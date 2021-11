Courteney Cox explique pourquoi elle est revenue pour Scream 5 « complètement différent »

Courteney Cox a renversé les choses avant la sortie de Scream (Photo: Startraks/Rex/Paramount)

Courteney Cox ne serait pas revenue pour Scream 5 si cela avait été une suite.

L’actrice de 57 ans est sur le point de reprendre son rôle de Gale Weathers dans le cinquième film à venir de la franchise d’horreur – qui s’intitule simplement Scream – et elle a admis qu’elle aurait eu quelques hésitations si cela n’avait pas été un ‘ relancer’.

Elle a déclaré au magazine Total Film: » Si cela avait été dans la même veine, ou si cela avait été un cinquième – oui, je penserais que ce serait fou. Mais parce que c’est une relance et un film complètement différent ? Je l’ai lu et je me suis dit : « Wow, c’est fantastique. »

Elle a pesé sur la longévité et la popularité durable de la franchise, soulignant le mystère du tueur de Ghostface.

Elle a ajouté: « Je pense que c’est parce que vous ne savez pas qui est le tueur. Et je le répète vraiment : c’est une relance. Ce n’est pas un Scream 5.

« Si le dernier film que vous avez vu était Scream 4, vous ne voudrez peut-être pas revenir en arrière. Ce n’est pas du tout ça. C’est complètement différent. Vous avez les personnages hérités, mais ce qui est si effrayant, c’est que Ghostface pourrait être n’importe qui.

Courteney Cox, Jamie Kennedy et Neve Campbell dans l’original de 1996 (Photo : Miramax/Kobal/Rex/Shutterstock)



Campbell et Cox dans Scream 5 (Photo : Paramount)

Un aspect familier du film est de voir Cox retrouver son ex-mari David Arquette dans le film, car il jouera à nouveau Dewey Riley, que Cox a décrit comme » vraiment sympa » et a souligné ses autres projets de longue durée tels que Friends et Cougar Town, où elle a également apprécié les relations «où vous pouvez travailler avec les mêmes personnages encore et encore».

Malgré cela, Cox voit son personnage dans un endroit différent pour le nouveau film.

Elle a expliqué: ‘Gale travaille maintenant sur une émission matinale. Elle a le respect d’un travail où elle prend les devants et a un public qui est à l’écoute juste pour elle.

Décrivant Gale comme étant dans un « meilleur endroit » professionnellement, l’actrice a déclaré qu’elle ne pensait pas qu’on pouvait en dire autant de la vie personnelle de son personnage.

Cox avec son ex-mari David Arquette dans Scream 4 en 2011 (Photo : Dimension Films/Kobal/Rex/Shutterstock)

Elle a ajouté: « Mais, vous savez, elle est très égoïste, donc je ne suis pas sûre qu’elle sera jamais du genre à trouver le bonheur de cette façon. »

Plus : Courteney Cox



Scream 5 arrive au cinéma le 14 janvier 2022.

