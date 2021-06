Courtney Love accuse Olivia Rodrigo d’avoir copié la pochette de son album

in

Courtney Love n’est pas restée silencieuse et sur Twitter a écrit directement à Olivia et de manière sarcastique : “Trouvez les différences ! Jumeaux !”. Rodrigo a répondu: “Je t’aime et je t’aime vivre si looooong.”

Puis Love a répondu: “Olivia, de rien. Mon fleuriste préféré est à Notting Hill, Londres! Écrivez-moi en privé pour les détails! J’ai hâte de lire votre note!”, A-t-il dit au jeune chanteur avec l’intention de recevoir des fleurs et des excuses de votre part.

Le chanteur légendaire a ensuite porté la controverse sur Facebook, affirmant que Rodrigo a copié la pochette de l’album de Hole. “Voler une idée originale et ne pas demander la permission est impoli. Il n’y a aucun moyen d’être fantaisiste à ce sujet. Je ne suis pas en colère. Cela m’arrive tout le temps.”

APPEL : Courtney Love accuse Olivia Rodrigo d’avoir arraché la pochette de son album. Courtney a dit qu’elle s’attendait à ce qu’Olivia lui envoie un mot et des fleurs. pic.twitter.com/TU6zzAf3UW – Def Noodles (@defnoodles) 27 juin 2021

Jusqu’à présent, Olivia n’a pas répondu aux commentaires négatifs de Courtney sur Facebook et n’a pas non plus attribué son crédit pour l’inspiration derrière la couverture de Sour.