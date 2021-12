Courtney Love doit des millions d’impôts

Courtney Love aurait près de 2,4 millions de dollars d’impôts impayés accumulés au cours des quatre dernières années. Le Sun a acquis les dossiers fiscaux officiels de Love, montrant qu’elle a des dettes impayées envers le gouvernement accumulées de 2017 à 2021. La chanteuse de 57 ans doit de l’argent à l’IRS et à l’État de Californie.

Love devrait un total de 1,9 million de dollars d’impôts fédéraux, répartis sur trois privilèges avec l’Internal Revenue Service. Elle doit également près d’un demi-million de dollars à l’État de Californie, ont découvert des journalistes jeudi. Love a des antécédents de problèmes financiers, y compris des privilèges fiscaux remontant à 2003. La nouvelle de ses dettes a plus de sens d’après l’éditorial qu’elle a écrit pour le Financial Times plus tôt ce mois-ci sur les « dépenses excessives ».

« La littératie financière est l’une des choses les plus importantes qu’un artiste puisse avoir. Mais cela semble effrayant », écrivait Love à l’époque. « C’est effrayant de comprendre ma faute dans tout cela – en reconnaissant mes dépenses excessives. Ce n’est pas un grand secret que je souffre de la maladie de la dépendance – en particulier, le stress financier a tendance à me faire devenir coucou-banane si je suis déclenché par beaucoup de musiciens et de poètes souffrent de dépendance.

Love n’a pas commenté publiquement les informations faisant état de ses problèmes financiers et ses représentants n’ont pas répondu aux journalistes du Sun. Love est la chanteuse principale du groupe Hole, et est également connue pour sa carrière d’actrice ainsi que son mariage avec le défunt leader de Nirvana, Kurt Cobain. Certains de ses problèmes d’argent sont liés à l’héritage de Cobain à ce jour.

Love serait en conflit juridique depuis des années avec l’ex-mari de sa fille, Isaiah Silva. La fille de Love et Cobain, Frances Bean, a été brièvement mariée à Silva, qui est maintenant en possession de la guitare que Cobain a jouée dans sa tristement célèbre session MTV Unplugged. Silva a poursuivi Love, affirmant qu’elle avait essayé de le faire kidnapper et torturer afin de récupérer le précieux artefact culturel. Cette affaire est en cours.

Love et sa fille de 29 ans sont copropriétaires de la marque Nirvana avec les membres survivants du groupe Nirvana Dave Grohl et Krist Novoselic. Cela garantit que la famille continue de gagner de l’argent grâce aux marchandises et aux disques Nirvana. Il continue de protéger activement cette propriété intellectuelle.

On ne sait pas ce qui va suivre financièrement pour Love ou comment son cas évoluera. La chanteuse affirme qu’elle travaille sur de la nouvelle musique.