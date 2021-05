Course pour battre la variante du virus indien alors que les coups sont déployés pour les plus de 35 ans | Politique | Nouvelles

Johnson: une variante indienne pourrait perturber l’étape 4 en juin

L’alarme sur la nouvelle souche Covid a jeté un nuage sur la riposte britannique, mais les hauts députés ont exhorté le Premier ministre à «croire au programme de vaccination» et à s’en tenir à la feuille de route. Le gouvernement devrait annoncer cette semaine que tous les plus de 35 ans pourront se faire vacciner. Lorsqu’elle a été proposée aux plus de 38 ans jeudi dernier, plus de 600 000 rendez-vous ont été pris en 48 heures. Mais les députés étaient furieux que malgré le succès du programme, le Premier ministre a déclaré que la nouvelle épidémie pourrait détourner les plans de levée des mesures de verrouillage le 21 juin.

Sir Graham Brady, qui préside le puissant comité de 1922 qui représente les députés conservateurs, a averti: «Nous ne pouvons pas nous permettre de paniquer. Nous devons conserver une approche sensée pour débloquer et libérer l’économie et la société pour qu’elles reviennent à la normale. »

La prochaine phase de levée du verrouillage, qui permettra aux gens de dîner et de boire à l’intérieur dans les restaurants et les pubs, se déroulera comme prévu demain.

M. Johnson a averti lors d’une sombre conférence de presse vendredi: «Cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et rendre plus difficile le passage à la quatrième étape en juin.»

La majorité des cas de la variante indienne se sont produits à Bolton, Blackburn, Bedford et Merseyside.

Philip Davies, député de Shipley, est comme Sir Graham un membre du Covid Recovery Group.

Il a déclaré: «Tous les virus mutent et il y aura toujours de nouvelles variantes.

Plus de 36 millions de personnes ont maintenant reçu un coup (Image: .)

«Il était inévitable que les fanatiques du verrouillage et les maniaques du contrôle chez Sage et PHE essaient cette tactique pour effrayer le pays et effrayer le gouvernement afin qu’il maintienne des mesures de verrouillage.

«Le gouvernement doit leur tenir tête et croire au programme de vaccination.»

Kate Nicholls, directrice générale de UKHospitality, qui représente des bars, des restaurants, des cafés et des attractions touristiques, a déclaré que la perturbation sapait la confiance.

Elle a dit que l’économie souffrirait de l’équivalent financier du «long Covid».

«L’essentiel est que nous ayons besoin que le premier ministre confirme dès que possible que les restrictions seront levées le 21 juin», a-t-elle déclaré.

L’incertitude, a-t-elle ajouté, «sape la confiance des consommateurs, la confiance des entreprises et aussi la confiance des employés qui souhaitent reprendre le travail, ou peut-être changer de carrière pour se retirer. Le gouvernement peut faire un grand pas en avant en mettant fin à cette incertitude et en confirmant maintenant que le 21 juin est la Journée de la liberté ».

Des députés, des experts et des entreprises ont averti le Premier ministre qu’il “ ne pouvait pas se permettre de paniquer ” à propos de la variante indienne (Image: .)

Elle a déclaré que le soutien financier du gouvernement diminuait à partir du 1er juillet et qu’il y avait déjà des milliards de dollars de loyers et de prêts.

Elle a déclaré: «À moins que nous ne puissions résoudre ce problème, nous aurons un Covid économique à long terme ainsi qu’un Covid à long terme pour la santé.»

Lucy Bonner, propriétaire de Brewery Tap dans la région rurale d’East Herts, a ajouté: «Les publicains ont dépensé d’énormes sommes pour fournir des espaces sûrs pour dîner et boire et nous ne pouvons certainement pas nous permettre de retarder la feuille de route maintenant.»

Mais le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng a déclaré que la Grande-Bretagne devrait être optimiste quant à sa reprise économique.

M. Kwarteng a déclaré: “Depuis que nous avons commencé à rouvrir … les acheteurs affluent vers la rue principale, les réservations de restaurants en plein air ont augmenté – il n’est pas étonnant que la Banque d’Angleterre ait prédit une année exceptionnelle de croissance à venir.”

Et le ministre de la Santé Edward Argar a insisté sur le fait que le gouvernement agissait «froidement» face à la nouvelle variante.

Il a déclaré: «Jusqu’à présent, les preuves suggèrent qu’il n’y a pas de gravité accrue de la maladie ou qu’elle échappe au vaccin. Donc, pour le moment, sur la base des preuves, nous faisons la bonne chose – tranquillement, continuant calmement, mais en gardant tout sous examen. “

On craint également que certains groupes vulnérables ne prennent toujours pas le vaccin qui a été lié à la récente mini-épidémie dans le Nord-Ouest.

Le Dr Francis Andrews, directeur médical du Bolton NHS Foundation Trust, a déclaré que la majorité des patients malades n’avaient pas été vaccinés mais étaient éligibles. Il a exhorté tous les habitants de la région à qui on a offert le vaccin à l’avoir.

Le gouvernement poursuit le déploiement du vaccin, les Britanniques âgés de plus de 35 ans devraient pouvoir réserver leurs vaccins la semaine prochaine dans le cadre du plus grand déploiement de l’histoire des services de santé.

Plus de 36 millions de personnes ont maintenant reçu un coup, et un peu moins de 20 millions en ont reçu deux. Le ministre de l’Intérieur Priti Patel faisait partie de ceux qui ont reçu un coup hier.

Priti Patel faisait partie de ceux qui ont reçu le jab hier (Image: .)

Cela signifie que plus des deux tiers des personnes âgées de 50 ans et plus ont été complètement vaccinées avec deux doses et que plus des trois quarts des personnes âgées de 40 à 49 ans ont reçu les premières doses.

Une source de haut niveau à Whitehall a déclaré: «Nous faisons d’excellents progrès avec le programme de vaccination et nous prévoyons de nous ouvrir aux plus de 35 ans la semaine prochaine.»

Hier matin, sept autres décès de Covid ont été signalés, ce qui porte le total du Royaume-Uni à 127 675.

Au Royaume-Uni, 2 027 autres cas confirmés en laboratoire ont été signalés.

Un sondage récent a montré que si la majorité souhaitait un retour à la normale, les plus heureux que le verrouillage reste en place étaient une minorité aisée.

L’étude du King’s College London et de l’Université de Bristol a identifié trois groupes clés de la société – les soi-disant Keen (52%) qui veulent revenir à la normale, les Concerned (34%) qui s’inquiètent de le faire, et le contenu (14 pour cent).

2027 autres cas confirmés en laboratoire ont été signalés hier au Royaume-Uni (Image: .)

La recherche a révélé que les membres du groupe Contenu sont mieux lotis sur le plan financier et éducatif que ceux qui sont désireux ou préoccupés.

Plus de quatre sur 10 (43%) du Contenu ont un diplôme universitaire – contre seulement 29% des Intéressés et 31% des Concernés – et 53% ont un revenu familial de plus de 35000 £ par an.

Sir Graham a déclaré: «Cette recherche montre que si un petit groupe aisé et bien éduqué a pu épargner pendant le verrouillage, aime travailler à domicile et ne craint pas de ne pas voir autant de personnes qu’auparavant, ce n’est absolument pas le cas. la réalité pour la plupart des gens.