Courses de voitures, planètes sauvages, football et singes à trois têtes parmi les jeux gratuits de Prime Gaming en décembre | Jeux

Il existe de nombreuses façons de profiter de l’abonnement Amazon Prime, et si vous êtes un fan de jeux vidéo, Prime Gaming offre de superbes jeux ces derniers mois.

Vous avez besoin d’un compte Amazon Prime pour les obtenir, mais vous pouvez en obtenir un gratuitement, et mieux encore, une fois inscrit, vous conservez les jeux pour toujours, même si vous cessez d’être Prime.

Pour le mois de décembre Prime Gaming proposera de nombreux jeux gratuits, une superbe collection de jeux qui vous procureront des mois de plaisir. Vous pouvez les voir dans cette vidéo :

D’une part nous avons Need for Speed ​​​​Hot Pursuit remasterisé, un jeu de course rapide qui vous coupera le souffle.

Voyage sur la planète sauvage (Analyse dans Hobbyconsolas.com) est un jeu d’aventure et d’action, avec des touches d’humour, où vous devez explorer une planète extraterrestre et survivre avec les ressources que vous trouvez.

Si la stratégie vous convient, Frostpunk est un titre de survie primé où vous devez gérer une ville et empêcher ses habitants de geler, dans un monde post-apocalyptique.

Football Manager 2021 fait de vous l’entraîneur et le manager de football de votre équipe préférée. Prenez des décisions, signez et vendez des joueurs, pour gagner des titres.

Un autre de nos favoris est Contes de l’île aux singes, le dernier jeu de la saga d’aventure mythique, où vous incarnez l’éternel apprenti pirate Guybrush Threepwood.

Si vous passez à travers le premier épisode, quelque peu ennuyeux, les suivants sont un véritable délice narratif.

Plus jeux que Prime Gaming offre en décembre ils sont Morkredd, Spellcaster University, YouTube’s Life et Stubbs the Zombie dans Rebel Without a Pulse.

De plus, des objets et d’autres contenus pour des dizaines de jeux en ligne, dont Battlefield 2042, Apex Legends, Fall Guys, Genshin Impact, New World et Roblox.

Tous ces cadeaux seront disponibles à partir de 1er décembre sur Prime Gaming.

N’oubliez pas que vous pouvez toujours obtenir gratuitement les jeux offerts par Prime Gaming en novembre, qui sont également de véritables classiques : Control, Rise of the Tomb Raider, Dragon Age Inquisition et autres. Profitez-en, il ne reste que deux jours !