Course: Verstappen reprend la tête du titre avec une victoire au GP des Pays-Bas

Le gars local Max Verstappen a remporté le Grand Prix des Pays-Bas, affrontant l’attaque et la défense à deux volets de Mercedes pour prendre la tête du championnat des pilotes.

Parti de la pole position, le pilote Red Bull a contrôlé la course du début – presque – à la fin, laissant Lewis Hamilton tenter de jouer le jeu de la stratégie.

Red Bull a riposté à chaque fois, Verstappen se précipitant vers la victoire devant son rival pour le titre. Ce faisant, il a pris une avance de trois points au championnat des pilotes.

Valtteri Bottas, dont le seul impact sur la bataille pour la victoire en course était de retenir Verstappen pendant un tour, a terminé troisième. Il y a eu un peu de drame pour Mercedes tard alors que Bottas a pris le point le plus rapide au tour de Hamilton, forçant le Britannique à s’arrêter tard pour essayer de le récupérer.

Max Verstappen remporte son Grand Prix à domicile et reprend la tête du Championnat du Monde à Lewis Hamilton ! 💪#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/lpdtw7z9an – PlanetF1 (@Planet_F1) 5 septembre 2021

Seuls 18 pilotes se sont alignés sur la grille avec Sergio Perez – moteur et réservoir d’énergie – et Nicholas Latifi – boîte de vitesses et un nouvel ensemble nez/aileron avant – tous deux partant de la voie des stands tandis que Max Verstappen et Lewis Hamilton étaient assis à l’avant de la grille , la RB16B du Néerlandais pointant vers l’intérieur pour couvrir son rival au titre.

Tous deux ont pris des départs fantastiques, mais c’est Verstappen qui a terminé P1 devant Hamilton, Bottas couvrant les arrières de son coéquipier devant Pierre Gasly. Le pilote AlphaTauri a gardé les Ferrari à distance alors que la première incursion du premier tour dans le virage 3 a montré un éventail impressionnant de lignes dans le virage incliné.

Fernando Alonso a failli rater George Russell alors qu’il était poussé au loin, est revenu sur la piste et a presque coupé le nez du pilote Williams. Lors de son tour suivant, c’est Daniel Ricciardo qui causait des problèmes à Russell, le Britannique disant à Williams et à McLaren que Ricciardo « fumait et faisait tomber de l’huile », l’Australien maintenant la dernière position de pointage.

Plus loin, la bataille intra-équipe de Haas faisait rage alors que Nikita Mazepin coupait Mick Schumacher pour prendre la 17e place. En conséquence, l’Allemand s’est dirigé vers les stands pour un nouveau nez.

🚨Nikita Mazepin, Mick Schumacher’ın geçişini engelledi.#DutchGP | #F1 pic.twitter.com/AlVvmSCs2f – Tutkumuz F1 🏎 #DutchGP (@F1tutkumuz) 5 septembre 2021

10 tours dans la course de 72 tours et Verstappen menait avec 2,8 secondes d’avance sur Hamilton avec le pilote Mercedes étant donné la hâte de son équipe, Red Bull disant à Verstappen qu’ils pensaient que son rival pour le titre était passé à deux arrêts.

Son coéquipier Red Bull Perez était en baisse à la 19e place après avoir été aux stands pour des pneus moyens frais après avoir mis à plat son set précédent tout en luttant contre Mazepin pour la position. Sebastian Vettel l’a suivi alors que certaines équipes pariaient sur les premiers arrêts.

Verstappen a étendu son avantage à 3,5 secondes après 20 tours, Hamilton confortablement devant Bottas – à qui on a dit qu'”à ce rythme, vous n’allez pas interagir avec les leaders” – et Gasly, toujours en quatrième position mais un arrêt au stand derrière le leader duo.

Hamilton s’est arrêté au 21e tour pour des pneus médium. Il a devancé Gasly. Verstappen a couvert le Britannique, s’arrêtant au tout prochain tour et devançant Hamilton, l’écart étant réduit à 2,5 secondes.

Bottas a mené la course avec Red Bull face à la perspective que le Finlandais brandisse son homme – “être intéressant de voir ce qu’ils font avec”, a déclaré Christian Horner. Côté positif pour Red Bull, Perez montrait qu’il était possible de passer en grimpant à la 11e place devant Yuki Tsunoda et Robert Kubica.

Alors que Verstappen se rapprochait de Bottas, le Finlandais avec 0,6 seconde d’avance au 30e tour, Hamilton réduisait l’écart avec le pilote Red Bull. Bottas a été informé par Mercedes « c’est pour la victoire de la course » et a été invité à « défendre ». Cela a duré tout un tour, Verstappen est revenu en tête sous le rugissement de la foule. Hamilton l’a suivi jusqu’au bout… mais Verstappen a immédiatement mis un peu d’espace entre eux. Bottas a piqué, sortant P3.

TOUR 32/72 Verstappen dépasse Bottas pour récupérer la P1 👀 Et quelques secondes plus tard, Bottas laisse passer Hamilton pour prendre la P2 Jeu à Zandvoort…#DutchGP 🇳🇱 #F1 pic.twitter.com/AtptitkQ1l – Formule 1 (@F1) 5 septembre 2021

Derrière eux, le milieu de terrain a commencé ses arrêts aux stands avec Carlos Sainz et Esteban Ocon, suivi de Fernando Alonso avec Daniel Ricciardo et Antonio Giovinazzi s’arrêtant également, le pilote Alfa Romeo s’arrêtant à nouveau à cause d’une crevaison. Puis vinrent Charles Leclerc et George Russell, l’arrêt de ce dernier lui valant une pénalité de cinq secondes pour excès de vitesse dans la voie des stands. Vettel a fait un tête-à-queue dans le virage 3 alors que Bottas a crevé ses pneus alors qu’il prenait des mesures d’évitement.

Avec un écart allant jusqu’à 2,7 secondes au 40e tour, Mercedes a amené Hamilton pour un deuxième arrêt pour des pneus moyens frais, il est sorti dans le trafic. Verstappen et Red Bull ont répondu, de nouveaux Pirellis durs. Il est ressorti P1, 3.1s la différence. Cette fois, Bottas n’a pas pu s’impliquer tandis que Lando Norris était le dernier pilote à passer au stand, passant de P7 à P11 avant que McLaren n’échange les pilotes, le plaçant devant Ricciardo. Gasly était de retour en P4 après tous les arrêts aux stands. Mazepin a garé sa Haas, se retirant de la course.

En dépit d’être sur les pneus durs, Verstappen a égalé les médiums de Hamilton pour le rythme, le Britannique se plaignant qu’il « ne semble pas y avoir d’avantage » ajoutant que Red Bull avait « appelé notre bluff trop tôt ». Les plaintes ont continué : « C’est un sacré long chemin à parcourir avec ce bonhomme de pneus ». Au 50e tour, l’avance de Verstappen était de quatre secondes, Hamilton déclarant à plusieurs reprises que son rival pour le titre était tout simplement trop rapide.

Au 60e tour, et malgré ses plaintes concernant les pneus, il ne lui restait plus que 2,4 secondes pour commencer à revenir dans l’autre sens lorsque Hamilton a signalé que ses pneus se détérioraient. A propos de l’écart le plus important, Verstappen a demandé “se plaint-il de quelque chose” et on lui a dit que les pneus de Hamilton étaient partis.

Verstappen a couru vers la victoire sous les applaudissements de son armée orange et a ainsi pris la tête du championnat des pilotes avec sa septième victoire en 2021. Hamilton était deuxième devant Bottas. Le Finlandais a effectué un arrêt au stand tardif, au 68e tour, mais on lui a dit de ne pas faire le tour le plus rapide – “Valtteri c’est James, veuillez annuler” la tentative de tour le plus rapide. Il ne l’a pas fait, enlevant le point à Hamilton. Hamilton s’est donc arrêté au 71e tour pour foncer au 72e. Il a marqué le point.

Verstappen a bouclé tout le peloton à l’exception des deux pilotes Mercedes. Gasly n’a pas mal tourné pour terminer P4 devant Leclerc, Alonso et Sainz. Perez a rebondi pour terminer P8 avec Ocon et Norris complétant le top dix.

Fois

1 Max Verstappen Red Bull 1:13.547

2 Lewis Hamilton Mercedes 20.932

3 Valtteri Bottas Mercedes 56.460

4 Pierre Gasly AlphaTauri 1 tour

5 Charles Leclerc Ferrari 1 tour

6 Fernando Alonso Alpine 1 tour

7 Carlos Sainz Ferrari 1 tour

8 Sergio Perez Red Bull 1 tour

9 Esteban Ocon Alpine 1 tour

10 Lando Norris McLaren 1 tour

11 Daniel Ricciardo McLaren 1 tour

12 Lance Stroll Aston Martin 2 tours

13 Sebastian Vettel Aston Martin 2 tours

14 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing 2 tours

15 Robert Kubica Alfa Romeo Racing 2 tours

16 Nicholas Latifi Williams 2 tours

17 George Russell Williams 2 tours

19 Mick Schumacher Haas 3 tours

N’a pas fini

Moteur Yuki Tsunoda AlphaTauri – tour 51

Problème hydraulique Nikita Mazepin Haas – tour 43