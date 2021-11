Course pour sauver Noël : un énorme coup de pouce alors que 10 MILLIONS reçoivent des coups de rappel | Politique | Nouvelles

Dix millions de troisièmes injections ont maintenant été administrées au Royaume-Uni, Sajid Javid affirmant que c’est désormais une « mission nationale » d’amener les gens à bénéficier de la recharge.

Le secrétaire à la Santé a exhorté davantage de personnes à avoir leur rappel afin que le pays puisse « éviter un retour aux restrictions et profiter de Noël ».

Le jalon a été atteint après que 409 663 troisièmes doses ont été administrées samedi – le chiffre le plus élevé sur une seule journée à ce jour.

Au rythme actuel, le gouvernement est en passe de tripler vacciner la majeure partie de son objectif à temps pour la période des fêtes.

Boris Johnson a salué les derniers chiffres, déclarant dans un tweet: «Un incroyable 10 millions de personnes à travers le Royaume-Uni se sont déjà manifestées pour leur rappel.

«Nous savons que l’immunité vaccinale diminue avec le temps, les rappels sont donc essentiels pour vous protéger, vous et vos proches, pendant l’hiver.

« S’il vous plaît, obtenez ce jab vital dès que vous êtes appelé. »

Les troisièmes coups sont disponibles pour les plus de 50 ans et ceux jugés les plus à risque de coronavirus avec 30 millions de personnes à travers le Royaume-Uni éventuellement éligibles pour un complément.

Jusqu’à présent, environ 30 pour cent des plus de 80 ans et 40 pour cent des plus de 50 ans en Angleterre n’ont pas encore eu leur rappel.

Alors que deux doses de vaccin confèrent aux personnes des niveaux de protection élevés, l’immunité diminue avec le temps, en particulier pour les groupes à risque.

Le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) estime que la protection contre la nécessité d’un traitement hospitalier pour une infection à Covid chute.

Les experts disent que même de petites baisses de l’immunité chez les personnes à risque affecteront la capacité du NHS à faire face cet hiver, car cela entraînera probablement beaucoup plus de personnes nécessitant un traitement hospitalier.

M. Javid a ajouté : « Nous savons que l’immunité commence à décliner après six mois, en particulier pour les personnes âgées et les personnes vulnérables, et les vaccins de rappel renforceront leur protection pour assurer la sécurité des personnes pendant l’hiver.

« J’exhorte vivement tous ceux qui sont éligibles à un rappel Covid-19 ou à un vaccin contre la grippe à accepter l’offre dès que possible.

« Et si vous n’avez pas encore eu vos premier et deuxième vaccins, il n’est pas trop tard, le NHS sera toujours là pour vous accueillir à bras ouverts. »

Le déploiement a commencé en septembre et les personnes en Angleterre ont dû attendre six mois après leur deuxième dose avant de pouvoir réserver.

Mais à partir de lundi, ils peuvent prendre leur rendez-vous au bout de cinq mois, même s’ils ne pourront toujours effectivement recevoir le rappel qu’au bout de six mois.

La bonne nouvelle survient alors que les chiffres montrent que les cas signalés de virus continuent de baisser, avec 30 305 autres cas enregistrés dimanche.

62 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif.

Le Dr Susan Hopkins de la UK Health Security Agency a indiqué que le pire de la pandémie pourrait être passé.

Elle a déclaré que s’il est trop tôt pour dire que le virus n’a nulle part où aller, ses changements seront probablement « plus petits et plus progressifs à partir de maintenant ».

Décrivant si elle pense que ce sera le dernier Noël où les gens porteront des masques faciaux, le Dr Hopkins a déclaré au Andrew Marr Show de la BBC : « J’espère que ce sera le dernier Noël où nous devrons penser de cette façon. Je pense que nous en saurons beaucoup plus lorsque nous arriverons au printemps et avec le temps.

« Je pense, cependant, que cela va faire partie de notre grippe saisonnière endémique et d’autres virus respiratoires. »

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré qu’il pensait que la pandémie de Covid serait bientôt considérée comme endémique et que les blocages «draconiens» devraient être évités.

Il a déclaré à Times Radio : « Je pense que nous tous dans le NHS reconnaissons que nous passons maintenant d’une situation de pandémie à une endémie où nous devons vivre avec Covid.

« Tout le monde dans le NHS reconnaît absolument qu’il est de notre devoir de faire face du mieux que nous pouvons aux pressions de Covid, sans recourir aux blocages très draconiens que nous avons dû subir auparavant. »

Il a ajouté que le personnel du NHS reconnaissait «l’impact» des vaccins, car les personnes vaccinées sont moins susceptibles d’être admises à l’hôpital ou de mourir.

« Le NHS doit faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour éviter d’avoir à faire appel à des mesures pour restreindre les contacts sociaux en raison de l’impact de ces mesures », a-t-il déclaré.