Coursera Rassemblements d’actions sur les gains de Beat-and-Raise ⋆ .

Coursera

a publié des résultats meilleurs que prévu pour le trimestre de juin et a fourni des indications qui ont dépassé les estimations de Wall Street.

Les actions Coursera (ticker: COUR) en fin de séance ont augmenté de 4,4%, à 37,24 $. La société est devenue publique le 31 mars à 33 $ par action.

Pour le trimestre, Coursera a enregistré un chiffre d’affaires de 102,1 millions de dollars, en hausse de 38 % par rapport à il y a un an, et en avance sur le consensus de Street de 91,2 millions de dollars. La société a enregistré une perte non conforme aux PCGR de cinq cents par action, plus faible que la prévision de Street d’une perte de 11 cents par action. Selon les principes comptables généralement reconnus, la société a perdu 46,4 millions de dollars, ou 35 cents par action. Coursera a enregistré une perte sur une base d’Ebitda ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 2,9 millions de dollars.

La société a déclaré que les revenus de son segment de consommation s’élevaient à 62 millions de dollars, en hausse de 23%, grâce aux programmes de certification professionnelle. Le chiffre d’affaires des entreprises s’est élevé à 28 millions de dollars, en hausse de 69 %, avec un nombre de clients d’entreprise payants en hausse de 109 %, à 584. Le chiffre d’affaires du programme de diplôme s’est élevé à 11,9 millions de dollars, en hausse de 78 %. Le nombre total d’étudiants diplômés a augmenté de 81% par rapport à il y a un an, pour atteindre 14 630.

Pour le troisième trimestre, Coursera prévoit des revenus allant de 105 millions de dollars à 109 millions de dollars, devant le consensus de Street à 96,2 millions de dollars. Pour l’ensemble de l’année, la société prévoit un chiffre d’affaires de 402 à 410 millions de dollars, supérieur aux prévisions du consensus de Street de 379 millions de dollars.

« Notre résultat du deuxième trimestre reflète l’adoption et l’impact croissants de notre plateforme à travers le monde. Les établissements utilisent Coursera pour lancer des efforts de requalification à grande échelle, et les apprenants viennent sur la plate-forme pour se perfectionner pour des rôles numériques à forte demande », a déclaré le PDG de Coursera, Jeff Maggioncalda, dans un communiqué. « Travailler avec des marques mondiales comme Google,

IBM

et

Facebook,

nous avons rassemblé un large catalogue de contenus et d’informations d’identification pertinents pour l’emploi qui aident les apprenants sans diplôme universitaire ni expérience dans l’industrie à acquérir les compétences nécessaires pour démarrer de nouvelles carrières numériques.

