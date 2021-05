Course: Verstappen se bat contre Monaco pour mener la course au titre

Max Verstappen a remporté dimanche sa première victoire au GP de Monaco pour mener le championnat des pilotes après une course au cours de laquelle Lewis Hamilton a exprimé ses frustrations face à la stratégie de Mercedes.

Verstappen est effectivement parti de la pole position après que Charles Leclerc n’ait pas pris le départ, sorti de la course avec un arbre de transmission cassé.

Verstappen a mené de bout en bout, n’abandonnant que brièvement la P1 lorsqu’il s’est opposé, non seulement pour remporter son premier podium à Monaco, mais aussi avec une victoire en course.

Carlos Sainz a terminé deuxième, marquant son premier podium avec Ferrari, tandis que Lando Norris a repoussé Sergio Perez pour la troisième place.

Ce n’était pas un retour heureux à Monaco pour l’unique pilote monégasque de F1, la Ferrari du pole sitter Leclerc – celle que le pilote a chutée en qualifications pour décrocher la pole – a abandonné le fantôme lors de son tour d’échauffement.

“Non. Non. Les gars de la boîte de vitesses », a déclaré Leclerc alors qu’il retournait aux stands, Ferrari informant Race Control qu’il partirait de la voie des stands. Il ne l’a pas fait, sa course étant terminée avant même qu’elle ne commence, Ferrari rapportant qu’il s’agissait d’un “ arbre de transmission gauche ” cassé.

Les 19 pilotes restants, avec Verstappen effectivement en pole position, ont formé la grille avec le pilote Red Bull immédiatement de l’autre côté de la piste pour bloquer Valtteri Bottas, Carlos Sainz troisième devant Lando Norris, Pierre Gasly et Hamilton.

Sebastian Vettel, Sergio Perez, Antonio Giovinazzi et Esteban Ocon faisaient partie du top dix tandis que tout au fond du terrain, Mick Schumacher a agressé son coéquipier Nikita Mazepin à l’épingle pour prendre la 19e place.

Alors que les dix premiers tournaient comme ils étaient sur la grille, 78 tours de circulation ont commencé alors qu’ils se succédaient sur le circuit routier serré et sinueux.

Mazepin s’est retrouvé en difficulté avec les commissaires sportifs, a montré le drapeau noir et blanc au 15e tour pour avoir dépassé les limites de piste à la chicane du virage 10 à trois reprises. Cinq tours plus tard, Norris a reçu le même drapeau, Verstappen a déclaré qu’il était «content» de ses pneus et Lance Stroll, courant P11, a pris de l’air au-dessus du bord intérieur de la piscine.

Un tiers de la course et il n’y a toujours pas eu de changement dans le top dix, le reste du peloton fonctionnant comme après le premier tour. “Tout va commencer à se produire très bientôt”, a déclaré Bono à Hamilton, “des écarts commencent à se former.”

Hamilton a été le premier des premiers à cligner des yeux, passant aux pneus durs au 30e tour. Il est sorti derrière Perez et confortablement devant Giovinazzi. Bottas était dans le tour suivant, mais l’usinage de l’écrou de roue sur l’essieu alors que Mercedes tentait l’arrêt au stand, signifiait que la roue ne pouvait pas être changée. Sa course était terminée.

Norris, Vettel, Gasly et Sainz ont tous opposé Vettel et Gasly devant Hamilton au grand dam du Britannique. «Comment suis-je toujours derrière lui? Allez, mec », a-t-il dit, ajoutant:« Qu’est-ce qui vient de se passer, les gars? J’ai perdu deux places. Sa diatribe a continué pendant plusieurs tours.

De retour à l’avant, Verstappen s’est opposé au 34e tour, sortant P2 derrière Perez qui n’avait pas encore arrêté. Avec de l’air libre devant lui, Perez a réalisé les meilleurs tours et il a lui aussi devancé Hamilton quand il s’est arrêté.

Le top 10 après les deux tiers de la course était Verstappen, Sainz, Norris, Perez, Vettel, Gasly, Hamilton, Stroll, qui n’avaient pas encore arrêté d’avoir démarré sur les pneus durs, Ocon et Giovinazzi.

Un tour plus tard, Norris, à la poursuite d’un troisième podium en F1, a doublé son coéquipier Daniel Ricciardo avant de signaler qu’il «luttait» sur ses pneus alors que Perez commençait à le pourchasser. Stroll a fini par dénoyauter au 59e tour, chaussant des pneus tendres et sortant P8.

Malgré les efforts de Sainz pour se rapprocher de Verstappen, le pilote Red Bull a été confortablement plus rapide et a remporté la victoire avec 10 secondes d’avance sur le pilote Ferrari. Avec Hamilton seulement septième mais avec le point le plus rapide à son actif, Verstappen a marqué 18 points de plus et a pris la tête du championnat des pilotes pour la première fois, quatre points devant le pilote Mercedes.

Sainz a terminé deuxième avec Norris complétant le podium devant Perez. Vettel a terminé cinquième, ses premiers points avec Aston Martin, avec Gasly sixième devant Hamilton. Stroll, Ocon et Giovinazzi ont complété les points. C’était le premier point du championnat d’Alfa Romeo.

Résultat

N’a pas fini

Valtteri Bottas Mercedes échec de l’arrêt au stand

Charles Leclerc Ferrari n’a pas démarré la boîte de vitesses

