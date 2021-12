Court-squeeze dans la fin de l’année ? JPMorgan déclare que les investisseurs du marché et de détail font preuve de résilience

Bitcoin continue de s’échanger sous 47 000 $, ne montrant aucune force pour le moment.

Alors que le BTC est une devise en baisse de 32% par rapport à son sommet historique de 69 000 $, la crypto-monnaie est proche de son ATH par rapport à la livre turque.

Au moment de la rédaction, BTCTRY est actuellement d’environ 780 000, grimpant vers 797 000 ATH touchés plus tôt ce mois-ci. Par rapport à la livre turque, le Bitcoin est en hausse de 255% sur la fin de l’année.

Pas seulement Bitcoin, la livre turque a également chuté par rapport à l’USD. Il s’est écrasé à un nouveau plus bas historique contre le dollar un jour après que la banque centrale a de nouveau abaissé un taux d’intérêt directeur malgré la flambée des prix à la consommation, conformément à la politique économique du président Recep Tayyip Erdogan.

« La destruction de la valeur de la livre turque est à couper le souffle. C’est pourquoi le bitcoin a été inventé », a commenté Barry Silber, PDG de Digital Currency Group, la société mère de Grayscale.

Sortie potentielle de capitaux

Alors que la livre continuait de baisser, la banque centrale a dû intervenir, pour la cinquième fois ces dernières semaines, en vendant davantage de devises étrangères afin de soutenir la livre. Alors que la forte baisse a déclenché un disjoncteur à l’échelle du marché, la Turquie a interrompu les transactions sur toutes les actions cotées. L’indice Borsa Istanbul 100 a ainsi chuté de plus de 9 %.

« La capitulation complète des actions turques aujourd’hui peut représenter un tournant dans le sentiment local », a déclaré Nick Stadtmiller, directeur des marchés émergents chez Medley Advisors.

« Les actions turques ont bondi malgré la détérioration du contexte macroéconomique. Mais maintenant, les Turcs qui retirent leur argent du marché boursier peuvent représenter une accélération de la tendance des sorties de capitaux locaux du pays. »

TRY a atteint un nouveau record de 17,14 avant de pouvoir récupérer une partie de ses pertes. Depuis le début de l’année, la monnaie fiduciaire turque a perdu 55% de sa valeur par rapport au dollar.

Cette semaine, la banque centrale a annoncé qu’elle relèverait le taux directeur de 1% à 14% alors que l’inflation s’établit à 21%. Depuis septembre, la banque a réduit les taux de cinq points de pourcentage.

En réponse, la livre s’effondre et une livre affaiblie fait grimper les prix du carburant, des biens de consommation courante et des importations.

Après que TRY ait perdu 37% de sa valeur au cours des 30 derniers jours, « Ce qui suit est un défilé d’horribles – contrôles des capitaux, défaut de paiement, contrôle des salaires et des prix, et réinitialisation des devises. Au moment où vous réalisez que vous avez besoin de Bitcoin, il est peut-être trop tard », a déclaré Michael Saylor, promoteur de Bitcoin, dont la société MicroStrategy détient BTC dans son bilan.

Compression courte potentielle

Depuis le plus haut de novembre, Bitcoin et crypto ont du mal à être haussiers après que la Réserve fédérale s’est avérée un peu plus belliciste que prévu car en plus de doubler le rythme de la diminution des achats d’obligations, la banque centrale prévoit également trois hausses de taux ensuite an.

Cependant, le marché s’attend toujours à un rallye haussier avec de la mousse retirée et des fonds susceptibles d’être effectués avec des flux de vente structurels à la fin de l’année, selon le crypto-trader Light.

Non seulement sur le marché de la cryptographie, mais la faiblesse a également été constatée sur le marché des actions, comme l’a noté le directeur général de JPMorgan, Marko Kolanovic, dans le récent rapport qu’au cours des quatre dernières semaines, les petites capitalisations et les actions de valeur ont corrigé de 30 %, « entrant dans un marché baissier . «

Cette vente, selon JPMorgan, est liée à la Fed et à la nouvelle variante COVID-19 Omicron ainsi qu’à la réduction des risques et à la vente à découvert des fonds spéculatifs actions et macro.

Kolanovic a noté qu' »il y a une vente à découvert agressive, probablement dans l’espoir d’une baisse de la position en actions de détail et des avoirs en crypto-monnaie ». Mais non seulement les marchés mais aussi les investisseurs de détail ont fait preuve de résilience, a-t-il ajouté.

«Il convient de noter que les grandes positions courtes doivent probablement être fermées avant (la saisonnalité forte) janvier, ce qui est susceptible de voir un rallye des petites capitalisations, de la valeur et du cycle. Et étant donné que la liquidité du marché diminue, l’impact de la fermeture des shorts peut être plus important que l’impact de leur ouverture, lorsque les conditions de liquidité étaient meilleures.

