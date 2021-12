Court-Packing: la Commission de la Cour suprême de Biden ne prend « aucune position »

Le bâtiment de la Cour suprême à Washington DC, le 5 août 2021 (Brent Buterbaugh/National Review)

Une commission formée par le président Biden pour étudier les réformes potentielles de la Cour suprême des États-Unis a voté à l’unanimité mardi pour approuver un rapport final qui ne prend « pas de position » sur les poursuites judiciaires.

Le panel, que Biden a formé en avril pour étudier l’expansion et la réforme de la Cour, enverra un rapport de près de 300 pages au président qui propose des arguments pour et contre le regroupement des tribunaux, les limites des mandats judiciaires et d’autres questions liées à la Haute Cour, mais ne pas de recommandations.

« Compte tenu de la taille et de la nature de la Commission et de la complexité des problèmes abordés, les membres individuels de la Commission auraient rédigé le rapport avec des accents et des approches différents », indique le résumé du rapport. « Mais la Commission soumet ce rapport aujourd’hui dans la conviction qu’il représente un traitement juste et constructif des questions complexes et souvent très controversées qu’elle a été chargée d’examiner. »

Le rapport note qu' »aucune personne sérieuse, dans l’un ou l’autre des principaux partis politiques, ne suggère d’emballer les tribunaux comme moyen d’annuler les décisions détestées de la Cour suprême, que la décision en question soit Roe v. Wade ou Citizens United ».

« Les universitaires pouvaient dire, jusqu’à très récemment, que même par rapport à d’autres efforts de réforme des tribunaux, le ‘package des tribunaux’ est particulièrement interdit », lit-on. « Cela fait partie de la convention d’indépendance judiciaire. »

Cependant, il ajoute que la commission « ne prend aucune position sur la validité ou la force de ces allégations ».

« À l’image du débat public plus large, il existe un profond désaccord entre les commissaires sur ces questions », indique le rapport. « Nous présentons les arguments afin de remplir notre mission de fournir un compte rendu complet du débat contemporain sur la réforme des tribunaux. »

Le rapport final fait suite à la publication d’ébauches de documents détaillant les discussions du panel en octobre, dans lesquelles la commission a averti que l’augmentation du nombre de juges à la Cour serait considérée comme une « manœuvre partisane ».

Le panel a également pesé les limites des mandats des juges, qui ont actuellement un mandat à vie. La durée moyenne d’un juge de la Cour suprême est aujourd’hui d’environ 26 ans, selon le Washington Post. La commission a discuté d’une proposition d’échelonner les mandats de 18 ans pour garantir que tous les présidents aient la possibilité de nommer deux juges pour chaque mandat qu’ils exercent.

Bien qu’il ne prenne pas position sur la proposition, le rapport note qu’un groupe de praticiens de la Cour suprême a conclu qu’un mandat non renouvelable de 18 ans « mérite un examen sérieux ».

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré plus tôt cette semaine que Biden examinerait les conclusions de la commission, mais n’a pas précisé comment ni quand le président pourrait agir sur la base des informations incluses dans le rapport.

« Ce ne sont pas des recommandations qu’il accepte ou qu’il refuse », a déclaré Psaki. « Il devra d’abord l’examiner et je ne pense pas que nous allons fixer un calendrier pour ce à quoi cela ressemble et ce que cela signifiera après cela. »

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.