Courses le jour des élections Les électeurs noirs devraient faire attention cette semaine

La ville de New York est sur le point d’avoir son deuxième maire noir de l’histoire et les candidats noirs mènent de solides campagnes lors d’autres élections à travers le pays qui se tiendront mardi.

Les enjeux sont élevés pour les Afro-Américains dans les élections où les candidats noirs ne sont pas non plus sur le bulletin de vote. Cela est particulièrement vrai lorsque les candidats républicains soutenus par l’ancien président défait Donald Trump jouent la carte de la race pour tenter de se faire élire en essayant d’effrayer les électeurs blancs, comme cela se produit dans la course du gouverneur de Virginie.

Le candidat noir largement favori pour être élu maire de New York est démocrate Eric Adams. C’est le président de l’arrondissement de Brooklyn, un ancien sénateur de l’État et un ancien capitaine de police. Adams est un modéré et un pragmatique, avec un solide bilan de réalisations au sein du gouvernement. Il est fortement favorisé pour vaincre républicain Curtis Sliwa, qui a absurdement affirmé que le racisme systémique n’est pas un problème dans les services de police et d’incendie de la ville de New York.

La remarque de Sliwa a incité Adams à qualifier le candidat blanc de « raciste » et de « mini-moi de Donald Trump ». Sliwa, qui a fondé le groupe de patrouille du métro Guardian Angels il y a des décennies, est maintenant un animateur radio de droite de 67 ans. Il nie l’accusation de racisme.

Le concours serré pour le gouverneur de Virginie mardi attire le plus l’attention nationale. Il n’y a pas de candidat noir à l’élection, dans laquelle un républicain soutenu par Trump Glenn Youngkin fait de l’éducation son plus gros problème dans sa course contre l’ancien gouvernement démocrate. Terry McAuliffe.

Youngkin ressemble à Chicken Little avertissant que le ciel est en train de tomber lorsqu’il sonne l’alarme sur les prétendus dangers de la théorie critique de la race enseignée dans les écoles, même si la théorie sur le racisme systémique n’est pas enseignée dans les écoles de Virginie.

Le candidat républicain diffuse une publicité télévisée diabolisant le travail de Toni Morrison, le brillant auteur noir du livre Beloved, qui a remporté le prestigieux prix Pulitzer de la fiction en 1988. Le livre traite de l’esclavage et brosse un tableau explicite et réaliste de l’institution immorale.

La publicité Youngkin présente une mère blanche se plaignant de la façon dont son fils s’est vu attribuer le livre à l’école, le faisant faussement ressembler à un roman porno. Ce que l’annonce ne révèle pas, c’est que la mère est une militante conservatrice Laura Murphy, que son fils Blake a été chargé de lire Beloved lorsqu’il était en terminale dans un lycée il y a 10 ans, et que Blake est maintenant un avocat de 27 ans travaillant pour le National Republican Congressional Committee.

L’hystérie sur la théorie critique de la race joue également un rôle dans les élections des conseils scolaires à travers le pays mardi. Nous devons soutenir les candidats qui ne font pas partie de la campagne pour blanchir l’histoire de l’esclavage et du racisme de l’Amérique.

Un sondage du Washington Post publié vendredi a révélé que 86% des électeurs noirs de Virginie soutiennent McAuliffe, qui était un gouverneur exceptionnel, et seulement 7% sont en faveur de Youngkin. Les électeurs noirs ne sont pas stupides. Nous savons qui est de notre côté.

La Virginie aura également sa première femme de couleur en tant que lieutenant-gouverneur, quel que soit le vainqueur des élections de mardi: Black Democrat Hala Ayala, Afro-Latina, ou Républicain Sears séduisant.

La seule autre course du gouverneur sur le bulletin de vote mardi est dans le New Jersey. Gouverneur démocrate Phil Murphy a gagné un autre mandat avec son excellente performance. Il a une grosse avance dans les sondages sur Républicain Jack Ciattarelli, mais la tête des sondages ne signifie rien si les électeurs ne votent pas pour Murphy.

Il y a des candidats noirs à la mairie sur le bulletin de vote mardi dans d’autres grandes villes que New York. Il s’agit notamment d’Atlanta (Félicia A. Moore et ancien maire Kasim Roseau); Columbia, Caroline du Sud (Tameka Devine); Buffalo, État de New York (Byron Brown, Inde Walton) : Jersey City, New Jersey (Lewis lance); Cleveland, Ohio (Justin Bibb); Cincinnati, Ohio (David Mann); Harrisburg, Pennsylvanie, (Wanda Williams); St Paul Minn. (Melvin Carter, Miki Givre, Dora Jones-Robinson); et Durham, Caroline du Nord (Elaine O’Neal), avec d’autres. Dans la petite ville d’Helena, au Montana, où moins de 1 % de la population est noire, le maire Wilmot Collins est en lice pour sa réélection.

En Floride, 11 candidats sont en lice mardi dans une primaire démocrate et deux sont en lice dans une primaire républicaine pour un siège à la Chambre des États-Unis couvrant la région de Fort Lauderdale laissée vacante par la mort du représentant démocrate. Alcee Hastings en avril, l’un des membres noirs les plus en vue du Congrès. Les élections générales dans le district fortement démocrate à forte population noire auront lieu le 11 janvier 2022.

Dans la région de Cleveland, Ohio, deux candidats noirs – démocrate Marron Shontel et républicain Laverne Gore – courent mardi pour succéder à l’ancien représentant des États-Unis. Marcia Fudge, qui a démissionné de son siège à la Chambre après avoir été confirmée en tant que secrétaire du ministère du Logement et du Développement urbain de l’administration Biden plus tôt cette année.

Rappelez-vous, la politique n’est pas un sport de spectateur. Les candidats qui feront de bonnes choses pour la communauté noire et la communauté en général ont besoin de votre vote pour être élus. Donc, si vous avez des élections dans votre région et que vous ne faites pas partie des millions d’Américains qui ont voté tôt, il est important que vous votiez mardi.

