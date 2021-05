Courtney Love laisse tomber F-Bomb expliquant pourquoi elle a refusé de participer à la série Pamela Anderson de Lily James

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses entreprises. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Si vous avez au moins un très bon ami (et j’espère certainement que vous en avez), vous irez probablement assez loin et traverserez beaucoup de choses pour le protéger et le défendre chaque fois que nécessaire. Pour la plupart des gens, cela implique généralement de défendre ledit ami lorsque des mots négatifs se présentent, ou peut-être même d’être prêt à intervenir pour mettre fin à une altercation physique. Bien que ces deux éléments puissent être de véritables signes d’amitié, les choses sont parfois prises à un autre niveau lorsque les amis en question sont célèbres. La rock star / actrice Courtney Love s’occupe de cela en ce moment, car elle a utilisé quelques bombes F pour expliquer pourquoi elle a refusé de participer à Pam & Tommy à cause de sa bonne amie Pamela Anderson.