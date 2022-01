Course pour l’homme d’Arsenal Nketiah à trois clubs, dont deux du Prem

La course pour recruter un attaquant d’Arsenal serait réduite à trois équipes, dont deux de Premier League.

La ligne avant d’Arsenal pourrait être très différente d’ici le début de la campagne 2022-2023. Alexandre Lacazette est à la recherche d’une nouvelle équipe après avoir entamé les derniers mois de son contrat.

Le joueur de 30 ans peut organiser un accord de pré-contrat avec un club étranger ce mois-ci. L’Atletico et Barcelone surveillent sa situation.

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait également quitter le nord de Londres après avoir été déchu de son poste de capitaine pour manquement à la discipline.

Le manager Mikel Arteta a montré qu’il pouvait se passer de l’international gabonais. En effet, Arsenal a remporté ses quatre premiers matches de championnat d’affilée sans lui dans l’équipe.

Aubameyang est resté absent lors de la récente défaite 2-1 contre Manchester City. Mais Arsenal semblait toujours menaçant et a marqué par l’intermédiaire de l’ailier Bukayo Saka.

Eddie Nketiah est un autre attaquant des Gunners qui pourrait être sur le point de sortir. L’Anglais prometteur n’a disputé que trois matches de championnat cette saison.

La plupart de ses opportunités se sont présentées lors de la Coupe Carabao, et il les a brillamment saisies. Le record de Nketiah dans la compétition est de cinq buts en trois matches.

Le Soleil fait le point sur l’avenir du jeune homme de 22 ans. Ils affirment que la chasse aux transferts est réduite à trois clubs – Brighton, Crystal Palace et Bayer Leverkusen.

Il semble que ses anciens prétendants d’Angleterre, dont West Ham, envisagent d’autres cibles ce mois-ci.

Brighton et Palace restent désireux de débarquer le joueur. Il a certainement plus de chances de jouer à l’Amex ou à Selhurst Park qu’aux Emirates.

Cependant, ils devront chausser leurs patins car Leverkusen augmente leur intérêt. Ils veulent finaliser un accord d’ici la fin de la semaine.

Nketiah a disputé 71 matches avec Arsenal jusqu’à présent, marquant 18 buts.

« Rapide avec un cerveau » – Ramsdale sur son coéquipier d’Arsenal

Pendant ce temps, le tireur d’Arsenal Aaron Ramsdale a parlé de Gabriel Martinelli et Saka.

Sur Martinelli, il a déclaré au podcast Ben Foster : « Rapide. Mais rapide avec un cerveau.

« S’il devient un peu plus physique. C’est encore un gamin et il est rapide, et sa finition est effrayante.

«Je ne connais pas beaucoup de Brésiliens, mais vous obtenez l’image de quand vous regardez leur équipe nationale. Vous obtenez ceux qui savent qu’ils sont bons, mais ne courront pas vraiment. Vous obtenez ceux qui savent qu’ils sont bons et courront toute la journée.

« Il court juste toute la journée. Il chassera n’importe quoi.

Sur Saka, le gardien a ajouté : «[He’s got the] monde à ses pieds, n’a pas besoin de faire quoi que ce soit de stupide de sitôt.

« Il a aussi des niveaux à franchir. Sa finition est très bonne, mais peut s’améliorer.

