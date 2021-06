Courtney Love dit que Hole Reunion n’aura “absolument pas” lieu

Courtney Love a écarté la possibilité d’un TROU réunion, en disant “ça n’arrivera tout simplement pas”.

La perspective d’un TROU le retour a été abordé dans une nouvelle interview L’amour a donné à Vogue, où elle a également lancé une nouvelle série de couvertures vidéo.

Demandé s’il y aura jamais un bon TROU réunion, Courtney a dit: “Non. Absolument pas. Et vous devez vous en remettre. Notre ancien manager Peter Mensch appelle une fois par an pour poser des questions sur une réunion: “Hé, je fais juste mon truc que je fais chaque année avec toi et jimmy Page [of LED ZEPPELIN].’ Et je suis tellement honoré d’être dans cette entreprise, mais ça n’arrivera tout simplement pas.”

Parlant de sa relation avec ses anciens camarades de groupe, L’amour a déclaré : « Nous sommes tous de très bons amis et Mélisse [Auf Der Maur, bass] et je suis particulièrement proche – nous parlons tous les jours. Mais Éric [Erlandson, guitar] est un peu hors de la grille en ce moment – je pense qu’il est au Japon en train de devenir littéralement un moine. Je ne plaisante même pas. Mélisse, Petit pâté [Schemel, drums], et je pense qu’il est devenu un moine ou quelque chose de ce niveau d’esthétisme.”

Ailleurs dans l’entretien avec Vogue, L’amour a parlé de sa nouvelle couverture de “Les étoiles californiennes”, une Woody Guthrie-poème écrit plus tard mis en musique par Wilco et Billy Bragg sur leur album de 1998 “Avenue des sirènes”.

“C’est une petite chanson tellement charmante et entraînante”, a-t-elle déclaré. “Je suis une Californienne de quatrième génération, et chaque fois que je l’entends, cela me rappelle des endroits comme Will Rogers State Park et les Great Bluffs au-dessus de Salinas. Je suis une fille californienne et je ne serai jamais une fille californienne, donc il y a tellement de choses dans cette chanson pour moi.”

Novembre dernier, Courtney, qui a déménagé à Londres depuis Los Angeles en 2019, semblait plus réceptif à l’idée d’un TROU réunion. Elle a dit NME à l’époque : « Avant de venir [to the U.K.], j’avais en fait Mélisse et Petit pâté venez avec notre technologie dans ce studio de répétition d’antan. On a fait une bonne séance, mais il faut un peu de temps pour se remettre dans le rythme. C’est quelque chose que j’aimerais faire, et [I’ve] pris des cours de guitare Zoom pendant le confinement et je réécris, alors on verra bien.”

En mai 2019, L’amour dit dans une interview avec Le gardien cette TROU envisageait une réunion pour célébrer le 25e anniversaire du deuxième album du groupe en 1994 “Vivre à travers ça”.

Il a été question d’un TROU réunion avant, plus particulièrement en 2014, lorsque les rumeurs selon lesquelles le groupe se réunirait ont finalement été abattues par L’amour se.

Auf Der Maur a déjà discuté d’une éventuelle TROU réunion, disant qu’elle a eu une rencontre positive avec Schéma et Erlandson sur la reconnexion avec L’amour.

“Nous avons tous vieilli, sommes devenus plus doux, et j’ai le sentiment que ce serait maintenant le bon moment pour réactiver le groupe une fois de plus”, a-t-elle déclaré. “Nous avons fait quelques petits concerts au fil des ans mais rien de substantiel… TROU était un grand groupe, et il est important de s’en souvenir correctement.”

TROU est en grande partie en pause depuis 2002, bien que L’amour sorti l’album susmentionné intitulé “La fille de personne” en 2010. Le quatuor s’est réuni pour se produire pour la première fois en 15 ans lors d’une soirée en avril 2012.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).