Course : Régulateur de vitesse pour Max ; Norris empoche un autre P3

Max Verstappen a profité de la “victoire de croisière facile” dans le Grand Prix d’Autriche que Lewis Hamilton avait prédit, étendant son avance au Championnat du monde à 32 points.

Le Néerlandais a réalisé un doublé sur le Red Bull Ring lors de week-ends successifs pour son 15e triomphe en Formule 1 et sa quatrième place lors des cinq dernières courses, ce qui le place bien aux commandes dans la quête d’un premier titre de pilote.

Devant des légions de supporters hollandais vêtus d’orange en délire, il n’y a jamais eu de moment d’anxiété pour le joueur de 23 ans qui a mené de la pole position et a remporté une victoire tout aussi catégorique que celle de la semaine dernière dans le GP de Styrie au même lieu.

Le bonus pour Verstappen était que son rival pour le titre Hamilton avait une course à oublier, se faisant même dépasser par son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas sous les ordres de l’équipe en raison d’un manque de rythme en raison de dommages à l’arrière de la voiture.

Verstappen est rentré chez lui avec près de 18 secondes d’avance sur Bottas, Lando Norris remportant un troisième podium de la campagne près d’un an jour pour jour depuis son premier sur le même site.

Ce qui avait semblé être une séquence d’ouverture de virages plus propre que la semaine dernière a rapidement entraîné une voiture de sécurité causée par la sortie d’Esteban Ocon, qui a abandonné son Alpine sur le côté de la piste après un contact près de l’arrière du peloton avec Antonio Giovinazzi – le pilote Alfa Romeo avait également été impliqué dans l’incident sept jours plus tôt qui avait mis fin à la course de Pierre Gasly.

À la reprise, Sergio Perez souhaitait devenir racé lors de son 200e Grand Prix, mais en essayant de dépasser Norris pour la deuxième place, le Mexicain s’est enfui dans les graviers au virage quatre et est tombé à la 11e place – perdant une excellente occasion de soutenir Verstappen et de défendre. du duo Mercedes.

Le départ mouvementé de Giovinazzi a pris une autre tournure lorsqu’il a écopé d’une pénalité de cinq secondes pour avoir dépassé trop tôt la voiture de sécurité. Mais une autre pénalité s’est avérée plus importante car Norris a peut-être été sévèrement puni, étant jugé pour avoir forcé Perez à quitter le circuit. pendant qu’ils se battaient. « À quoi s’attendait-il en essayant de contourner l’extérieur ? » était la réponse du jeune homme de 21 ans.

Norris, sa McLaren ayant un moteur Mercedes à l’arrière, avait fait un travail formidable pour garder Hamilton à distance pour la deuxième place jusqu’à ce qu’il succombe finalement à son compatriote britannique quelques instants après l’annonce de sa pénalité de cinq secondes.

“Un si bon pilote, Lando”, a déclaré le champion du monde avec admiration à la radio de l’équipe à propos d’un rival dont la défense acharnée signifiait que le duo avait chuté à plus de 10 secondes de Verstappen.

Les commissaires sportifs ont eu un premier tiers occupé de la course puisqu’ils ont également frappé Yuki Tsunoda avec une pénalité de cinq secondes pour avoir franchi illégalement la ligne blanche à l’entrée de la voie des stands.

Au 31e tour, Bottas a suivi Norris dans les stands et alors que le pilote McLaren purgeait sa peine, il a été devancé pour la quatrième position, mettant le Finlandais sur la voie du podium.

Hamilton s’est arrêté au tour suivant, immédiatement suivi de Verstappen, qui a émergé avec toujours plus de 12 secondes d’avance et qui a rapidement commencé à croître davantage. “Il est trop loin devant”, a déclaré Hamilton à l’ingénieur de course Pete Bonnington après avoir été informé de l’écart.

Bonnington a également informé son pilote d’éventuels dommages à l’arrière de la W12 à la suite d’un passage sur les trottoirs, ce qui a été démontré par l’augmentation continue de l’avance de Verstappen, tandis que Bottas se rapprochait de Norris à seulement quelques secondes de plus.

Perez s’est retrouvé impliqué dans une autre enquête pour avoir tapé des roues avec Charles Leclerc, provoquant une réaction de colère de l’homme Ferrari qui tentait de dépasser le Red Bull. Cette fois, c’est le Mexicain qui a été victime de l’action des commissaires sportifs, devenant ainsi le quatrième pilote à recevoir une pénalité.

Le duo a de nouveau coupé les dés au 47e tour et à nouveau Leclerc s’est retrouvé brièvement dans le gravier en tentant de dépasser par l’extérieur. Le résultat? Une deuxième pénalité pour Perez dans un après-midi torride pour le joueur de 31 ans.

“J’ai beaucoup perdu à l’arrière et je ne peux pas aller plus vite”, a déploré Hamilton, qui a perdu 20 secondes de la tête. Bottas, maintenant juste derrière le Britannique, a d’abord reçu l’ordre de rester en position, ce qui a également donné un nouvel espoir de podium à Norris qui tentait de se mettre à portée du DRS.

La menace de la McLaren a forcé Mercedes à repenser, qui a accordé à Bottas la permission de courir Hamilton, puis a orchestré un changement. Cela a rendu le champion du monde vulnérable à Norris – « un si grand pilote », rappelez-vous – et après avoir été dépassé par son compatriote pour la troisième place, Hamilton a effectué un deuxième arrêt au stand, réapparaissant toujours à la quatrième place en pneus tendres.

Non seulement Perez a écopé d’une deuxième pénalité pour la même infraction, mais Tsunoda l’a été aussi, le pneu avant gauche de son AlphaTauri dépassant clairement la ligne blanche alors qu’il entrait dans la voie des stands pour son deuxième arrêt.

Avec 11 tours à faire, Red Bull en a profité pour un arrêt « gratuit » pour Verstappen, qui a réapparu sept secondes devant Bottas. Une coupure sur un pneu a été donnée par Red Bull comme explication de l’arrêt.

La double pénalité de Perez signifiait qu’il cédait la 5e place à Carlos Sainz, qui a effectué un long premier relais en pneus durs et a dépassé Daniel Ricciardo dans les phases finales pour donner un coup de pouce à Ferrari dans leur bataille avec McLaren dans le championnat du monde des constructeurs.

C’était aussi une solide poussée de Ricciardo, ayant commencé P13, ce qui lui remontera le moral, mais il y a eu une déception pour George Russell car il a raté les premiers points pour Williams lorsqu’il est passé pour P10 par Fernando Alonso.

Les anciens coéquipiers de Ferrari, Kimi Raikkonen et Sebastian Vettel, ont chuté massivement dans l’ordre d’arrivée après qu’une collision dans le dernier tour a envoyé Vettel dans les graviers au virage 4.

Classement Grand Prix d’Autriche

1 Max Verstappen

2 Valtteri Bottas

3 Lando Norris

4 Lewis Hamilton

5 Carlos Sainz

6 Sergio Pérez

7 Daniel Ricciardo

8 Charles Leclerc

9 Pierre Gasly

10 Fernando Alonso

11 George Russell

12 Yuki Tsunoda

13 Lancer la promenade

14 Antonio Giovinazzi

15 Nicolas Latifi

16 Kimi Räikkönen

17 Sébastien Vettel

18 Mick Schumacher

19 Nikita Mazepin

R Esteban Ocon

