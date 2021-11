Courses mondiales pour contenir la nouvelle menace COVID, la variante omicron

Des experts médicaux, dont l’OMS, ont mis en garde contre toute réaction excessive avant que la variante ne soit étudiée en profondeur. (Source de la photo : AP)

Près de deux ans après le début de la pandémie de COVID-19, le monde s’est précipité vendredi pour contenir une nouvelle variante de coronavirus potentiellement plus dangereuse que celle qui a alimenté des vagues incessantes d’infection sur presque tous les continents. Un panel de l’Organisation mondiale de la santé a nommé la variante « omicron » et l’a classé comme un virus préoccupant hautement transmissible, la même catégorie qui comprend la variante prédominante delta, qui reste un fléau entraînant une augmentation des cas de maladie et de décès en Europe et dans certaines parties des États-Unis.

« Cela semble se propager rapidement », a déclaré le président américain Joe Biden à propos de la nouvelle variante, un jour seulement après avoir célébré la reprise des rassemblements de Thanksgiving pour des millions de familles américaines et le sentiment que la vie normale revenait au moins pour les vaccinés. En annonçant de nouvelles restrictions de voyage, il a déclaré aux journalistes: « J’ai décidé que nous allions être prudents. » Les risques réels d’Omicron ne sont pas compris. Mais les premières preuves suggèrent qu’il comporte un risque accru de réinfection par rapport à d’autres variantes hautement transmissibles, a déclaré l’OMS. Cela signifie que les personnes qui ont contracté COVID-19 et se sont rétablies pourraient être sujettes à l’attraper à nouveau. Cela pourrait prendre des semaines pour savoir si les vaccins actuels sont moins efficaces contre elle.

En réponse à la découverte de la variante en Afrique australe, les États-Unis, le Canada, la Russie et de nombreux autres pays ont rejoint l’Union européenne pour restreindre les voyages des visiteurs de cette région, où la variante a provoqué une nouvelle vague d’infections. La Maison Blanche a déclaré que les États-Unis restreindront les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de sept autres pays de la région à partir de lundi. Biden a publié une déclaration plus tard vendredi rendant officielle l’interdiction de voyager, avec des exceptions pour les citoyens américains et les résidents permanents et pour plusieurs autres catégories, y compris les conjoints et autres membres de la famille proche.

Des experts médicaux, dont l’OMS, ont mis en garde contre toute réaction excessive avant que la variante ne soit étudiée en profondeur. Mais un monde nerveux craignait le pire après que le virus tenace ait déclenché une pandémie qui a tué plus de 5 millions de personnes dans le monde. « Nous devons agir rapidement et le plus tôt possible », a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Sajid Javid, aux législateurs.

Omicron a maintenant été observé chez des voyageurs en Belgique, à Hong Kong et en Israël, ainsi qu’en Afrique australe. Il n’y avait aucune indication immédiate si la variante provoque une maladie plus grave. Comme pour d’autres variantes, certaines personnes infectées ne présentent aucun symptôme, ont déclaré des experts sud-africains. Le panel de l’OMS s’est inspiré de l’alphabet grec pour nommer la variante omicron, comme il l’a fait avec les variantes majeures antérieures du virus. Même si certains des changements génétiques semblent inquiétants, il n’était pas clair à quel point ils représentaient une menace pour la santé publique. Certaines variantes antérieures, comme la variante bêta, concernaient initialement les scientifiques mais ne se sont pas propagées très loin.

Les craintes de nouvelles turbulences économiques induites par une pandémie ont fait chuter les actions en Asie, en Europe et aux États-Unis. Le Dow Jones Industrial Average a brièvement chuté de plus de 1 000 points. L’indice S&P 500 a clôturé en baisse de 2,3%, sa pire journée depuis février. Le prix du pétrole a plongé d’environ 13 pour cent.

« La dernière chose dont nous avons besoin est d’introduire une nouvelle variante qui causera encore plus de problèmes », a déclaré le ministre allemand de la Santé Jens Spahn. Les membres de l’UE à 27 pays ont récemment connu un pic massif de cas. La Grande-Bretagne, les pays de l’UE et certains autres ont introduit leurs restrictions de voyage vendredi, certains quelques heures après avoir pris connaissance de la variante. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi les États-Unis attendaient jusqu’à lundi, Biden a simplement répondu: « Parce que c’était la recommandation de mon équipe médicale. » La Maison Blanche a déclaré que les agences gouvernementales avaient besoin de temps pour travailler avec les compagnies aériennes et mettre en vigueur les limites de voyage.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les vols devront « être suspendus jusqu’à ce que nous ayons une compréhension claire du danger posé par cette nouvelle variante, et les voyageurs revenant de cette région doivent respecter des règles de quarantaine strictes ». Elle a averti que « les mutations pourraient conduire à l’émergence et à la propagation de variantes encore plus préoccupantes du virus qui pourraient se propager dans le monde en quelques mois ». « C’est une variante suspecte », a déclaré Frank Vandenbroucke, ministre de la Santé en Belgique, qui est devenu le premier pays de l’Union européenne à annoncer un cas de variante. « Nous ne savons pas si c’est une variante très dangereuse. » Omicron n’a pas encore été détecté aux États-Unis, a déclaré le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert du gouvernement américain en matière de maladies infectieuses. Bien qu’il puisse être plus transmissible et résistant aux vaccins que d’autres variantes, « nous ne le savons pas avec certitude pour le moment », a-t-il déclaré à CNN.

S’adressant à des journalistes devant une librairie de l’île de Nantucket, où il passait le week-end de vacances, Biden a déclaré que la nouvelle variante était « une grande préoccupation » qui « devrait expliquer plus clairement que jamais pourquoi cette pandémie ne se terminera pas tant que nous n’aurons pas de vaccinations mondiales ». Il a de nouveau appelé les Américains non vaccinés à obtenir leurs doses largement disponibles et les gouvernements à renoncer aux protections de la propriété intellectuelle pour les vaccins COVID-19 afin qu’ils puissent être fabriqués plus rapidement dans le monde entier.

Israël, l’un des pays les plus vaccinés au monde, a annoncé vendredi avoir également détecté son premier cas de la nouvelle variante chez un voyageur de retour du Malawi. Le voyageur et deux autres cas suspects ont été placés en isolement. Israël a déclaré que tous les trois étaient vaccinés, mais les autorités cherchaient à connaître le statut vaccinal exact des voyageurs.

Après un voyage d’une nuit de 10 heures, les passagers à bord du vol KLM 598 de Capetown, en Afrique du Sud, à Amsterdam ont été retenus sur le bord de la piste vendredi matin à l’aéroport de Schiphol pendant quatre heures en attendant des tests spéciaux. Des passagers à bord d’un vol en provenance de Johannesburg ont également été isolés et testés.

« C’est ridicule. Si nous n’avions pas attrapé le virus redouté auparavant, nous l’attrapons maintenant », a déclaré la passagère Francesca de ‘Medici, une consultante en art basée à Rome qui était à bord du vol. Certains experts ont déclaré que l’émergence de la variante illustrait à quel point la thésaurisation des pays riches des vaccins menace de prolonger la pandémie.

Moins de 6 % des personnes en Afrique ont été entièrement immunisées contre le COVID-19, et des millions d’agents de santé et de populations vulnérables n’ont pas encore reçu une seule dose. Ces conditions peuvent accélérer la propagation du virus, offrant plus de possibilités pour qu’il évolue vers une variante dangereuse.

« C’est l’une des conséquences de l’iniquité dans le déploiement des vaccins et la raison pour laquelle l’accaparement des vaccins excédentaires par les pays les plus riches va inévitablement revenir sur nous tous à un moment donné », a déclaré Michael Head, chercheur principal en santé mondiale à l’Université britannique de Southampton. . Il a exhorté les dirigeants du Groupe des 20 « à aller au-delà des promesses vagues et à tenir leurs engagements de partager les doses ». La nouvelle variante a ajouté à l’anxiété des investisseurs que des mois de progrès contenant COVID-19 pourraient être inversés.

« Les investisseurs sont susceptibles de tirer d’abord et de poser des questions plus tard jusqu’à ce que l’on en sache plus », a déclaré Jeffrey Halley du courtier en devises Oanda. Les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont découragé toute interdiction de voyager dans les pays qui ont signalé la nouvelle variante. Il a déclaré que l’expérience passée montre que de telles interdictions de voyager n’ont « pas donné de résultat significatif ». Les restrictions américaines s’appliqueront aux visiteurs d’Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Malawi. La Maison Blanche a suggéré que les restrictions refléteraient une politique pandémique antérieure qui interdisait l’entrée de tout étranger qui avait voyagé au cours des deux semaines précédentes dans les régions désignées.

Le Royaume-Uni a interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud et de cinq autres pays d’Afrique australe et a annoncé que toute personne récemment arrivée de ces pays serait invitée à passer un test de dépistage du coronavirus. Le Canada a interdit l’entrée de tous les étrangers qui ont voyagé en Afrique australe au cours des deux derniers semaines.

Le gouvernement japonais a annoncé que les ressortissants japonais en provenance d’Eswatini, du Zimbabwe, de Namibie, du Botswana, d’Afrique du Sud et du Lesotho devront se mettre en quarantaine dans des hébergements dédiés par le gouvernement pendant 10 jours et passer trois tests COVID-19 pendant cette période. Le Japon ne s’est pas encore ouvert aux ressortissants étrangers. La Russie a annoncé des restrictions de voyage à compter de dimanche.

