Pour fêter les 30 ans de TrouLe premier album de Pretty On The Inside, Courtney Love a organisé une exposition d’art caritative. L’événement aura lieu les 2 et 3 octobre au Parlement Tattoo de Londres avec une collection organisée par Love et Kim Gordon ainsi que l’exposition de tatouage et une sélection d’artistes.

L’événement anniversaire de Pretty On The Inside proposera de la musique en direct, une exposition d’art, des tatouages ​​et des Djs célébrant l’album. Les billets pour l’événement peuvent être achetés au point de vente officiel.

Les artistes vedettes de l’événement incluent Emma Ruth Rundle, Bella Kidman-Cruise, Holly Amber, Mercedes Helnwein, Daisy Parris et Sade English. Les musiciens Laura-Mary Carter de Blood Red Shoes, Hands Off Gretel et Los Bitchos se produiront en direct lors de l’événement.

“Pretty on the Inside n’est pas un album sur lequel on chante. Il a à peine formé des chansons, j’avais un guitariste et un partenaire criminel incroyable », a écrit Love sur Instagram. « Je m’étais déshabillé jusqu’à une camionnette et une ligne arrière, je ne pouvais pas me permettre des livres, une guitare, des amplis et des stylos. »

« Surtout, j’avais convaincu Kim Gordon pour me laisser entrer par la porte arrière, en la mettant, puis un nom important dans le contrôle, nom dessus », a-t-elle poursuivi.

« Je n’avais aucune chance en enfer et je n’étais pas d’humeur populiste. J’étais furieux d’être entendu et je n’allais pas attendre une seconde de plus, alors je le ferais comme j’étais, dans toute ma gloire imparfaite, jeune et en lambeaux et mon swing pour les clôtures. Personne ne venait me sauver. Pas alors, pas maintenant. Jamais. C’est ce que vous pouvez entendre.

Avant l’exposition, Nicola Mary Wyatt, propriétaire de Parliament Tattoo, a partagé: “Pretty On The Inside était un cri de guerre pour une génération de femmes qui ne s’identifiaient pas toujours à leur rôle assigné d’être douce et dévouée. »

“Le tatouage a longtemps été associé à la rébellion et a attiré ceux qui rejettent les normes de la société, alors s’associer pour célébrer cet album emblématique était absolu”, a poursuivi Wyatt. C’est un honneur de célébrer ce moment emblématique avec Courtney Love, qui a inspiré tant de personnes à vivre de manière authentique.

