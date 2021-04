Courses de qualification Sprint payant des points approuvées par la Commission F1 · .

Les courses de qualification Sprint se dérouleront lors de trois manches du championnat du monde de cette année après approbation par la Commission F1.

La proposition nécessite l’approbation finale du Conseil mondial du sport automobile, ce qui devrait être une formalité.

Les équipes seront autorisées à choisir deux ensembles de pneus de leur allocation pour la course de qualification Sprint, qui se déroulera sur une distance de 100 kilomètres.

Une séance de qualification régulière aura lieu les vendredis pendant les week-ends de qualification de sprint. Les équipes confirmées par la FIA ne seront autorisées à utiliser des pneus tendres que lors des qualifications de ces épreuves et auront un maximum de cinq sets.

La période de parc fermé, pendant laquelle les changements que les équipes peuvent apporter à leurs voitures sont limités, sera avancée lors des épreuves de qualification Sprint et commencera après les premiers essais. Cependant, les équipes seront autorisées à apporter des modifications à leurs voitures, y compris au refroidissement de leur groupe motopropulseur et à la répartition du poids.

Les courses de qualification Sprint se dérouleront à Silverstone et Monza, plus un troisième site.

«Cela a été rendu possible grâce à la collaboration continue entre la FIA, la Formule 1 et toutes les équipes. La F1 se montre plus forte que jamais avec toutes les parties prenantes travaillant ensemble de cette manière, et beaucoup a été fait pour s’assurer que les aspects sportifs, techniques et financiers du format sont équitables.

La proposition a reçu le soutien unanime des équipes.

Révision du format du week-end de course pour les week-ends de qualification Sprint

JournéeSessionFormatNotesVendrediPremier essai60 minutesLes équipes ont le libre choix de deux jeux de pneusVendrediQualificationQ1, Q2 et Q3Les équipes peuvent utiliser cinq jeux de pneus tendres uniquementSamediDeuxième essais60 minutesLes équipes ont le libre choix d’un jeu de pneusSamediSprint QualificationsCourse de 100 kilomètresLes équipes ont le choix entre deux séries de pneus

