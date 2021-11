La veuve de Kurt Cobain, Courtney Love, dit qu’elle pense que le défunt rockeur grunge serait fier de la façon dont la chanson « Rape Me » de Nirvana a été utilisée dans Succession de HBO.

La troisième saison du drame familial super riche est maintenant diffusée et Love a fait des commentaires sur les réseaux sociaux. « J’étais dans la pièce à regarder (agog) pendant que cette chanson était écrite en environ une heure, et je n’ai jamais été aussi fier d’approuver l’une des chansons de Kurt », dit Love.

« Ce signal dans Succession est comme s’ils comprenaient vraiment [Kurt Cobain] à propos de quoi il criait de tout son cœur, sans détails. Je suis sûr que où qu’il soit, il en est fier », poursuit Love. La chanson elle-même est l’une des chansons les plus controversées du catalogue Nirvana.

Nirvana a joué « Rape Me » en direct pour la première fois en 1992 et l’a sorti sur leur dernier album studio, In Utero. Il est récemment apparu dans un épisode du drame de HBO, Succession.

Walmart et Kmart ont tous deux refusé de vendre l’album si le titre original de la chanson était utilisé. Nirvana a approuvé le renommage de la chanson « Waif Me » sur l’emballage extérieur de l’album – avec le titre original à l’intérieur.

« L’une des principales raisons pour lesquelles j’ai signé sur un label majeur était que les gens puissent acheter nos disques chez Kmart. Dans certaines villes, c’est le seul endroit où les enfants peuvent acheter des disques », explique Cobain dans la biographie d’Everett True Nirvana.

La scène en question se déroule alors que la chanson est jouée pour interrompre une réunion d’entreprise cachant la corruption et les malversations dans une entreprise. Alors Kurt Cobain serait-il vraiment fier de cette utilisation de la chanson ?

C’est difficile à dire, mais Courtney Love dit de lui demander de qui parle la chanson et elle vous le dira peut-être. Il est intéressant de voir l’une des chansons les plus controversées des années 90 obtenir l’approbation de synchronisation pour un drame. Certainement pas quelque chose que Cobain aurait attendu de la chanson.