Coursera va lever environ 519 millions de dollars en introduction en bourse aux États-Unis pour une valorisation de plus de 4 milliards de dollars

Coursera

Le fournisseur d’éducation en ligne Coursera Inc a déclaré mardi qu’il évaluait son offre publique initiale (IPO) à New York à 33 dollars pièce, le haut de sa fourchette cible qui donne à la société une valorisation d’environ 4,30 milliards de dollars.

À ce prix, l’entreprise lèvera environ 519 millions de dollars.

Coursera, basé à Mountain View, en Californie, faisait partie des entreprises à avoir bénéficié d’une forte demande de plates-formes d’apprentissage en ligne pendant la pandémie COVID-19.

Son chiffre d’affaires a augmenté de 59% à 293,5 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2020, avait annoncé la société en mars lors de son introduction en bourse.

L’introduction en bourse comprend environ 14,7 millions d’actions de ses actions ordinaires, a déclaré Coursera dans un communiqué, ajoutant que ses actionnaires vendeurs offraient environ 1,1 million d’actions.

Les actions de la société seront cotées à la Bourse de New York sous le symbole «COUR», indique-t-il.

La plateforme Coursera, utilisée par plus de 3700 collèges et universités, propose des cours sur l’apprentissage automatique, le cloud computing et l’apprentissage des langues.

Morgan Stanley, Goldman Sachs sont les principaux souscripteurs de l’offre, tandis que Citigroup et UBS Investment Bank agissent en tant que teneurs de livre supplémentaires.