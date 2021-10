Elle sera là pour vous, tant que vous ne franchissez pas une ligne.

Courteney barreur vient d’appeler sa co-star de Scream de manière hilarante Mélissa barrera pour être un peu trop obsédé par Friends.

« Certaines choses sont interdites », a écrit Courteney sur Instagram, tout en partageant une vidéo comique du duo, dans laquelle Melissa prétend vivre dans l’immeuble qui a été utilisé comme résidence new-yorkaise de Monica Geller dans la sitcom.

« Où allez-vous? » Courteney lui demande dans la rue. « Je rentre juste à la maison », répond Melissa, 31 ans.

« Oh, tu rentres chez toi. Hm, c’est bizarre. Je ne pense pas que ce soit ta maison », dit l’actrice de 57 ans à propos du célèbre bâtiment. « Je suis en fait très heureux que vous ayez rejoint le casting de Scream, mais ce n’est pas OK. C’est interdit. »

Melissa supplie, « Allez, Cour. » Mais elle ne recule pas : « Non, Melissa. Non. Il n’y a pas grand-chose. Allez, retourne sur les hauteurs », remarque-t-elle, faisant référence au rôle de Melissa dans le rôle de Vanessa dans le film musical In the Heights.