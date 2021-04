Pendant la crise des coronavirus, le Los Angeles Times apporte des modifications temporaires à nos sections d’impression. La grille de télévision aux heures de grande écoute est en pause dans la version imprimée, mais une version étendue est disponible dans votre journal électronique quotidien Times. Vous pouvez trouver un PDF imprimable en ligne sur latimes.com/whats-on-tv.

SÉRIES

La voix Les rounds de bataille continuent. 20 h NBC

Idole américaine Duos et solos. 20 h ABC

Hemingway Jeff Daniels fournit la voix de l’auteur Ernest Hemingway dans ce documentaire en trois parties (diffusé tous les soirs jusqu’à mercredi) des cinéastes Ken Burns et Lynn Novick. 20h KOCE

Les plus recherchés d’Amérique (N) 21 h Fox

Courir sauvage avec Bear Grylls Channing Tatum retrouve Grylls dans le premier de deux nouveaux épisodes. Dans le second, Terry Crews («Brooklyn Nine-Nine») rejoint Grylls pour une randonnée à travers les hautes terres islandaises. 20h et 21h National Geographic

Championnat de pâtisserie de printemps L’animateur Ali Khan met les boulangers au défi d’inventer leurs propres créations printanières comprenant des biscuits, de la crème glacée et des fruits. 21 h Réseau alimentaire

Rock the Block «Rock the Exteriors» (N) 21 h HGTV

Débris (N) 22 h NBC

Éleveurs (N) 22 h FX

Course vers le centre de la Terre Au Canada, une violente tempête de neige met une équipe dans une impasse, tandis qu’une aventurière au Vietnam fait face à certaines de ses peurs les plus profondes. L’équipe de Russie endure sa plus longue journée sur le parcours, et en Amérique du Sud, la quatrième équipe est mise à rude épreuve. 22 h National Geographic

SPÉCIAUX

La mort de George Floyd: Derek Chauvin en procès Mike Galanos ancre la couverture du marteau au marteau. 7 h HLN

Rapport spécial: La vérité sur les vaccins Alors que la pandémie COVID-19 continue de se développer, le Dr Sanjay Gupta examine en profondeur la science des vaccins et le nombre croissant de parents qui choisissent, avant la pandémie, de ne pas vacciner leurs enfants. 18 h et 22 h CNN

DES SPORTS

Base-ball Les Twins du Minnesota visitent les Tigers de Detroit, 10 h 00 ESPN; les Royals de Kansas City visitent les Indians de Cleveland, 13 h 00 ESPN; les Rays de Tampa Bay visitent les Red Sox de Boston, 16 h 00 ESPN; les Astros de Houston visitent les Anges, 18h30 FS Prime; les Dodgers visitent l’Oakland Athletics, 18h30 SportsNetLA; les White Sox de Chicago visitent les Mariners de Seattle, 19 h 00 ESPN

Tournoi de basketball masculin de la NCAA 2021 Finale, 18 h CBS

Hockey de la LNH Les Coyotes de l’Arizona visitent les rois, 19 h Fox Sports Net

TALK SHOWS

CBS ce matin (N) 7 h KCBS

Aujourd’hui (N) 7 h KNBC

Nouvelles du matin de KTLA (N) 7 h KTLA

Bonjour Amérique (N) 7h00 KABC

Bonne journée LA (N) 7 h KTTV

Vivre avec Kelly et Ryan Jeffrey Dean Morgan («The Walking Dead»); Buddy Valastro. (N) 9h00 KABC

La vue (N) 10h00 KABC

Maison et famille Ken Wingard, Kym Douglas, Mayim Bialik, Meagan Good, Bridget Lancaster. (N) 10 h Poinçon

Maison et famille John Michael Higgins; Catherine McCord; Jillian Michaels. (N) 11 h Poinçon

Le discours (N) 13 h KCBS

Le spectacle Drew Barrymore (N) 14 h KCBS

Le spectacle de Kelly Clarkson Kelsea Ballerini; Anthony Mackie et Sebastian Stan; Bianca Belair; Katharine McPhee joue. (N) 14 h KNBC

Les médecins Mike Bayer («une décision»); Lisa Lillien; Mat Dauzat et Heather St. Marie («In It Together»). (N) 14 h KCOP

Dr Phil (N) 15 h KCBS

Le spectacle Ellen DeGeneres John Cena; Danielle Brooks («Mahalia»). (N) 15 h KNBC

Le spectacle du Dr Oz La poussée pour faire vacciner des millions de personnes; arrêter la propagation des variantes; comment soulager la constipation. (N) 15 h KTTV

Le vrai Thalia LeBlanc. (N) 15 h KCOP

Amanpour et compagnie (N) 11 pm KCET; minuit KVCR; 1 h KLCS

Le spectacle quotidien avec Trevor Noah (N) 23 h Comedy Central

Conan Will Forte. (N) 23 h 00 TBS

Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon Milo Ventimiglia; les frères Lucas; Kali Uchis joue. (N) 23 h 34 KNBC

The Late Show avec Stephen Colbert John Cena; Le sénateur Tammy Duckworth (D-Ill.). (N) 23 h 35 KCBS

Jimmy Kimmel en direct! 23 h 35 KABC

Tard dans la nuit avec Seth Meyers Don Johnson; Christina Hendricks; Les chauves-souris fruitières jouent; John Herndon joue. 00h36 KNBC

The Late Late Show avec James Corden Bob Odenkirk: les Fratellis jouent. (N) 00h37 KCBS

Nightline (N) 12 h 37 KABC

Un peu tard avec Lilly Singh Tig Notaro. (N) 1h36 KNBC

FILMS

Pulp Fiction (1994) 9h00 AMC

Arme mortelle (1987) 9h30 Showtime

Les ajustements (2015) 9h30 TMC

Petit pied (2018) 9h30 TOON

héros (2002) 9 h 35 HBO

Vol (2001) 9 h 58 Starz

Améliorer (2018) 10 h FX

Harry Potter et le prince de sang mêlé (2009) 10h25 États-Unis

L’idole déchue (1948) 10h30 TCM

Modèles de rôle (2008) 11 heures MTV

La fréquence (2000) 11h15 HBO

Arme mortelle 2 (1989) 11 h 25 Heure du spectacle

Jury Runaway (2003) 11h51 et 21h03 Starz

Loin de la foule déchainée (1967) 12h15 TCM

une poignée de dollars (1964) 13h15 Sundance

Arme mortelle 3 (1992) 13 h 20 Heure du spectacle

Harry Potter et les reliques de la mort: 1re partie (2010) 13 h 55 États-Unis

Film d’horeur (2000) 14h30 VH1

La zone morte (1983) 14 h 55 Épix

Figures cachées (2016) 15 h FXX

Attelage (2005) 15h TNT

Un adieu aux armes (1932) 15h15 TCM

Activité paranormale (2007) 15 h 32 Starz

Le bon le mauvais et le laid (1967) 15h45 Sundance

Marcher sur la ligne (2005) 15h52 Cinemax

Rappel total (1990) 16 h Ovation

Charlie et la chocolaterie (2005) 16h10 Forme libre

LA Confidentiel (1997) 16h51 Encore

Le jour de l’indépendance (1996) 16 h 55 HBO

Le père de la mariée (1950) 17 h TCM

Harry Potter et les reliques de la mort: 2e partie (2011) 17 h 10 États-Unis

Moi, Moche et Méchant 2 (2013) 18h TOON

Le chemin du retour (2020) 18h10 Cinemax

Saint Maud (2019) 18h35 Epix

21 rue Jump (2012) 18h38 Starz

Shrek (2001) 18h50 Forme libre

L’aide (2011) 19 h 00 Paramount

Cinq pièces faciles (1970) 19 h TCM

La ligne verte (1999) 20 h AMC

Shrek 2 (2004) 20h55 Forme libre

Titanesque (1997) 21 h Encore

Les 5000 doigts du Dr T. (1953) 21 h TCM

Une jolie femme (1990) 22 h Paramount

Salle de bal strictement (1992) 22 h TMC

Chant de tambour de fleur (1961) 22h45 TCM

