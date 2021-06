Courteney Cox, Elton John et Ed Sheeran sérénade Lisa Kudrow ⋆ .

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

La star de Friends, Courteney Cox, a recruté Elton John, Ed Sheeran et Brandi Carlisle pour aider Lisa Kudrow à chanter une sérénade avec un numéro classique de Phoebe Buffay.

Les célébrités de la liste A ont chanté une interprétation de Tiny Dancer, où elles ont plutôt échangé les mots contre Tony Danza, faisant référence à la réplique du personnage de Lisa à propos de la chanson sur Friends.

Au cas où vous ne vous en souvenez pas, dans la saison trois, Phoebe confond Tiny Dancer d’Elton avec le nom de Tony Danza.

Au cours de l’un des épisodes de la saison, elle a déclaré qu’elle pensait que la chanson la plus romantique était « celle qu’Elton John a écrite pour ce type dans Who’s the Boss ? « Tiens-moi près, jeune Tony Danza ».

Tony est bien sûr l’acteur qui a joué Tony Micelli dans Who’s The Boss pendant huit saisons.

En téléchargeant la vidéo sur Instagram, Courteney a déclaré dans la légende que c’était “l’un des plus grands moments de ma vie”.

Les stars de la liste A ont sérénade Lisa Kudrow (Photo : @Courteneycoxoffical/@lisakudrow/Instagram)

Au début du clip, Ed a adressé à Lisa un cri spécial en disant: “Lisa Kudrow, celui-ci est pour vous.”

Courteney a prouvé qu’elle est devenue une vraie pianiste, car elle a propulsé la chanson avant seulement un léger gâchis.

Lisa a ensuite répondu avec quelques commentaires dans sa propre vidéo.

‘OK, Ed Sheeran, Courteney Cox, Brandi Carlile et Elton John, c’était la chose la plus excitante de tous les temps. C’était tellement bon, rit Lisa.

‘Techniquement, c’est “Tiens-moi près, jeune Tony Danza”, mais ce que tu as fait était super aussi. Et, y compris la chanson originale que vous avez écrite, Sir Elton, c’était vraiment bien aussi.

Il n’y a pas mieux que The One With The Routine in Friends (Photo: Warner Bros)

Tony a également fait l’éloge de la performance, la partageant sur son propre compte Instagram et écrivant : ” D’abord ” la routine “, maintenant ça. Vous avez encore une fois fait ma journée! Je suis honoré!’

La routine à laquelle il fait référence est lorsque Monica (Courteney) et Ross Geller (David Schwimmer), ont exécuté une chorégraphie de danse célèbre dans un épisode mémorable. Récemment, Courteney et Ed se sont réunis pour filmer la routine populaire.

La paire a tout réussi, de la fausse gifle de Courteney au mouvement de la cuisse de poulet, mais ils ont littéralement trébuché à la fin en ce qui concerne le grand ascenseur.

Ed semblait prêt à rattraper Courteney mais elle l’a raté et ils ont fini par s’écraser sur le sol.

Friends est disponible en streaming sur Netflix et diffusé sur Comedy Central.

