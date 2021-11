L’Angleterre a lancé sa série des nations d’automne sur un pied de rêve en remportant une victoire de 69-3 contre les Tonga, avec Courtney Lawes faisant la une des journaux avec un tacle spectaculaire.

À la place d’Owen Farrell, qui a été testé positif pour COVID vendredi, Lawes a été capitaine de son pays et a affiché toutes les qualités de leadership qu’Eddie Jones aurait voulues avec une poursuite et une prise incroyables pour nier Telusa Veainu.

.

Ben Youngs a joué un rôle déterminant dans sa 110e sélection pour l’Angleterre

Il y a eu un certain nombre de points positifs pour les hôtes, jouant devant un Twickenham bondé pour la première fois depuis mars 2020, George Furbank remplaçant Farrell à 10 ans et Manu Tuilagi impressionnant en particulier.

Les essais d’Adam Radwan, Marcus Smith, Maro Itoje, Jamie Blamire, Alex Mitchell et les appareils orthodontiques de Jamie George, Ben Youngs et Jonny May ont assuré que le tableau de bord continuait de fonctionner, mais il était toujours plus important de voir une performance positive, plutôt qu’un score.

L’introduction de Marcus Smith a permis de contrôler le jeu et d’éviter tout ennui persistant parmi la foule locale, mais il y a certainement des problèmes à régler pour les matchs restants contre l’Australie et l’Afrique du Sud.

Tonga a terminé avec 14 hommes alors que Viliame Fine est sorti du banc et a immédiatement vu rouge, mais c’était une performance assurée pour

.

Le Newcastle Falcon a touché les portes tôt

.

Radwan propulsé en cinq minutes à Twickenham

Ce fut un début électrique pour les hommes d’Eddie Jones car la pression initiale s’est avérée décisive alors que l’Angleterre se frayait un chemin dans les Tonga 22, avec Ben Youngs lançant le ballon vers la droite et Adam Radwan propulsé à bout portant.

Aux côtés de Freddie Steward, le Newcastle Falcon faisait partie d’un trio électrique pour le Red Rose aux côtés du fidèle Jonny May et l’équipe locale commençait à cliquer.

Le nouvel entraîneur de l’attaque, Martin Gleeson, s’était déjà révélé influent, mais c’était au tour des attaquants de passer ensuite alors que Jamie George récupérait son propre alignement d’un maul roulant et doublait l’avance de l’Angleterre.

George Furbank s’est avéré être un livewire à 10 ans, mais c’est la présence de Manu Tuilagi qui s’est avérée une menace pour les Tonga et sa fléchette sur le côté droit a attiré trois défenseurs vers lui.

.

May marque son premier essai de l’après-midi

Mais l’aile Gloucester a été amenée à s’écraser rapidement sur terre

Le ballon a été recyclé dans le canal éloigné et May a effectué son 33e essai international après de bonnes mains de Steward pour le trouver dans l’espace.

L’aile de Gloucester a ensuite été retirée dans les airs par Solomone Kata, l’Angleterre tirant le meilleur parti de son avantage numérique pour marquer à nouveau après une belle pause d’Ellis Genge et ses mains douces ont donné à Itoje le pouvoir.

Les Tonga pensaient qu’ils avaient un essai, mais le capitaine Courtney Lawes a refusé à Telusa Veainu. L’arrière latéral a intercepté la passe d’Henry Slade, a sprinté sur toute la longueur du terrain, a tordu Steward à l’envers et a ensuite été repoussé par un tacle fantastique du verrou des Northampton Saints.

« L’un des meilleurs tacles d’essai que Twickenham ait jamais vu », a déclaré Kay sur talkSPORT 2. « Non seulement il tacle les jambes, mais il glisse sa main jusqu’au ballon. C’est un manuel, quelle intervention et quel jeu de capitaine c’est.

Le capitaine anglais avait énormément de terrain à rattraper

Mais le flanker extérieur a réussi à le faire de manière experte

L’Angleterre a marqué son cinquième but alors qu’elle descendait à l’aveugle après une excellente sortie d’Itoje, George trouvant Youngs et le demi de mêlée des Leicester Tigers a montré à la défense un jeu de talons propre pour marquer sa 110e sélection avec un score avant la mi-temps .

Cinq minutes après la pause, Youngs a eu son deuxième de l’après-midi alors qu’il luttait contre le ballon de Sione Vailanu à l’arrière de la mêlée et rentrait chez lui de 55 mètres pour glisser à la maison.

L’introduction de Marcus Smith avec environ une demi-heure à jouer a écarté toute chance d’une vague mexicaine de la foule de Twickenham.

Au milieu de l’hystérie, Youngs s’est avéré une fois de plus instrumental en faisant passer le jeu à l’intérieur d’une ligne à l’avancée de May et à l’aile de Gloucester alimentée par le canal extérieur.

.

Youngs était un buteur d’essais populaire à Twickenham

.

Smith a franchi et a sûrement plaidé sa cause pour commencer contre l’Australie

Un après-midi difficile est rapidement devenu misérable pour les Tonga lorsque le remplaçant Viliame Fine est entré directement sur le terrain, pour voir un rouge direct.

Fine a éliminé Smith dans un ruck, avant de lancer son épaule droite dans le visage du demi d’ouverture des Harlequins. L’arbitre Craig Evans n’a pas perdu de temps, malgré les cris de « Êtes-vous sérieux ? » des visiteurs.

Henry Slade a ensuite fait une pause remarquable et a nourri Smith pour s’assurer que l’Angleterre a atteint un demi-siècle grâce à son deuxième essai international et le joueur de 22 ans a frappé l’air dans une pure jubilation.

Smith a de nouveau joué un rôle déterminant dans les scores finaux en retardant parfaitement une passe pour Jamie Blamire, avant que le débutant Alex Mitchell ne marque à ses débuts pour donner à Eddie Jones de nombreux points positifs avant la visite de l’Australie le week-end prochain.