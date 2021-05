Courtney Stodden fiancée alors qu’elle clignote une énorme bague en diamant ⋆ .

Courtney Stodden est fiancée (Photo: @courtneystodden, Instagram)

Courtney Stodden a annoncé leur fiancée et a reçu une énorme bague en diamant étincelant pour marquer l’occasion spéciale.

La star de la télé-réalité, qui s’est récemment révélée non binaire, a partagé la nouvelle passionnante avec ses abonnés Instagram dimanche, prenant une vidéo de selfie montrant leur bague de fiançailles.

«J’ai dit oui… OH et la bague m’a fait bâillonner, c’est si beau 🔥😍💎 #engaged #stopasianhate #diamondsareagirlsbestfriend», a déclaré Courtney en légende de l’annonce.

Menant les félicitations, le fiancé de Robin Thicke, April Love Geary, a commenté: “ Omg, c’est magnifique! Belle bague pour une belle femme! 😍 ‘

Gabbi Tuft a déclaré: “Félicitations, fille!”

Courtney n’a pas mentionné qui a proposé, mais ils auraient confirmé à Fox News que leur nouveau fiancé est leur petit ami de longue date Chris Sheng.

Le joueur de 26 ans sort avec Chris depuis 2017 et a parlé de leur romance en mars 2020.

Il est difficile de manquer la bague massive de Courtney (Photo: @courtneystodden, Instagram)

‘Je sors avec le même gars depuis trois ans, Chris [Sheng]», A déclaré Courtney à Us Weekly.

«Ce n’est pas facile de croire en l’amour. Il m’est difficile de m’ouvrir complètement à lui et de lui faire confiance. Je me retire constamment et je critique tout sur tout.

Dans une déclaration confirmant leurs fiançailles, Courtney a déclaré: “ Je n’ai jamais pensé que je me marierais à nouveau, mais me voici. ”

C’était en référence à leur ancien mariage très médiatisé avec l’acteur de Green Mile Doug Hutchinson.

Le couple s’est marié en 2011 lorsque Courtney avait 16 ans et Doug 51 ans. Ils se sont séparés brièvement en 2013 avant de réconcilier et de renouveler leurs vœux de mariage.

En 2016, il a été annoncé que Courtney était enceinte de leur premier enfant, mais ils ont ensuite fait une fausse couche.

Deux ans plus tard, Courtney a demandé le divorce de Doug un an après leur séparation et cela a été finalisé en janvier 2020.

