troisième devant son coéquipier McLaren, Ricciardo, Sainz, Alonso, Stroll, Ocon et Yuki Tsunoda.

Résultat

1 Lewis Hamilton Mercedes

2 Ferrari de Charles Leclerc 4.517

3 Valtteri Bottas Mercedes 11.125s

4 Lando Norris McLaren 28.573s

5 Daniel Ricciardo McLaren 42.624s

6 Carlos Sainz Ferrari 43.454s

7 Fernando Alonso Alpine 72.093s

8 Lance Stroll Aston Martin 74.289s

9 Esteban Ocon Alpine 76.162s

10 Yuki Tsunoda AlphaTauri 82.065s

11 Pierre Gasly AlphaTauri 85.327s

12 George Russell Williams 90.245s

13 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 1 TOUR

14 Kimi Raikkonen Alfa Romeo Racing 1 TOUR

15 Nicholas Latifi Williams 1 TOUR

16 Sergio Perez Red Bull 1 TOUR

17 Nikita Mazepin Haas 1 TOUR

18 Mick Schumacher Haas 1 TOUR

N’a pas fini

Vettel Aston Martin

Verstappen Red Bull